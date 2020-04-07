Пользователи Youtube призвали не критиковать Кадырова за унижение Ахметханова

07 апреля 2020, 13:24

Критиковать главу Чечни за публичное унижение Асламбека Ахметханова неуместно, поскольку тот позволил себе богохульство, заявила часть комментаторов на Youtube-канале блогера Тумсо Абдурахманова.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 апреля ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о том, как Рамзан Кадыров в резких выражениях отчитал жителя Гехи Асламбека Ахметханова за распитие спиртного в компании женщин и стрельбу в воздух. Ахметханов на камеру извинился перед главой Чечни. После этого выпуска Ахметханов не показывается в селе и перестал выходить на связь, сообщили его односельчане. Они предположили, что Кадыров не ограничится одним лишь словесным порицанием Ахметханова. Супруга Асламбека Ахметханова в видеообращении к главе Чечни попросила Кадырова простить ее мужа, добавив, что он нужен дома.

Блогер Тумсо Абдурахманов обвинил Кадырова в трусости. Он указал, что Рамзан Кадыров демонстративно унизил Асланбека Ахметханова, который не мог ответить на оскорбление. В случае конфликта на равных, с Бадрудином Ямадаевым, Кадыров вел себя далеко не так смело, заявил блогер. Пользователи соцсети раскритиковали сюжет руководителя провластного ИА "Чечня сегодня" Чингиза Ахмадова, который пытался оправдать поведение Кадырова в ситуации с Ямадаевым.

Обсуждение оправдывающей Кадырова публикации Чингиза Ахмадова прекратилось 6 апреля - по состоянию на 13.24 мск 7 апреля, она собрала 27,1 тысячи просмотров и 256 комментариев. Обсуждение ролика Тумсо Абдурахманова "О смелости Кадырова" продолжается.

Часть авторов комментариев от 6 и 7 апреля осудила унижение Ахметханова. "Назвать такого же мусульманина, как и сам, козлом, когда сзади стоит вагон и тележка бандитов - о-о-о-о-о, конечно, мужество", - написала сегодня София Магамедова. "Я женщина, и говорю тебе, Кадыров, что ты не мужчина - иначе ты себя так бы не вел. И те, кто стоял и смотрел на это, то же самое", - заявил 6 апреля пользователь Bec Marziev. "Да, неправильно поступил Рамзан, неприемлемо так себя вести руководителю республики", - согласился KETRIK 1979.

"Конечно, я не одобряю то, что делал Асланбек, но Рамзану не надо было это делать так на камеры", - высказался пользователь Честь и Слово. Более осторожно высказался Natek Bagdasaryan. "Кадыров молодец, что наказал, только перед камерами не надо было", - написал он сегодня в комментариях под роликом "О смелости Кадырова".

На одном из видео, которые послужили причиной недовольства Кадырова, Ахметханов держит в руках бокал с вином. "Все у нас есть: еда, питье, иман (вера. - Прим. "Кавказского узла"), ислам. <...> Я пью вино, 50-100 грамм <...>. Будь проклят тот, кто говорит, чтобы мы не пили", - перевел слова Ахметханова с чеченского корреспондент "Кавказского узла". Кадыров в сюжете ЧГТРК "Грозный" говорит Ахметханову, что тот "пошел против того, что говорит Всевышний". "Ты нарушил все приличия, ведешь неприличнее разговоры, посадил рядом женщину и пьешь спиртное", - сказал глава Чечни.

При этом многие комментаторы сочли действия Кадырова оправданными. "Он (Рамзан Кадыров. - Прим. "Кавказского узла") правильно сделал - Ахмедханов неправильные вещи сделал", - написал сегодня Асхаб Магомедов. "Человек, который говорил "пусть будет проклят тот, кто нам запретил пить" - как можно еще к ним обращаться? Меня просто как мусульманина задели эти слова, которые он сказал", - указал сегодня Umar Nazirov.

Не соглашаясь с Тумсо Абдурахмановым, некоторые комментаторы указывали, что с уважением относятся к блогеру и не являются сторонниками Рамзана Кадырова. "Тумсо, [за то, что] этот человек допустил с бокалом и сквернословием, думаю, Рамзан правильно поступил при людях", - высказался Baha Jan. "Асламбек сам виноват - религию с распитием алкоголем [не надо] смешивать. Я не говорю, что Кадыров лучше, но все-таки мне самому не понравилось высказывание Асламбека", - написал Аббас Фахрадов. "С Кадыровым все понятно, что за него говорить, но но тот другой оскорбил Всевышнего Аллаха, сказав "пусть будет проклят тот, кто запретил нам пить". А как мы знаем, запретил Аллах - так что ему все правильно сказали, но мало сделали", - сделал вывод Алимурат Батчаев.

"Не стоило ему понты кидать, а бояться Аллаха стоило. Тогда бы с ним так не поступили", - считает Ibn abi hamza oushi.

Асламбек (Асланбек) Ахметханов – "известный чеченский бизнесмен" и председатель совета директоров компании «Юг-нефть». Компания, основанная в 2006 году, "на протяжении долгого времени" является спонсором детских и юношеских соревнований по вольной борьбе. При этом трое из девяти детей предпринимателя - многократные победители чемпионатов России и Москвы по этому виду спорта, сообщил 18 июля 2017 года "Коммерсант".

"Я думаю, Кадыров это сделал в самое правильное время, и с тем, с кем надо было сделать. Человек публично показал, как ему <безразличны> все законы и карантины <...>. Это мусульманин, который сидел, бухал на камеру <...>. Пусть теперь никого не винит, кроме своего языка", - резюмировал Vova Vova.

"Да, Рамзан часто переступает границы дозволенного, если не сказать больше, и мы порицаем его за это <...>, но этот человек (Ахмедханов) преступил границу, за <что> его в другие времена следовало казнить", - указал Zikr Benoi.

Отметим, что ранее Тумсо Абдурахманов вызывал недовольство и возражения своих подписчиков, критикуя религиозные воззрения последователей суфизма в Чечне.

Пользователь К К отметил, что Кадыров и явившиеся с ним муфтий Чечни и ряд министров, в том числе глава Минздрава республики, не соблюдают никаких связанных с коронавирусом мер предосторожности.

"А почему они все без масок, не соблюдают дистанцию и вообще не соблюдают самоизоляцию?!" - написал пользователь Youtube 6 апреля.

Резкая реакция Рамзана Кадырова на поведение Ахметханова связана с его насмешками над режимом карантина, указал ранее "Кавказскому узлу" политолог Руслан Мартагов. Кадыров требовал сажать нарушителей карантина в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах. Он решил поощрить силовиков, которые избили жителя Аргуна, который управлял автомобилем без медицинской маски и, по их словам, нарушал ограничения на передвижение по городу во время карантина.

К 13.24 мск 7 апреля ролик "О смелости Кадырова" на Youtube-канале Тумсо Абдурахманова собрал 289,2 тысячи просмотров и 1980 комментариев, на 8,7 тысячи "лайков" приходится 531 "дизлайк". У канала 270 тысяч подписчиков.

Читатели страницы "Кавказского узла" в Instagram оставили 6 апреля критические по отношению к Кадырову комментарии. "Нельзя принижать человека, не принижаясь вместе с ним", - заявил пользователь соцсети farma858 в связи с сюжетом ЧГТРК "Грозный" о визите Кадырова к Ахметханову. "Вот когда руководителю делать нечего. Может, он еще по "стрелкам" ездить начнет?" - написал maks.gutman.

К 13.24 мск 7 апреля эта публикация в паблике "Кавказского узла" от 4 апреля собрала 660 "лайков" и 134 комментария. У паблика 30,3 тысячи подписчиков.

Чеченские власти демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты. Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, указывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Источники назвали Ахметханова "человеком из девяностых"

Источники "Кавказского узла" подтвердили связь Ахметханова с преступным миром. "В «блатном мире» все авторитеты чеченские перемешаны с кадыровцами. То есть не существует чеченского авторитета, не являющегося кадыровцем или не сотрудничающего с ними, не выполняющего распоряжения Кадырова", - отметил первый источник.

По его словам, Ахметханову "давали возможность иметь самостоятельные бизнес-проекты, где-то кого-то крышевать, иметь свою кампанию, но за это финансировать те проекты, которые ему были поручены Кадыровым". Источник пояснил, что речь идет о различных спортивных мероприятиях и ежемесячных отчислениях в Фонд Кадырова.

Второй источник, сославшись на жителей Гехи, рассказал о помощи Ахметханова родным, соседям. "Мечети помогал строить. Есть много видео, где он эпатажно с охраной ходит, с кортежами разъезжает. Одним словом, чувак из 1990-х", - сказал источник.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на странице "Коронавирус рвется на Кавказ". За что публично извиняются жители Чечни и других регионов Северного Кавказа, можно прочитать в рубрике "Кого Кавказ извиняться заставляет".