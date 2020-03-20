Возвращение Ильяса Мажаева на родину продемонстрировало патернализм чеченских властей

20 марта 2020, 22:00

Помогая Ильясу Мажаеву вернуться к родным из Москвы, власти показывали, что Рамзан Кадыров является главой чеченцев и за пределами республики, указал политолог Вадим Муханов. Тейп несет ответственность за своих членов, но чеченские традиции не предписывали родственникам Ильяса Мажаева извиняться за его образ жизни, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Извинения были принесены в связи с ущербом репутации самого Кадырова, предположил востоковед Михаил Рощин.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 марта в эфире ЧГТРК "Грозный" был показан сюжет о пожилом уроженце Наурского района Ильясе Мажаеве, который, по словам родственников, два года назад уехал из дома и не давал о себе знать. Родственники публично извинились за Мажаева, что вызвало удивление жителей республики.

Из чеченских традиций не вытекает, что представители рода и тейпа, к которым относится Мажаев, должны извиняться за него, указал корреспонденту "Кавказского узла" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Тут не место извинениями. Должна быть благодарность. Если возвращение было организовано представителями Кадырова, то мое им спасибо, как от рядового чеченца. Их следует поблагодарить и родственникам Мажаева", - сказал он.

Кутаев оговорил, однако, что ответственность за поведение чеченцев лежит в том числе и на их родственниках. "Чеченское общество все же может предъявить обоснованные претензии роду и тейпу Мажаева, к которому, кстати говоря, принадлежу и я. Мажаев открыто говорил, к какому роду и тейпу принадлежит. Ко мне обращались несколько человек: мол, почему представитель вашего тейпа ведется себя настолько маргинально? Это бросило тень на мой тейп, и я был готов помочь деньгами для перевоза Мажаева в Чечню", - пояснил Руслан Кутаев.

По данным Кутаева, в Москве Мажаев просил милостыню у одной из мечетей и, разговорившись с одним из верующих, "умолял помочь ему вернуться домой". "Он говорил, что больной, обессилен и гниет заживо. Он слезно умолял, чтобы его вернули домой, потому что хочет умереть на родине. Он назвал адрес и рассказал, где его брат. Скорее всего, чеченские власти подсуетились, отреагировали быстрее, чем родственники Мажаева, и вернули его домой - разумеется, таким образом пропиарившись. Насколько я знаю, изначально возвращение Мажаева домой не было инициативой чеченской власти", - сказал Кутаев.

Согласно чеченским традициям, тейп и род все же несут ответственность за поведение в том числе и взрослых своих членов, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Случай, конечно, экстремальный. И судить по нему о чеченских традициях сложно. Просящий милостыню чеченец – это запредельно, данная практика не распространена среди чеченцев. Видимо, человека сильно прижало. Но я бы сказал, что в данном случае тейп и род все же несут ответственность за своего члена", - сказал Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

Он предположил, что информацию о занимающемся попрошайничеством чеченце Кадырову передали верующие. "Поскольку руководство Чечни носит патерналистский характер, было решено вернуть Мажаева и передать родным. Реакция чеченских властей неудивительна. Власть в Чечне [в целом] ведет себя, как добрый отец - она наказывает или благодарит, а теперь и содействует возвращению. Кадыров – отец народа, который беспокоится обо всех, в том числе об отбившихся овцах. Стиль поведения чиновников Чечни в этом смысле из общего тренда не выпадает", - указал Рощин.

По его словам, извинения родственников за взрослого человека бывали и ранее. "Учитывая реалии современной Чечни, кто-то извиниться все же должен был", - сказал востоковед. Он отметил, что образ жизни Мажаева бросал тень на всех чеченцев, включая Рамзана Кадырова. "Тем более, что он называл и род, и тейп. Кадыров тоже беспокоится о чести. Такие люди [как Мажаев] бросают тень на всех чеченцев", - резюмировал Рощин.

Случай с Мажаевым и его родными выбивается из общей массы публичных извинений, потому что человек этот не совершил никакого антиобщественного проступка, поэтому говорить об особенностях чеченских традиций в данном случае нельзя, считает старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО, политолог Вадим Муханов. "Он собрал вещи и уехал в Москву - никакой необходимости публично извиняться я не вижу. Стоит отметить, что если ранее извинения приносили старшие из рода за молодежь, то есть схема была традиционной, то в данном случае все наоборот. Разумеется, извинения принесены в связи с репутационными потерями главы республики. Люди, скорее, решили перестраховаться. Правила адата тут не работают", - заявил Муханов корреспонденту "Кавказского узла".

Кадыров расширяет сферу своего влияния на частную жизнь людей, считает эксперт. Он "позиционирует себя не как главу республики, а как главу всего чеченского народа", пояснил Вадим Муханов. "Это делается независимо от мнения чеченцев. Кадыров хочет быть главой чеченцев как внутри Чечни, так и за ее пределами, в том числе за границей. В его задачу входит быть «главным решалой» для всех чеченцев. Он требует, чтобы все вопросы решались через него", - закончил Муханов.

Ранее власти Чечни уже демонстрировали, что контролируют поведение уроженцев республики за ее пределами. Так, в марте 2019 года Рамзан Кадыров потребовал от Муслима Джамбекова, скрывшегося с места ​аварии на Можайском шоссе "не позорить свой род". Тот явился с повинной и был осужден.

Мажаев стал одним из десятков возвращенных на родину чеченцев

Отметим, что 16 марта ЧГТРК "Грозный" сообщила о принудительном возвращении на родину сразу 47 уроженцев республики. В их числе - "наркоманы, хулиганы и воры", на которых жаловались их же родные, заявили журналисты. Родственники возвращенных в Чечню извинились за их поведение и поблагодарили силовиков за принятые меры. Эти извинения были сделаны под давлением, предположили правозащитники, а также представители чеченских общин Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Уроженец Чечни, работающий в одной из московских клиник, также не думает, что инициатива по возвращению "наркоманов, хулиганов и воров" исходила от их родных. "Действия родственников, конечно же, согласованы с полицейскими, ни о какой добровольности речи нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом врач, не пожелавший называть своего имени отметил, что сам никакой угрозы не ощущает. "Это в основном наркоманы или алкоголики. В республике они так себя вести не могут, потому уезжают в крупный город, чтобы там затеряться. Обычно такому возмутителю звонят, дают время, чтобы завтра был в республике, и человек едет домой. А злостных вычисляют, забирают сами. Меня никто не трогает - я живу, работаю, никуда не лезу. Я не чувствую никаких угроз в свой адрес по этому поводу. А если религиозная тематика или иной активизм - таких забирают, но без шума, не как этих", - отметил он.

Жители Чечни вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в обновляемой "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".