Унижение Ахметханова: как зарабатывал пропавший бизнесмен

10 апреля 2020, 16:46

Непрозрачным и сомнительным был бизнес Асланбека Ахметханова, пропавшего в начале апреля после унижения и угроз Кадырова. О запутанных делах и схемах опального бизнесмена рассказывается в справке "Кавказского узла".

Асланбек Ахметханов не выходит на связь с родственниками после того, как 1 апреля 2020 года глава Чечни жестко раскритиковал его за насмешливое видео о карантинных мерах в республике.

Говоря с Ахметхановым, Рамзан Кадыров также потребовал от бизнесмена рассказать о покупке некоего оружия.

"Мы столько оружия у тебя изъяли, что уму не постижимо... Я всё знаю. Единственный [у тебя] шанс <...> не подметать улицы <...>. Расскажи, как есть. Не расскажешь, я, клянусь Кораном Всевышнего, заставлю тебя землю лизать языком по всей Чечне", - заявил Кадыров.

Также Кадыров напомнил, как сын Ахметханова устроил потасовку во время первенства России по вольной борьбе.

15 мая 2016 года в Старом Осколе Белгородской области, где проходил чемпионат России по вольной борьбе среди юношей, в ходе соревнований во Дворце спорта «Аркада» спортсмен Рукман Ахметханов после проигрыша набросился на своего оппонента, спровоцировав массовую драку. На видеозаписи инцидента зафиксирован человек, который в ходе драки достал пистолет.

Многодетный отец быстро все осознал и дал главе республики слово больше такого не допускать. Свое поведение он объяснил праздничным настроением и заверил, что "вообще-то не пьет алкоголь, просто был день рождения". Однако о его местонахождении до сих пор, по состоянию на 10 апреля, ничего неизвестно.

Две "Юг-нефти" и "Номинал"

О бизнесе Асланбека Ахметханова известно немногое. В апреле 2006 года в Москве зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Юг-Нефть» . Газета «Коммерсант» указывает в качестве ее руководителя именно Ахметханова . Однако в ноябре 2019 года эта компания уже числится за Родыгиным Сергеем Александровичем, называемым в информационных базах как ее собственником/владельцем, так и ее ликвидатором .

Финансовые успехи фирмы за 2018 год выражаются в 29,7 млн рублей выручки и отрицательной прибыли в 31,4 млн. За три предыдущих года прибыль суммарно составила 4,7 млн . С другой стороны, реляции именно этой компании на несуществующем сейчас ее сайте показывают размах бизнеса: «долгосрочный госконтракт на поставку кабеля для объектов Министерства Обороны РФ», «выгодный договор с ОАО "ОЗК Центр" на закупку высококачественной пшеницы», «долгосрочный контракт на поставку битума и других нефтепродуктов с Киришским нефтеперерабатывающим заводом», «выгодный международный контракт с крупной китайской компанией "Sure King Holding (HK) LTD" на поставку нефтепродуктов в Китай».

Там же упоминается уже ликвидированный в феврале 2019 года Торговый дом «Номинал» («, в котором Ахметханову принадлежало 25% : «совместно с компанией ООО "Номинал" производят и поставляют оборудование для ОАО Газпром». При этом и выручка, и прибыль у «Номинала» нулевые.

Однако в сентябре по адресу Москва, улица Маршала Неделина, дом 16 корпус 3, квартира 21 было зарегистрировано еще одно ООО «Юг-Нефть» с уставным фондом 60 тысяч рублей . Основным владельцем (90%) и генеральным директором новой компании указан Ахметханов Рохман Асланбекович – один из сыновей. Генеральным директором «Юг-нефти» Рохман назван и на не действующем сейчас сайте https://ahmethanov.ru , а его братья там тоже – в руководителях: коммерческим директором числится Рохим, а финансовым – Рукман. Президентом компании назван отец – Асланбек Султанович .

По кличке "Черт"

И если доходы от публичной предпринимательской деятельности по официальным источникам не просматриваются, то причастность Асланбека Ахметханова к преступлениям подтверждена судом – в 2020 году он был приговорен к году условно за незаконную банковскую деятельность . Связь Ахметханова с преступным миром подтвердили и источники «Кавказского узла».

По словам одного из них, Ахметханову «давали возможность иметь самостоятельные бизнес-проекты, где-то кого-то крышевать, иметь свою компанию, но за это финансировать те проекты, которые ему были поручены Кадыровым». Источник рассказал, что речь идет о различных спортивных мероприятиях и ежемесячных отчислениях в Фонд Кадырова. Другой источник назвал Ахметханова «чуваком из 90-х».

Оставил свой след Асланбек Ахметханов и в другом долго тянущемся скандальном деле, когда в 2016 году мать бывшего башкирского сенатора Игоря Изместьева, отбывающего пожизненный срок, обратилась к «чеченскому авторитету по кличке Черт (по паспорту — Асланбек Ахметханов)», желая вернуть деньги, переданные «за вынесение иного приговора суда, не связанного с пожизненным лишением свободы» .

Биографические сведения

Ахметхановы – уроженцы села Гехи Урус-Мартановского района Чечни, члены тейпа Нашхой. Асланбек, трое его сыновей – студенты МГИМО, шесть дочерей – школьницы, и жена Зарема постоянно живут в Москве .

Брат – Муса Султанович – в прошлом был управляющим коммерческого банка «Каспий» .

Примечания