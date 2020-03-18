Принудительное возвращение домой стало новым методом чеченской "полиции нравов"

18 марта 2020, 23:58

Принуждение провинившихся уроженцев Чечни к возвращению из Москвы в республику - новая практика, а наказание за правонарушение должно соответствовать российскому законодательству и нормам права, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики нашли и заставили вернуться на родину 47 уроженцев республики. Родные взяли на себя ответственность за их поведение, и заявили 16 марта в эфире государственной телекомпании, что сами жаловались властям на уехавших.

За что еще извиняются жители Чечни, можно прочитать в справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Уроженцам Чечни из Москвы и их родственникам угрожали

Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина не помнит случаев, когда родственники уроженцев Чечни обращались к властям с просьбой вернуть в республику своих родных и извинялись за их неподобающее поведение за пределами региона.

"Извинения за плохое поведение в Чечне помню, но таких случаев – нет. Мне кажется, такое вообще впервые происходит. Но мы не можем быть уверенными в том, что их вернули за какое-то плохое поведение. Может причины другие. Мы этого знать не можем, если кто-то из них не расскажет правду", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Ганнушкина.

Ранее власти Чечни уже демонстрировали, что контролируют поведение уроженцев республики за ее пределами. Так, в марте 2019 года Рамзан Кадыров потребовал от Муслима Джамбекова, скрывшегося с места ​аварии на Можайском шоссе "не позорить свой род". Тот явился с повинной и был осужден.

Она уверена, что родственники обращались к властям не по своему желанию.

"Они, может, и обратились к властям, может даже написали заявления с просьбой вернуть родственников, которые плохо себя ведут, в Чечню. Но эти обращения не были [продиктованы] их желанием. Их заставили сделать это. Вот что самое важное в этой ситуации. Заставили обращаться к властям точно так же, как и заставили этих людей вернуться в Чечню. Здесь однозначно были угрозы", - заявила правозащитница.

По ее словам, если люди действительно вели тот образ жизни, который им вменяется, то их следовало наказать по закону, а не насильственным возвращением в Чечню.

"Такой метод возвращения – это похищение по факту. Даже если они сами сели в машину и поехали в Чечню, но сделали это в результате угроз, это в любом случае можно считать похищением. Это насилие. Если эти люди где-то выпивали и этим что-то нарушили, то их можно наказать по закону, а не вот таким образом - возвращать в Чечню. Могло быть административное правонарушение за распитие алкоголя в общественных местах, например", - подчеркнула она.

Ганнушкина также предположила, что депутат Госдумы Адам Делимханов, говоря в женском роде о человеке, чье поведение порицалось, просто хотел его оскорбить. "Конечно, он таким образом хотел оскорбить этого человека. Без сомнений", - заключила Ганнушкина.

В сюжете ЧГТРК "Грозный" от 16 марта Адам Делимханов заявлял об уроженцах Чечни, живущих в Москве, то в мужском, то в женском роде. "Среди людей, которых вы видите, есть один из нашего села. С тех пор, как я ее знаю, это наркоман. Потому что его не оставляли в республике, в селе - она убежала, в Москве находилась. Я сейчас заставлю его везде улицы подметать, <...> выбирая самые плохие места", - заявил Делимханов.

Власти Чечни вместо следования закону заставляют извиняться

С предположением о том, что использование Адамом Делимхановым женского рода при обращении к мужчине является оскорблением, согласился и правозащитник Сергей Давидис. "Да, возможно, он хотел оскорбить его, говоря о нем в женском роде. Но также возможно, что он имел в виду его сексуальную ориентацию. Здесь я не могу уверенно говорить, можно только догадываться. Исключать ни то, ни другое нельзя", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Давидис.

В 2016-2017 годах в Чечне проходили облавы на геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет". В 2017 году "Новая газета" сообщила, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. Следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе с инакомыслием в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Правозащитник отметил, что наказывать за административное правонарушение необходимо по закону, а не насильственным возвращением к родственникам.

"Можно с уверенностью говорить, что в таких ситуациях чеченские власти находят самые нелепые объяснения своим действиям. Мы знаем, что люди в Чечне во многих ситуациях просто готовы взять на себя любую вину и ответственность. Мы не знаем, что именно там произошло, но в российском законодательстве нет понятия «плохое или неподобающее поведение». Если кто-то что-то нарушил, тогда наказать его можно только по закону, а не с помощью насильственных действий. Но если кто-то в [любой точке] России нарушал закон, то нет никакой необходимости везти его в Чечню. Закон позволяет наказать на месте совершения действия", - уверен Давидис.

По его мнению, действия чеченских властей по возвращению уроженцев в республику противозаконны.

"Повторюсь, что мы не знаем, что именно там было. Но если люди были доставлены в Чечню против своей воли, то, разумеется, это можно считать похищением. Это распространенная в Чечне практика, когда власти принуждают людей к нелепым признаниям, чтобы снять ответственность с [представителей] власти. Пытаясь оправдать свои действия, [представители власти] приводят аргументацию о том, что кто-то себя неправильно вел, а родственники этим недовольны. Но с точки зрения закона, это полный абсурд. Родственники сколько угодно могут быть недовольны, это не может быть поводом, чтобы кого-то насильственно возвращать в Чечню", - отметил Давидис.

Жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, в том числе за критику властей или госучреждений, за сообщения в мессенджерах, публикации в соцсетях и за неподобающее поведение. Люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Возвращение уроженцев Чечни в республику эксперты назвали уникальным случаем

Возвращение уроженцев Чечни в республику за неподобающее поведение – первый подобный случай, считают член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов и журналист "Новой газеты" Елена Милашина.

"Я не могу вспомнить такие случаи [ранее]", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Милашина.

"Была история с молодым человеком, который в Москве бросил бутылку в пассажира со словами "Ахмат - сила". Его самого очень быстро [нашли], он извинялся. По-моему, его родственники тоже извинялись. А про именно такие случаи, когда возвращают в республику столько уроженцев за какое-то не такое поведение, мне неизвестно", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Орлов.

В октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео в сети, где его молодой земляк бросил жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Вскоре появилось видео, на котором молодой человек извиняется за свой поступок. Он срочно прибыл в Чечню, где глава республики трудоустроил его, сообщив, что молодой человек будет убирать улицы. Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, считают активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко.

По его словам, подобное возвращение уроженцев Чечни в республику не имеет никакого отношения к закону.

"Сама по себе история более чем странная. С какой стати родственники должны извиняться за поведение своих родных за пределами в Чечни? С какой стати чеченские власти могут настаивать на возвращении человека, который проживает за пределами Чечни? Это очень странная история, не имеющая никакого отношения ни к законодательству, ни к праву", - отметил правозащитник.

Уроженцы Чечни сочли замечания по поводу своего поведения вниманием старших

Возвращение чеченцев в республику из-за плохого поведения представитель чеченской общины Москвы студент Азамат счел довольно экстренной мерой.

"Все знают, что [уроженцы Чечни] очень внимательны к своему поведению и поступкам. Когда я вижу неподобающее поведение своих ровесников, я сам могу им сделать замечание или поговорить с ними. У каждого есть старший родной или двоюродный брат, который может жестко поговорить за плохое поведение и обычно этого достаточно для исправления. А возвращение на родину – это крайняя мера в таких случаях. Это означает, что эти люди не услышали слова родных", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Азамат.

По его словам, он не замечал пристального внимания со стороны земляков к своему и поведению своих родственников.

"Такого нет. Но мы все живем в соцсетях и там видим, кто как себя ведет. И если что-то не там скажу или сделаю, то мне сделают замечание. Мое окружение видит лично мое поведение, но специально не следит за мной", - отметил студент.

"Я знаю обо всех сайтах, знаю обо всех аккаунтах людей, будь то страница в Instagram, в Facebook или другой социальной сети. У меня записано каждое ваше слово, у нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем кто вы... вы все - в наших руках", - заявил Рамзан Кадыров, обращаясь к чеченцам в эмиграции.

Молодой предприниматель из Чечни Руслан живет в Москве последние пять лет и постоянно замечает внимание представителей чеченской общины столицы.

"Это не слежка, это просто внимательность к своим соотечественникам. Я могу по молодости что-то не так сделать, и старшие тут же мне сделают замечание, объяснят, что я не так поступил. Я здесь представляю чеченский народ и не хочу, чтобы из-за меня плохо думали о народе", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Руслан.

Предприниматель положительно оценил возвращение уроженцев Чечни в республику в наказание за их неподобающее поведение.

"Не знаю, что именно они сделали за пределами Чечни, но жесткая беседа им не помешает. Пусть некоторое время поживут там, поймут ответственность за свои поступки. Это пойдет на пользу им. А остальным будет пример", - прокомментировал Руслан.

Случаи принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, отслеживаются "Кавказским узлом" в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".