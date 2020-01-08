Пользователи YouTube поспорили с Тумсо о Кунта-хаджи Кишиеве

08 января 2020, 08:34

Блогер Тумсо Абдурахманов, критикуя слова муфтия Чечни о бессмертии Кунта-хаджи Кишиева, затронул вопросы веры, которые не должны становиться поводом для дискуссий, указали некоторые пользователи YouTube.

Как писал "Кавказский узел", 7 января блогер Тумсо Абдурахманов раскритиковал муфтия Чечни Салаха Межиева за слова о том, что Кунта-хаджи Кишиев продолжает проповедовать ислам в мире. Ролик Абдурахманова "О сказочном кадыровском суфизме" к 0.25 мск 8 января набрал 15 190 просмотров и 524 комментария.

"Хаджи, да будет возвышена его святость, ходит по миру, призывает к религии ислам. Следы (его деятельности) в этом мире находится, в этом нет никакого сомнения", - заявил 3 января Салах Межиев во время религиозных мероприятий в память о Кунта-хаджи Кишиеве. Чеченские богословы вводят людей в заблуждение, предположили опрошенные "Кавказским узлом" жители республики. Утверждения о бессмертии и сверхъестественных способностях Кишиева укладываются в суфийскую доктрину, но вступают в противоречие с ортодоксальным исламом, пояснили исламоведы.

К 08.33 мск 8 января видеоролик Тумсо Абдурахманова "О сказочном кадыровском суфизме" набрал более 56 тысяч просмотров, под ним размещено 817 комментариев. Часть пользователей YouTube поддержали критику блогера в адрес властей Чечни.

"Кунта-хаджи распространял религию и непричастен к этим фантазерам", - написал, в частности, пользователь под ником Мурад Мурад. "Ты прав, Тумсо! Хотя я придерживаюсь суфийских взглядов, но не всё поддерживаю сказанное, традиции суфизма. Здесь ты попал в точку, в десятку", - заявил Ravshan Abdullah.

"Может, он (Салах Межиев) попытался образно выразиться?) "Умер давно уже Ленин, но дело его живёт", - иронически заметил Шамиль Хасанов. "Если этот человек все еще жив и распространяет ислам по миру, то не мог бы он на недельку заехать в Чечню, образумить своих этих адептов", - пошутил "Среди Своих". "Получается, что муфтий противоречит Корану", - высказал мнение Валид Абдурашидов.

Значительная часть комментариев при этом содержит критику в адрес Тумсо Абдурахманова. Авторы многих из них сочли неприемлемой иронию по поводу кончины Кунта-хаджи Кишиева. "Кунта-хаджи был святым человеком! Кто бы что ни говорил! Конечно, люди добавили мистификацию на счет его кончины, но он любил свой народ", - написал, в частности, Майырбек Девиров. "Кунта-Хаджи принёс Ислам ингушам, и мы ему за это благодарны, ну а то, что про него рассказывают сказки, так это не вина Кунта-Хаджи", - написал Лакосте де Фальконе.

"Тумсо, я тебя уважал до момента, когда тебя увидел выступающем против суфизма", - высказался Magas Pogas.

"Кому надо, тот верит, что он жив и выполняет свою миссию, а кто не верит, тому и не надо... Вы побойтесь Аллаха, а за муфтия и правителя нашей республики вам не придется отвечать, пока есть такое зло, как ваши языки, ислам будет унижен вами", - обратился к участникам дискуссии пользователь с ником "м. д".

"Тумсо, у тебя претензии к руководству ЧР или даже к современным мюридам, выясняй с ними, но у тебя нездоровая тема - задевать хороших людей. Сперва Шамиля, потом Хьажи. Оставь их в покое. Хьажи лично тебе ничего плохого не сделал ничего, зачем иронизировать над его личностью", - укорил блогера post caucasian.

"Тумсо, ты, конечно, парень авторитетный в своей среде, [но] не лезь, не обсуждай то, что не знаешь. Тайны Всевышнего непостижимы", - согласился Карл Большой. "Тумсо, ты перегибаешь палку... А как же Всевышний Аллах, ведь он всемогущий и может сделать все, что пожелает? Кунта-хаджи - это авлия (святой), и не надо так говорить о святых", - написал пользователь luisa. "Не пытайся высказываться в уничижительном тоне о людях, которых уже нет, а тем более о таких, как Кунта-хаджи", - обратился к Абдурахманову S Gold.

"Тумсо, любой атеист, читающий любую религиозную книгу, точно так же удивляется, ибо не верит, что можно всерьёз рассуждать о каких-то религиозных аксиомах типа наличия рая, ада, шайтанов, непорочных зачатий и т.д.", - написал Evgeny Bondarev. "Можешь верить, что, например, кто-то до сих пор жив, это тебя из веры не выводит... А можешь не верить, что именно этот человек до сих пор жив. Но говорить, что невозможно, чтобы он жил до сих пор, нельзя", - согласился Sam Wyshegurov.

Кунта-хаджи Кишиев - исламский проповедник эпохи Кавказской войны, принадлежавший к суфийскому ордену Кадирийя, основатель движения зикристов. Считается одним из 356 мусульманских святых, которые постоянно живут на земле, говорится в биографии Кишиева, опубликованной на "Кавказском узле".

Напомним, что с 2009 года 3 января в Чечне отмечается День памяти Кунта-хаджи Кишиева. В этот день в республике совершаются религиозные обряды и паломничество к могиле матери Кишиева в селении Эртан. В число последователей вирда Кунта-хаджи входит Рамзан Кадыров и большинство чиновников и религиозных деятелей Чечни.