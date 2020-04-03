Извинения Ахметханова вызвали злорадство и сочувствие у пользователей соцсетей

03 апреля 2020, 19:27

Публикация видео, на котором руководитель нефтяной компании Асламбек Ахметханов просит у Рамзана Кадырова прощения за употребление спиртного, спровоцировала споры в соцсетях. Часть пользователей позлорадствовали над предпринимателем, их оппоненты выразили сочувствие Ахметханову.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о том, как Рамзан Кадыров, муфтий Чечни и высокопоставленные чиновники приехали к жителю Гехи Асламбеку Ахметханову. Кадыров в резких выражениях отчитал Ахметханова за распитие спиртного в компании женщин. Асламбек Ахметханов извинился перед главой Чечни, объяснив свое поведение празднованием дня рождения.

Визиту Кадырова к Ахметханову предшествовала публикация в WhatsApp видеороликов, в которых Ахметханов с бокалом вина насмешливо высказывается о карантинных мерах.

Часть пользователей Facebook в комментариях под публикацией об извинениях Асламбека Ахметханова, размещенной 2 апреля на странице пользователя Huseyn Barhoy, встали на сторону Рамзана Кадырова.

"По заслугам получил. Единственный раз, когда я согласен с Рамзаном", - высказал, в частности, свое мнение Азраил Картоев. "Чувак переборщил, здесь я с Рамзаном полностью согласен. Ну можно, конечно, было без опускания достоинства сказать, а в общем всё правильно сказано в адрес этого парня", - написал Хасмагомет Гелатхо.

Пользователь Римма Дымова в свою очередь сочла извинения Ахметханова неуместными. "Кому как, но мне очень неприятно, когда заставляют извиняться на камеру. [...] Нельзя так унижать человека", - написала она.

Дискуссию пользователей вызвала и публикация о визите Кадырова к Ахметханову, размещенная 2 апреля в Instagram-паблике info.kavkaz_, насчитывающем 88,5 тысячи подписчиков. Под видеороликом опубликовано, по состоянию на 19.25 мск, 36 комментариев.

"Молодец Рамзан, только так можно прекратить беспредел", - написал, в частности, roman6604tomov. "Истинный отец народа Рамзан Кадыров, я его очень уважаю", - согласился havahavaz.

Их оппоненты заступились за Ахметханова. "Человек совершил ошибку и извиняется. Кто-то есть среди вас, кто не совершает ошибок?! Или есть такие средь вас, кто не извинялся?! Под синькой как вы себя ведёте, ещё посмотреть надо", - упрекнул участников обсуждения пользователь muhseen80.

"Зачем такое снимать и выкладывать", - прокомментировал видеозапись извинений Ахметханова пользователь mebel_dekory. "Чтоб остальные не выеживались", - ответил ему bos_f_d. "Можно объяснить и без камеры", - возразил mebel_dekory. "Так без камеры об этом другие не узнают", - парировал bos_f_d.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также на "Кавказском узле" размещена обновляемая "Хроника публичных извинений на Кавказе".

Ахметханов известен как бизнесмен и спонсор спортивных соревнований

Асланбек Ахметханов – "известный чеченский бизнесмен" и председатель совета директоров компании «Юг-нефть». Компания, основанная в 2006 году, "на протяжении долгого времени" является спонсором детских и юношеских соревнований по вольной борьбе. При этом трое из девяти детей предпринимателя - многократные победители чемпионатов России и Москвы по этому виду спорта, сообщил 18 июля 2017 года "Коммерсант".

Сам Асламбек Ахметханов - спонсор многих юношеских турниров в России по различным видам спорта. Ахметханов, у которого шесть дочерей и три сына, родился в селе Гехи, а живет с семьей в Москве, сообщило 4 января 2019 года ИА "Грозный-информ".

"Несмотря на то, что мы давно живем в Москве, с супругой стараемся воспитывать детей по обычаям и традициям чеченского народа. Поддерживаем связь со многими известными земляками, которые живут в Москве. Оказываем поддержку чеченским спортсменам, выехавшим на соревнования. Также приходим на помощь нашим землякам, приехавшим в Москву и оказавшимся в затруднительном положении", - привело агентство слова Ахметханова.

Напомним, в конце 2017 года власти Чечни ввели ограничения на продажу спиртного. В Грозном алкоголь можно приобрести только в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Антиалкогольная кампания в Чечне направлена не столько на борьбу с пьянством, сколько на поддержку имиджа властей, взявших на себя роль защитников традиционных ценностей, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Новости о практике публичных извинений публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".