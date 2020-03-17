Жители Чечни публично извинились за поведение родственников в Москве

17 марта 2020, 17:42

Чеченские силовики нашли и заставили вернуться на родину 47 уроженцев республики. Родные взяли на себя ответственность за их поведение, и заявили в эфире государственной телекомпании, что сами жаловались властям на уехавших.

В сюжете ЧГТРК "Грозный" была показана группа мужчин и молодых людей, стоящих на улице с опущенными головами, их близкие и чиновники - советник главы Чечни, депутат Госдумы Адам Делимханов, министр МВД Чечни Руслан Алханов и начальник охраны главы Чечни Абузайд Висмурадов. Среди 47 человек, возвращенных в республику правоохранителями - "наркоманы, хулиганы и воры", на которых жаловались их же родные, говорится в сюжете, транслировавшемся 16 марта.

Двое молодых людей признались в употреблении наркотиков и спиртного. "Меня доставили из Москвы. За то, что курил [наркотическое вещество]", - заявил один из них в эфире. "Выпил… Я не говорю, что не виноват. Виновен в этом", - сказал другой.

В Чечне действует фактический запрет на употребление алкоголя. С октября 2019 года в соцсетях регулярно появляются публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Чечни с задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. Так, 1 марта было опубликовано новое видео, на котором начальник Курчалоевского отдела полиции Рустам Агуев отчитывает нарушителей, называя их "террористами".

Адам Делимханов призвал жителей Чечни "следить" за своими родственниками, склонными к наркомании и алкоголизму. "Спасти хоть одного - задача этого пути (Ахмата Кадырова. - Прим. "Кавказского узла"), вот что говорит Рамзан-хаджи. <...> совместно с МВД мы этих людей нашли. Я покажу, в каких условиях эти люди жили, вы и весь народ удивитесь. Клянусь, бешеная собака не будет так жить. Следите за своими людьми. Среди людей, которых вы видите, есть один из нашего села. С тех пор, как я ее знаю, это наркоман. Потому что его не оставляли в республике, в селе - она убежала, в Москве находилась. Я сейчас заставлю его везде улицы подметать, <...> выбирая самые плохие места", - заявил Адам Делимханов, называя этого человека то в мужском, то в женском роде.

Министр подчеркнул, что уроженцы Чечни "делают недопустимые вещи" и "порочат имя чеченского народа", выехав за пределы республики. "Если не можете их остановить, если скажете [нам] остановить, мы найдем [им] место, мы остановим. Будет лучше, если вы честно скажете", - сказал министр близким молодых людей.

Абузайд Висмурадов добавил, что поведение таких людей "бросает тень на весь народ".

Ранее власти Чечни уже демонстрировали, что контролируют поведение уроженцев республики за ее пределами. Так, в марте 2019 года Рамзан Кадыров потребовал от Муслима Джамбекова, скрывшегося с места ​аварии на Можайском шоссе "не позорить свой род". Тот явился с повинной и был осужден.

Родные заявили, что сами обратились к силовикам

Родственники возвращенных в Чечню извинились за их поведение и поблагодарили за предпринятые силовиками усилия. "Сделал обращение, чтобы помогли найти сына <...> Сегодня я опозорен перед вами. Не знаю, что сказать. Вы делаете большую работу. <...> вот за этого я отныне буду в ответе", - заявил пожилой мужчина с белой бородой, указывая пальцем на одного из стоящих склонив голову.

Еще один житель Чечни, Асланбек Гальурзаев, рассказал, что пожаловался на родственника главе ОВД Ачхой-Мартановского района. "Он сказал, что эти вопросы и другие граждане поднимают, и мы вместе посмотрим. Буквально через несколько дней сына вернули. Пусть будет доволен Всевышний нашим падишахом [Рамзаном Кадыровым], его соратниками. Они сделали большое дело", - сказал Гальурзаев.

Другой житель Чечни, Султан Магомадов, сообщил, что тоже сам попросил найти уехавшего из Чечни сына. "Ты обратился к властям, не зная, где член семьи, власть нашла и вернула его - разве это не хорошо? <...> Вон стоит мой сын. Ничего [непозволительного] он больше не сделает. Что он сделает, если выходить больше [никуда] не будет", - заявил Магомадов в эфире телеканала "Грозный".

Жители Чечни раскритиковали принцип коллективной ответственности

Делимханов нарочно употреблял женский род, говоря об односельчанине, чтобы оскорбить его, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Чечни Роза. "Меня больше всего покоробили слова Делимханова, который говорил о наркомане из своего села, которого они в числе других привезли из Москвы. Это, как я поняла, достаточно взрослый человек - во всяком случае, после его слов показали какого-то мужика в куртке с капюшоном. А Делимханов отзывается о нем в женском роде: «она убежала», «она в Москве находилась». Легко, конечно, унижать и оскорблять людей, будучи при власти", - сказала местная жительница.

Недопустимо унижать людей, даже если они наркоманы и алкоголики, прокомментировал сюжет ЧГТРК "Грозный" житель Чечни Рамзан. "Надо признать, что очень много наших молодых людей, которые, находясь за пределами республики, ведут себя неподобающе - позорят и себя, и свои семьи, и всех чеченцев. Я за то, чтобы наказывать таких. Но в то же время против принципа коллективной ответственности, который используют наши чиновники и силовики, равно как и не принимаю публичное унижение кого бы то ни было. Виновен - значит, следует наказать, но посягать на человеческое достоинство за то, что это наркоман или алкоголик, неправильно", - сказал житель Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

"Чиновники отчитались о том, что они вернули домой целую группу "плохих ребят", которые вели недостойный образ жизни в Москве. Но почему-то никто из них не поинтересовался, почему они туда уехали. Если бы здесь у них была работа, возможность учиться, развиваться, строить карьеру, то никто бы никуда не ездил и наркотиками или алкоголем не баловался", - считает местный житель Идрис.

Грозненец Юсуп одобрил действия силовиков и чиновников. "Если родственники действительно не могли их вернуть, если все эти возвращенные действительно занимались в Москве воровством, хулиганством, употребляли наркотики и пьянствовали, то, действительно, сделано хорошее дело, и почти 50 человек спасены от возможного тюремного заключения. Это надо признать. Я знаю немало случаев, когда парни уезжали в Москву, в другие места как бы на заработки, но на деле занимались совершенно иными делами, и некоторые попали за решетку", - заявил житель Грозного корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", такие случаи отслеживаются в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".