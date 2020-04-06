Тумсо обвинил Кадырова в трусости после унижения Ахметханова

06 апреля 2020, 20:10

Рамзан Кадыров демонстративно унизил Асламбека Ахметханова, который не мог ответить на оскорбление, а открыто конфликтовать с Бадрудином Ямадаевым испугался, заявил блогер Тумсо Абдурахманов. Пользователи соцсети раскритиковали сюжет чеченского журналиста, который пытался оправдать поведение Кадырова в ситуации с Ямадаевым.

Как писал "Кавказский узел", супруга Асламбека Ахметханова в видеообращении к главе Чечни признала позором нарушение карантина и попросила Кадырова простить ее мужа. Ахметханов исчез из Гехи, сообщил его односельчанин. Пользователи Facebook упрекнули главу Чечни в попытках использовать женщин и детей для давления на предпринимателя.

1 апреля ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о том, как Рамзан Кадыров в резких выражениях отчитал Асламбека Ахметханова за распитие спиртного в компании женщин и стрельбу в воздух. Ахметханов извинился перед главой Чечни, объяснив свое поведение празднованием дня рождения. Телесюжет вызвал у пользователей соцсетей как злорадство, так и сочувствие к Ахметханову.

Кадыров демонстративно оскорблял Асламбека Ахметханова, поскольку последний был полностью лишен возможности ответить на оскорбление, отметил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, комментируя сюжет ЧГТРК. Он перевел на русский язык некоторые слова Кадырова, который, в частности, называл оппонента "козлом".

Фрагмент одного из своих прямых эфиров Абдурахманов опубликовал 3 апреля под заголовком "О смелости Кадырова". На записи продолжительностью 4 минуты 38 секунд блогер упрекнул Кадырова в трусости, напомнив об одном из эпизодов его конфликта с семьей Ямадаевых.

"Надо было оскорблять не Ахметханова, когда он у тебя в плену. Оскорбить надо было Бадика (Бадрудина - прим. "Кавказского узла") Ямадаева, когда он остановил на дороге весь твой кортеж, вывел тебя из машины и туда-сюда тебя гонял, отчитывал когда тебя. Вот там можно было так же с ним поговорить [...] Почему ты не сказал [это] Ямадаеву? Потому что он был свободен в этот момент, за ним была сила. Кстати, в силе он серьезно уступал тебе, их было гораздо меньше. У тебя не хватило духа тогда", - заявил Абдурахманов. Блогер отметил, что не симпатизирует Ямадаевым, однако не считает их трусами.

Тумсо Абдурахманов приводит фрагмент видеозаписи, сделанной во время конфликта с Бадрудином Ямадаевым на дороге. На видео низкого качества видно, что Кадыров разговаривает со своим оппонентом в окружении вооруженных людей, в том числе собственной охраны. Он делает примирительные жесты и произносит несколько слов на чеченском. В субтитрах под видео отмечается, что Кадыров заикается.

Об инциденте между Рамзаном Кадыровым и Бадрудином Ямадаевым рассказывал старший брат последнего Сулим Ямадаев - командир батальона "Восток", который после конфликта с Кадыровым уехал в ОАЭ и был убит в 2009 году. В интервью "Я не хожу на поклоны к Рамзану и не буду", опубликованном в апреле 2008 года, Сулим Ямадаев рассказывает, что его брат и другие бойцы ехали с похорон двух бойцов батальона, которые погибли в ДТП с автомобилем кадыровцев. "На подъезде к Гудермесу пересеклись с колонной Рамзана. Мои ребята говорят, что одна машина из колонны блокировала нашим дорогу. Наши остановились, кадыровцы начали оскорблять моих ребят, наши не смолчали, ответили. Дошло до драки. Бадик и Рамзан вышли из машин, успокоили людей. Потом Бадик подошел к Рамзану. Рамзан выразил соболезнования ему и моим ребятам. Потом обнял Бадика, сказал ему: "Все нормально, это нас третьи силы хотят поссорить". И все мирно разъехались. А через два часа он ввел в Гудермес 10 тысяч ментов, батальоны "Север" и "Юг" и еще несколько подразделений, требуя выдачи Бадика", - утверждал Ямадаев.

"Крайняя жестокость — обратная сторона трусости", - написал пользователь Zumso Vu под видео Абдурахманова на YouTube.

"Насколько может опуститься человек, чтобы иметь за собой 100 000 штыков и этим становится мужественным. Только и может, оскорблять родственников, давить через родственников", - написал Nizam Channel.

"Только слабый человек может самоутверждается за счет человека, который слабее его. Если человек по-настоящему сильный, он никогда не будет унижать слабого, а тем более делать это на камеру", - считает Игорь Т.

Руководитель провластного ИА "Чечня сегодня" Чингиз Ахмадов, регулярно отвечающий на эфиры Тумсо Абдурахманова издевательскими пародийными видеороликами, выпустил в своем Instagram целый сюжет, призванный разоблачить слова блогера. Он поговорил с очевидцами инцидента между Кадыровым и Ямадаевым - несколькими охранниками Бадрудина Ямадаева и сотрудниками охраны Рамзана Кадырова, которые сопровождали их во время того конфликта на дороге.

Все участники сюжета Ахмадова говорят на чеченском языке, но сам Ахмадов краткими репликами описывает содержание их рассказа. Собеседники Ахмадова, которые в момент инцидента сопровождали и Кадырова, и Ямадаева, озвучивают одну и ту же версию событий: согласно их словам, это охрана Кадырова остановила кортеж Бадрудина Ямадаева, так как последний был "в неадекватном состоянии". Видео, опубликованное в Instagram Ахмадова, длится больше 36 минут, его репост сделал и паблик ЧГТРК "Грозный".

Опровержение слов Абдурахманова строится на тезисе, что Ямадаев не мог в буквальном смысле остановить кортеж Кадырова, который на тот момент уже был главой Чечни. Часть комментаторов поддержала Ахмадова и высмеяла слова Тумсо, но некоторые пользователи сочли усилия Ахмадова напрасными.

"Совершенно не нужная мне информация и зря потраченные 36 мин моей жизни", - написал пользователь rootsister111 под видео Ахмадова на странице ЧГТРК "Грозный". "Вроде взрослые мужики ведут себя как дети", - написала 10milana_01.

"Поменяйте ведущего, он не эффективен, не его работа, пусть на стройку идет", - оценил труд Ахмадова halid_040480. "Только вредит Рамзану", - добавил он в следующем комментарии.

"Ну почему вы каждый раз идете опровергать его слова, этим же вызывая пиар", - написал harley_quinn.95. "Это ведущий или пиарщик Тумсо Абдурахманова?" - недоумевает saruman_05.