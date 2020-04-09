Просьба жены Ахметханова к Кадырову вышла за рамки чеченских обычаев

09 апреля 2020, 19:35

Жена Асламбека Ахметханова нарушила чеченские традиции, попросив Рамзана Кадырова простить ее мужа, это продиктовано безысходностью и обоснованными опасениями за безопасность супруга, указали опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о том, как Рамзан Кадыров в резких выражениях отчитал руководителя нефтяной компании Асламбека Ахметханова за распитие спиртного в компании женщин и стрельбу в воздух. Ахметханов публично извинился перед главой Чечни, но после этого не появлялся в селе и перестал выходить на связь, сообщили его односельчане. Они предположили, что Кадыров не ограничится словесным порицанием Ахметханова. Супруга Асламбека Ахметханова в видеообращении к главе Чечни попросила Кадырова простить ее мужа, добавив, что он нужен дома.

Резкая реакция Кадырова на поведение Ахметханова связана с его насмешками над режимом карантина, указал ранее "Кавказскому узлу" политолог Руслан Мартагов. Кадыров требовал сажать нарушителей карантина в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах. Также он объявил о готовности поощрить силовиков, которые избили жителя Аргуна, который управлял автомобилем без медицинской маски.

Кавказоведы поспорили о последствиях истории с Ахметхановым для имиджа Кадырова

Поведение Ахметханова в чеченском обществе расценивается как неприемлемое, поскольку он "противопоставил себя как власти, так и обществу", которые в данном случае "мыслят одинаково", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни, президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Однако, по его словам, теперь Ахметханов перешел из "категории раздражителей в категорию пострадавших", так как чеченское общество возмущено исчезновением мужчины и "извинениями плачущих дочерей". Видеозапись публичного унижения Ахметханова может навести на мысль, что к его исчезновению причастны провластные структуры, поведение которых "воспринимается населением уже не как жесткость, а как жестокость", указал Кутаев.

"С Ахметханова вполне было достаточно его же извинений. Он опозорился и должен был просить прощения у общества. Но ни в коем случае Ахметханов не должен подвергаться физическому воздействию, его не должны пытать, похищать, отрывать от семьи - на подобные события чеченское общество реагирует очень остро, так как это посягательство на честь и свободу… Не исключаю, что Ахметханов превратится в жертву, за которую общество будет переживать… В этом смысле имидж Кадырова [среди чеченцев] может упасть", - сказал он.

Председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, напротив, усомнилась в том, что инцидент с Ахметхановым каким-либо образом повлияет на имидж Кадырова. Исчезновение Ахметханова "лишь подтверждает жестокий характер" чеченской власти, сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Обращение жены Ахметханова к Кадырову стало исключением из чеченских традиций

По мнению Ганнушкиной, женщины из семьи Ахметханова приносили извинение перед Кадыровым под нажимом. "Это шоу не по инициативе извиняющегося. Это просто устрашающие спектакли", - сказала Светлана Ганнушкина.

Извинения женщины за мужа – "не в чеченских традициях", согласился Руслан Кутаев. "Это не свойственно чеченскому обществу. Жена, дети, родители – все они находятся под защитой мужчины, а не наоборот", - пояснил он.

Но в данном случае извинения принесены "от безысходности", предположил эксперт. "Женщина цепляется за тонкую соломинку, это акт отчаяния. Супруга Ахметханова, образно говоря, стучится в единственные возможные двери – двери Кадырова, которые накрепко закрыты. Но они могут внезапно и открыться! Кадыров – единственная институция в Чечне, способная решать проблемы местных жителей. Апеллировать можно только к главе республики", - пояснил Кутаев.

Учитывая все аспекты ситуации, извинения супруги Ахметханова в рамках адатных норм считаются смягчающим обстоятельством, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" профессор Чеченского госуниверситета, доктор социологических наук Лидия Курбанова. "Когда речь идет о мере наказания, то тут все средства хороши – может и вся семья просить, лишь бы человек остался на воле… Извинение, принесенное женщиной, - тонкий ход. Согласно чеченским традициям, к женщине могут больше прислушаться, она вызывает жалость… Кроме того, мужчины стараются не связываться с женщиной, это неравноценный субъект общения. Как правило, сторона [перед которой принесены извинения] идет на уступки... Тем не менее в интересах семьи, чтобы история как можно быстрее забылась", - сказала профессор.

Она согласилась с тем, что поведение Ахметханова расценивается чеченским обществом как "крайне компрометирующее". "Выпивка в Чечне категорически запрещена, и распитие спиртных напитков отслеживается общественной цензурой. Также был нарушен карантин, относительно которого посыл Кадырова был однозначный и понятный – нарушитель будет жестко наказан. Кадыров не стеснялся в выражениях. Таким образом, поведение Ахметханова, даже если ничего страшного и не произошло, дискредитирует Кадырова, ставящего во главу угла здоровье нации, в связи с чем был создан и успешно применен соответствующий идеологический фон", - пояснила Лидия Курбанова.

Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская заметила в свою очередь, что, поскольку в сложившейся ситуации "провести мониторинг мнений чеченцев нельзя", то нельзя с уверенностью и выяснить отношение общества к ситуации, когда жена просит прощения за мужа.

"Предполагаю, что нагоняют больше страху. Такие цели [власть] и преследует. Даже неважно, что женщина извинилась за мужа, в любом случае это продолжение унижения [Ахметханова]. Качественно на имидже Кадырова это никак не отразится. Его имидж – это жестокость, и он будет поддерживаться", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Сокирянская.

Блогер Тумсо Абдурахманов обвинил Кадырова в трусости. Он указал, что Рамзан Кадыров демонстративно унизил Асламбека Ахметханова, который не мог ответить на оскорбление, тогда как в случае конфликта на равных с Бадрудином Ямадаевым Кадыров вел себя не так смело. Пользователи соцсети раскритиковали сюжет руководителя провластного ИА "Чечня сегодня" Чингиза Ахмадова, который пытался оправдать поведение Кадырова в ситуации с Ямадаевым.

Опасения жены Асламбека Ахметханова обоснованны

Жене Ахметханова, "разумеется, стоит переживать за безопасность" ее пропавшего мужа, считает Руслан Кутаев. "Но не думаю, что Ахметханова убьют. Событие чересчур яркое, известное. Кому-то надо будет отвечать, если человек исчезнет - тем более, когда последний раз он был запечатлен с Кадыровым. Думаю, Ахметханов пройдет ужасы унижений, не могу утверждать, что его будут бить. Конечно, он поступил непорядочно, но всем поступкам есть мера", - сказал он.

Аналогичное мнение озвучила Екатерина Сокирянская. "Думаю, что жене стоит беспокоиться за безопасность мужа. Может быть, за жизнь нет, а за здоровье – да", - сказала она.

Светлана Ганнушкина в свою очередь воздержалась от оптимистичного прогноза. "[Жене Ахметханова] безусловно стоит переживать за безопасность мужа. Власти Чечни не боятся подозрений", - сказала правозащитница.

Чеченские власти демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты. Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на странице "Коронавирус рвется на Кавказ". За что публично извиняются жители Чечни и других регионов Северного Кавказа, можно прочитать в материалах рубрики "Кого Кавказ извиняться заставляет".