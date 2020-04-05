Кадыров встретил критику после обращения к нему семьи Ахметханова

05 апреля 2020, 16:30

Пользователи Facebook после видеообращения жены Асламбека Ахметханова, попросившей Рамзана Кадырова простить ее мужа, упрекнули главу Чечни в попытках использовать женщин и детей для давления на предпринимателя.

Как писал "Кавказский узел", супруга Асламбека Ахметханова в видеообращении к главе Чечни признала позором нарушение карантина и попросила Кадырова простить ее мужа. Ахметханов исчез из Гехи, сообщил его односельчанин.

1 апреля ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о том, как Рамзан Кадыров в резких выражениях отчитал Асламбека Ахметханова за распитие спиртного в компании женщин и стрельбу в воздух. Ахметханов извинился перед главой Чечни, объяснив свое поведение празднованием дня рождения. Телесюжет вызвал у пользователей соцсетей как злорадство, так и сочувствие к Ахметханову.

Ролик, в котором плачущая супруга Ахметханова в окружении дочерей обращается к Рамзану Кадырову, размещен также 3 апреля на странице пользователя Тумсой Обарг в Facebook. "Кавказский узел" в соответствии с законом не публикует видео, на котором видны лица детей, ограничиваясь скриншотом из него.

К 16.28 мск 5 апреля под видеороликом опубликовано 23 комментария. Их авторы выразили сочувствие семье Асламбека Ахметханова. "Бедные дети(( дети не выбирают родителей. Обычная [...] система: борьба со стариками, женщинами и детьми", - высказала свое мнение Amina Sadulaeva.

Пользователь с ником "Чеченский Альянс" также упрекнул Рамзана Кадырова за сложившуюся ситуацию. "Да здравствует Рамзан Ахматович - победитель женщин и детей. [...] С женщинами и детьми он не будет играть в дипломатию", - написал он.

"Жена, наверное, просит, чтобы не возбудили уголовное дело за наличие у него найденного оружия. Рамзан ведь задавал ему вопрос откуда у тебя столько оружия? [...] Очень плохая история. Будем надеяться, все обойдётся", - написала Tumisha Samadova.

"Детей жалко", - согласился Islam Gelhaev. "Кошмар", - кратко прокомментировала видеоролик Asset Yunusova.

На одном из видеороликов, на которые отреагировал Рамзан Кадыров, Ахметханов сидит в компании нескольких человек, в том числе женщин. "Карантин сильный", – говорят за кадром смеющиеся женские голоса. "Эх, карантин", – говорит Ахметханов, глядя на танцующих. Ранее Рамзан Кадыров потребовал сажать нарушителей действующего в республике карантина в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах.

Напомним, что Ахметханов, у которого шесть дочерей и три сына, родился в селе Гехи, а живет с семьей в Москве, сообщило 4 января 2019 года ИА "Грозный-информ". Ахметханов – председатель совета директоров компании «Юг-нефть», которая "на протяжении долгого времени" является спонсором детских и юношеских соревнований по вольной борьбе. При этом трое из девяти детей предпринимателя - многократные победители чемпионатов России и Москвы по этому виду спорта, сообщил 18 июля 2017 года "Коммерсант".

Резкая реакция Рамзана Кадырова на поведение Ахметханова связана с его насмешками над режимом карантина, попавшими на видео, полагает политолог Руслан Мартагов. Он также указал на недопустимость публичного употребления алкоголя в Чечне. Ахметханов нарушил и запрет властей на стрельбу, отметил глава Ассоциации народов Кавказа Руслан Кутаев.

27 марта Рамзан Кадыров ввел запрет на все массовые мероприятия. До 25 апреля в Чечне приостановлена работа образовательных учреждений, до 5 апреля – работа ресторанов, кинотеатров, торговых точек, до 1 июня - прием в пансионаты, санатории, детские лагеря, а также в туробъекты на курортах. С 3 апреля в республике действует запрет на передвижение по улицам в ночное время, а с 5 апреля запрещается въезд в Чечню и выезд из нее, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

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