Семья Ахметханова попросила Кадырова простить его

04 апреля 2020, 11:30

Супруга жестко раскритикованного главой Чечни Асламбека Ахметханова признала позором нарушение карантина и попросила у Рамзана Кадырова простить мужа. Ахметханов исчез из Гехи, сообщил его односельчанин.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о том, как Рамзан Кадыров, муфтий Чечни и высокопоставленные чиновники приехали к руководителю нефтяной компании Асламбеку Ахметханову. Кадыров в резких выражениях отчитал Ахметханова за распитие спиртного в компании женщин и стрельбу. Асламбек Ахметханов извинился перед главой Чечни, объяснив свое поведение празднованием дня рождения. Новостной выпуск вызвал у пользователей соцсетей как злорадство, так и сочувствие к Ахметханову.

Резкая реакция Рамзана Кадырова на поведение Ахметханова связана с его насмешками над режимом карантина, попавшими на видео, полагает политолог Руслан Мартагов. Он также указал на недопустимость публичного употребления алкоголя в Чечне. Ахметханов нарушил и запрет властей на стрельбу, отметил глава Ассоциации народов Кавказа Руслан Кутаев.

Среди пользователей мессенджера WhatsApp в Чечне распространилось полутораминутное видео, на котором рыдающая женщина просить Рамзана Кадырова простить Асламбека Ахметханова. При этом она указала на допущенное нарушение карантина.

"Рамзан Ахматович мы семья Асламбека Ахметханова из Гехи, я его супруга. <...> Мы очень опозорены нашим поступком, поступком отца этих детей, моего супруга. <...> Хотя сказали карантин <...>… Хотя у нас была причина никуда не ехать… <...> Ради этого священного месяца шаабан, ради моих детей, Рамзан Ахматович, прости его. Третий день приступы. Дышать не может эта девочка", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова женщины, сидящей в окружении шести девушек и девочек-подростков.

Из слов женщины следует, что Ахметханов отсутствует дома, причем не по своей воле. "Очень он нам нужен дома. Ради Всевышнего, смилуйся, прости его, очень тебя просим", - плача, произносит супруга Ахметханова. Находящиеся рядом с ней девочки тоже рыдают.

Чеченские власти демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме. Цель этой кампании - получить одобрение Москвы, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты. Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, указывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Этот видеоролик 3 апреля был опубликовал и в Instagram-паблике "ЧП Грозный", набрав более 10 тысяч просмотров, передал корреспондент "Кавказского узла". Доступ к публикациям этого паблика, по состоянию на 11.30 мск 4 апреля, ограничен.

Читатели паблика посочувствовали семье Ахметханова. "Не жалко этих детей? Клянусь Аллахом, жалко", - заметил isspaneccccc. "В чем их вина?" - задал вопрос _sobr_21. "Как эта девочка плачет", - отметил ispanec_797. "Несчастные, да поможет вам Всевышний", - написал monya_196 (комментарии переведены с чеченского языка корреспондентом "Кавказского узла"). "Никого не защищаю! Но поступок Кадырова ниже некуда!", - высказалась videographer_tima.

Видеообращение жены Ахметханова говорит о том, что у него возникли серьезные проблемы, указал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Ислам. "Самодурство одного натолкнулось на самодурство другого, отсюда и возникла эта ситуация. Теперь страдает его (Асламбека Ахметханова. - Прим. "Кавказского узла") семья", - сказал он.

"Видела ролик с обращением жены и дочерей этого самого Ахметханова к главе [республики]. Впечатление осталось тяжелое - видно, что семья в отчаянии", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" местная жителница Фатима.

Асламбека Ахметханова нет в Гехи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из его односельчан. "Где именно он находится сейчас, неизвестно. Родные ни с кем не общаются, живут в страхе", - рассказал он.

Глава Чечни пристыдил Ахметханова ссылкой на его тейповую принадлежность, но реального значения она в этом случае не имеет, указали ранее журналист Беслан Успанов и глава Ассоциации народов Кавказа Руслан Кутаев.

Напомним, что на одном из видеороликов, распространившихся среди пользователей мессенджера WhatsApp, Ахметханов сидит в компании нескольких человек, в том числе женщин. Горит костер, звучит лезгинка. "Карантин сильный", - говорят за кадром смеющиеся женские голоса. "Эх, карантин", - говорит мужчина, глядя на танцующих. До этого Кадыров потребовал сажать нарушителей действующего в республике карантина в изолятор, лишать их пищи и закапывать в ямах.

27 марта Рамзан Кадыров ввел ряд ограничений: временный запрет на все массовые мероприятия. До 25 апреля приостанавливается работа образовательных учреждений, до 5 апреля – работа ресторанов, кинотеатров, торговых точек, до 1 июня - прием в пансионаты, санатории, детские лагеря, а также в туробъекты на курортах. Местным жителям было рекомендовано ограничить поездки по территории республики, в том числе в целях отдыха и туризма, а людям, страдающим хроническими заболеваниями, а также старше 65 лет – соблюдать режим самоизоляции. С 3 апреля введен комендантский час, с 5 апреля запрещает въезд в Чечню и выезд из нее, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а новости о практике публичных извинений - на странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".