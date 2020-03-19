Родственники публично покаялись в недосмотре за пожилым уроженцем Чечни

19 марта 2020, 15:59

Родственники уроженца Чечни Ильяса Мажаева не знали, что он находится в Москве в бедственном положении, покаялся 18 марта в эфире республиканского канала двоюродный брат возвращенного в Чечню мужчины. Публичные извинения близких за пожилого мужчину вызвали удивление у жителей республики.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта ЧГТРК "Грозный" сообщила, что чеченские силовики нашли в Москве и заставили вернуться на родину 47 уроженцев республики. В их числе - "наркоманы, хулиганы и воры", на которых жаловались их же родные, заявили журналисты. Родственники возвращенных в Чечню извинились за их поведение и поблагодарили силовиков за принятые меры. Принуждение провинившихся уроженцев Чечни к возвращению в республику - новая практика, указали правозащитники.

18 марта в эфире ЧГТРК "Грозный" был показан сюжет о пожилом жителе Наурского района Ильясе Мажаеве, который, по словам родственников, два года назад уехал из дома и не давал о себе знать. Ильяса Мажаева нашли и вернули домой "по поручению главы Чечни", сообщили авторы телесюжета, подчеркнув, что причиной тяжелого положения мужчины, который около 30 лет провел в тюрьмах, были его "вредные привычки", передал корреспондент "Кавказского узла".

Двоюродный брат Ильяса Мажаева Магомед в эфире телеканала попросил прощения за своего родственника. "Простите за доставленные им (Ильясом) проблемы", - сказал Магомед Мажаев, обращаясь к сотрудникам полиции и представителям администрации, находившимся во дворе его дома.

Кроме того, он высказал отдельную благодарность главе Чечни. Также Магомед Мажаев подчеркнул, что не знал о ситуации с родственником. "Если бы он позвонил, сообщил, где находится, что ему нечего есть, пить, попросил бы его забрать… Уехал, сказав, что должен это сделать, после этого у нас с ним не было связи", - сказал Магомед Мажаев, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сам Ильяс Мажаев в эфире телеканала также поблагодарил за оказанную ему помощь. Родственники Мажаева обещали больше не отпускать мужчину, а "встать на правильный путь и обрести духовное начало" Ильясу Мажаеву помогут местные богословы и его родные, заверили авторы телесюжета.

Телесюжет ЧГТРК опубликован 18 марта в Instagram-паблике eldit_net, насчитывающем 184 тысячи подписчиков. В сюжете показано также видеообращение Ильяса Мажаева, который, стоя на фоне церкви, просит помочь ему с возвращением на родину. "Прошу вас, отправьте меня домой. Устал я. Помогите мне, очень вас прошу", - говорит на видео Мажаев, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

К 15.55 мск 19 марта публикация набрала более 27,8 тысячи просмотров, под ней размещен 51 комментарий. Авторы некоторых из них подвергли критике как самого Ильяса Мажаева, так и его родственников. "Наслаждался, пока не дошел до такого состояния", - написал, в частности, u_adamov_95, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Могли заяву накатать о пропаже его, полиция быстро нашла бы, вам просто дела не было до него", - заочно обратился к родственникам Мажаева пользователь evloevskiy.13. "Хорошо, что этого несчастного вернули домой", - написал пользователь _businka_0095, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Грозненка Залина сочла избыточными извинения родственников Ильяса Мажаева. "Главное здесь, это конечно то, что человека вернули домой. Не понравилось, что его родственнику пришлось просить извинения. За что, спрашивается? Тот же не мальчик, а уже пожилой человек", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Да, у нас принято, что семья, род и тейп несут ответственность за своего человека. Но это зависит от конкретной ситуации. В данном же случае никакой вины на родственниках нет, чтобы им извиняться. Человек уже немолодой, вполне адекватный, сам должен отвечать за свои действия", - поделился мнением с корреспондентом "Кавказского узла" местный житель Шамсуддин.

Сюжет ЧГТРК продолжил тренд публичных извинений в Чечне

Напомним, что жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, в том числе в эфире ЧГТРК "Грозный", за жалобы на чиновников и критику властей, за неподобающее поведение и за сообщения в соцсетях. Так, 6 марта житель Урус-Мартановского района Аслан Садалиев публично покаялся за свои сообщения об эпидемии коронавируса в Чечне. Пользователи Instagram тогда призвали ужесточить закон о распространении ложной информации в соцсети.

В декабре 2019 года опубликованное в Instagram видеосообщение жителя Чечни о том, что медицинские материалы для операции его брату пришлось покупать дополнительно, также обернулось публичным покаянием. Уже на следующий день, 4 декабря, автор видео извинился в эфире гостелевидения Чечни. При этом пользователи Instagram подтвердили, что проблема с приобретением лекарств и расходных материалов действительно существует в Чечне.

С октября 2019 года в соцсетях регулярно появляются и публикации о "воспитательных беседах" в отделах полиции Чечни с людьми, задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. Так, 1 марта было опубликовано видео, на котором начальник Курчалоевского РОВД отчитывает нарушителей. Местные жители сочли подобные действия силовиков неэффективными.

Жители Чечни вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в обновляемой "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".