Кавказоведы оценили ущерб репутации Тумсо после слов о Кунта-хаджи Кишиеве

10 января 2020, 03:52

Публичная критика религиозных воззрений последователей суфизма в Чечне, высказанная блогером Тумсо Абдурахмановым, неуместна, такая дискуссия должна подниматься лишь внутри джамаатов, отметил исламовед Ахмет Ярлыкапов. Полемика на религиозную тему не нанесет существенного урона блогеру, однако часть людей в нем разочаруется, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Тумсо счел возникшую после его слов дискуссию полезной для жителей Чечни, где критика всячески подавляется.

Как писал "Кавказский узел", 7 января блогер Тумсо Абдурахманов раскритиковал муфтия Чечни Салаха Межиева за слова о том, что Кунта-хаджи Кишиев продолжает проповедовать ислам в мире. Ролик Абдурахманова "О сказочном кадыровском суфизме" к 00.25 мск 8 января набрал 15 190 просмотров и 524 комментария. Некоторые пользователи YouTube указали, что блогер в своей критике затронул вопросы веры, которые не должны становиться поводом для дискуссий.

"Хаджи, да будет возвышена его святость, ходит по миру, призывает к религии ислам. Следы (его деятельности) в этом мире находятся, в этом нет никакого сомнения", - заявил 3 января Салах Межиев во время религиозных мероприятий в память о Кунта-хаджи Кишиеве. Опрошенные "Кавказским узлом" жители республики предположили, что чеченские богословы вводят людей в заблуждение. Утверждения о бессмертии и сверхъестественных способностях Кишиева укладываются в суфийскую доктрину, но вступают в противоречие с ортодоксальным исламом, пояснили исламоведы.

Дискуссии на такие темы очень опасны, потому что значительная часть чеченской идентичности основана на суфийских представлениях и вере в то, что Кунта-хаджи Кишиев не умер, а где-то скрывается, сказал корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Он отметил, что такого рода дискуссии уместны в джамаате, если это обсуждается спокойно. Публичные же споры нередко переходят в формат оскорблений, сказал Ярлыкапов. "Можно разделять или нет убеждения, можно верить или нет, и есть действительно разные представления и среди самих чеченцев... тем не менее дискуссия должна быть тактичной, не оскорбляющей других людей. Форма, избранная Тумсо, — неправильная", — считает он.

Кунта-хаджи Кишиев - исламский проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Считается одним из 356 мусульманских святых, которые постоянно живут на земле, говорится в биографии Кишиева, опубликованной на "Кавказском узле". С 2009 года 3 января в Чечне отмечается День памяти Кунта-хаджи Кишиева. В этот день в республике совершаются религиозные обряды и паломничество к могиле матери Кишиева в селении Эртан. В число последователей вирда Кунта-хаджи входит Рамзан Кадыров и большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни.

По мнению исламоведа, фигура Кунта-хаджи Кишиева остается для чеченского общества значимым символом. "Чеченский вариант суфизма... сыграл значительную роль, способствовал сплочению чеченцев, сохранению их идентичности. С точки зрения этнического развития самих чеченцев, это очень значимые, узловые вещи", — заключил он.

Полемика на тему религии не принесет пользу Тумсо, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Это ниша других людей, разных религиозных деятелей... Существенный урон он (блогер) не получит, но какая-то часть людей в нем разочаруется. Но он знает, что делает, у него огромная аудитория, работая с людьми, он поднаторел и неплохо чувствует настроение публики", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тумсо Абдурахманов уже терял аудиторию из-за своих высказываний, отметил ингушский правозащитник и журналист Тамирлан Акиев.

"Популярности блогеру высказывания по поводу границы между Чечней и Ингушетией не добавили. Я думаю, что Тумсо берет на себя большую ответственность, делая те или иные выводы в этом вопросе. Я думаю, что это не входит в компетенцию Тумсо, и рано или поздно вопрос будет решен в ходе каких-то переговоров, обсуждений между историками, картографами, людьми, которые имеют непосредственное отношение к этим вопросам, обладают соответствующими знаниями, данными", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Тумсо "использовал провокацию, понимая, что могут повлечь такие высказывания за собой среди ингушей", и это "не способствует решению вопроса", — считает Акиев.

В 2018 году Чечня и Ингушетия заключили соглашение об определении административной границы между республиками. Соглашение вызвало критику с обеих сторон, жители Ингушетии встретили его массовыми протестами. Спорные земли, переданные Чечне Ингушетией, являются родовыми землями орстхой, чьи представители ныне живут по обе стороны от административной границы республик, отметил в своем видео "Чечено-Ингушская ГРАНИЦА | Ингуши МИТИНГУЮТ", опубликованном 6 октября 2018 года на YouTube, Тумсо Абдурахманов. Он также сказал, что не понимает, почему передача "клочка земли" вызвала массовый протест в Ингушетии. "Мне не нравится, что площадь в Магасе заполнена, когда вопрос коснулся клочка земли, но та же площадь пустовала, когда в том же самом Сунженском районе были похищены и избиты молодые ребята", — отметил Тумсо Абдурахманов. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Тумсо назвал полезной для жителей Чечни дискуссию о Кунта-хаджи Кишиеве

Сам блогер считает, что критическое мнение полезно для Чечни, поскольку общество нуждается в свободной дискуссии по широкому спектру вопросов. "Я думаю, что любая дискуссия полезна, если в ней нет попыток оскорбить чьи-то чувства, человека или группу лиц. Выражение критического мнения - это нормально, и это то, чего как раз не хватает в Чечне, где каждая попытка высказать любое мнение, будь оно политическим, религиозным — просто пресекается. Люди изголодались по нормальной дискуссии", — сказал Тумсо Абдурахманов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом блогер обратил внимание, что лишь повторил аргументацию в этом вопросе, высказываемую ранее самими представителями суфизма, в частности, почитаемым дагестанскими суфиями Саидом-афанди Чиркейским.

"Я высказался о последователях одного конкретного течения в суфизме в Чечне. Надо понимать, что в республике есть два основных ответвления суфизма — кадирий и накшбандий. Но даже внутри первого есть последователи разных течений, и у них есть разногласия по поводу того, жив Кунта-хаджи или нет, вернется он или нет... Последователи накшбандия в принципе в это не верят и отвергают эти моменты. На самом деле я не сказал ничего нового Просто из-за блокады дискуссии и существования иного мнения чеченцев шокируют подобные высказывания", — сказал Абдурахманов.

Блогер добавил, что в соседнем Дагестане суфийский шейх Саид-афанди в своей книге писал то же самое, что сказал он сам, только немного в иной форме.

"Шейх говорит, что это неправда, что он (Кунта-хаджи) должен вернуться. Потому в этом нет ничего удивительного. Какая-то часть людей ... может озлобиться, но в целом ко всем суфиям это не относится", — заключил Абдурахманов.