Жители Чечни раскритиковали силовиков за видео с порицанием задержанных

02 марта 2020, 11:25

Публикация нового видео, на котором начальник Курчалоевского отдела полиции отчитывает задержанных за употребление алкоголя и психотропных веществ, свидетельствует о неэффективности практики публичного порицания, указали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", с октября 2019 года в соцсетях регулярно появляются публикации о "воспитательных беседах" в райотделах полиции Гудермесского, Курчалоевского и Урус-Мартановского районов с людьми, задержанными за употребление алкоголя и психотропных веществ. Так, 4 февраля стало известно, что такую беседу с задержанными провел начальник Курчалоевского отдела полиции Рустам Агуев. Практика публичных порицаний унизительна, указали тогда местные жители.

2 декабря 2019 года стало известно, что к беседе с задержанными подключился глава МВД Чечни Руслан Алханов. Жители республики предположили, что участие генерала в "воспитательных беседах" не соответствует статусу министра.

Очередной видеоролик о беседе начальника РОВД с задержанными опубликован 1 марта в новостном Instagram-паблике еldit_net, насчитывающем 174 тысячи подписчиков, и закрытом Instagram-паблике «ЧП Чечня», на который подписаны 43 тысячи пользователей.

На видео показаны сидящий за столом Рустам Агуев и стоящие перед ним вдоль стены с опущенными головами шесть мужчин разного возраста. "Начальник ОМВД по Курчалоевскому району сегодня провел профилактическую беседу с задержанными за употребление психотропных средств и за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения", - говорится в аннотации к видео в паблике «ЧП Чечня».

"Мечети у нас есть, спортзалы, медресе, почему мы туда не ходим? Не пейте, не курите… Пустыми вещами в районе заниматься не дадим. Это район Ахмата-хаджи [и] нашего действующего падишаха (Рамзан Кадыров родился в селе Центарой Курчалоевского района, в 2019 году село переименовано в Ахмат-Юрт. – Прим. "Кавказского узла")... Это позор, братья. Членов семей не жалко? Мать вынуждать плакать… Те деньги, что ты на таблетки, на алкоголь тратишь, раздай ради Всевышнего в качестве милостыни. [...] На этом пути мы никому не позволим шутить… останавливали и остановим", - говорит на видео начальник ОВД, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Публикация в паблике еldit_net набрала к 11.15 мск 16,6 тысячи просмотров, под ней размещено 22 комментария. Авторы некоторых из них высказали слова осуждения в адрес задержанных. "Как можно быть такими людьми, позорить родителей, семью, жить с тем, что люди в спину пальцем показывают?" – написал, в частности, shidiev2015, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Часть комментаторов сочли практику "воспитательных бесед" неэффективной. "Их ловят, показывают, им все равно", - написал, в частности, пользователь podarovataisiia.

Схожее мнение высказали корреспонденту "Кавказского узла" и сотрудники местных общественных организаций. "Наши силовики регулярно выкладывают подобные ролики в сетях. Причем в этом плане в последнее время именно руководство Курчалоевского ОВД отметилось. Начальник этого ОВД и с задержанными за нарушением ПДД беседы проводил, и с наркоманами, и с алкоголиками, задержанных и мечети там заставляют чистить. Это, как мне кажется, такой видеоотчет руководству республике о проводимой работе и борьбе с нарушителями. Исходя из того, что это далеко не первый подобный ролик, напрашивается вывод, что такое публичное унижение на нарушителей не действует", - сказал, в частности, сотрудник одной из НПО Чечни Абубакар.

Чеченские силовики повышают свой рейтинг в глазах руководства, записывая ролики с порицаниями задержанных, при этом аптеки продолжают продавать такие препараты без рецептов, указали ранее пользователи соцсетей. Полицейские должны проводить освидетельствование людей на предмет употребления запрещенных веществ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

"Раз за разом у нас выкладывают ролики с порицанием наркоманов, любителей спиртного, нарушителей правил дорожного движения, но подобные нарушения продолжаются, значит, такая мера воздействия не дает ожидаемого эффекта. Следовательно, нужно искать другие методы борьбы", - сказал местный активист Умар.

Публичные выволочки на употребляющих алкоголь или психотропные вещества не действуют, согласился и представитель местного духовенства Магомед. "Они прекратят это делать, если только сами придут к такому решению, а давление со стороны редко когда бывает действенным. [...] Надеяться, что взрослый человек под давлением откажется от своих пагубных привычек, неразумно. Его можно только направлять на путь исправления, а вот исправится он или нет, это другой вопрос", - сказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Порицание как метод воздействия на совершившего проступок утратило эффективность в чеченском обществе, сказал ранее "Кавказскому узлу" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "В свое время для чеченского общества публичное порицание было серьезным рычагом: не только семья, но и род были опозорены... На самом деле людям, совершившим проступок или злодеяние, приходилось коллективно за этот проступок нести ответственность: роду, семье. Сейчас этот орган дискредитирован - как угодно порицай, люди это уже воспринимают нападками власти на людей", - пояснил Кутаев.

Главным адресатом демонстрации этой деятельности является власть, а вовсе не чеченское общество, убежден Кутаев. "Некоторое время я думал, что это демонстрируется жителям Чеченской республики, но в последнее время я убеждаюсь, что это делается для Кремля - насколько они активны, работают, влияют. В Чечне в эти игры никто не верит, это надоело, от этого устали. Я не думаю, что эта практика применима и имеет какие-то результаты с точки зрения агитации или пропаганды - это не работает в республике", - сказал он.

Напомним, что в конце 2017 года власти Чечни ввели ограничения на продажу спиртного, из-за чего некоторые предприниматели вынуждены были закрыть бизнес в республике. В Грозном алкоголь можно приобрести лишь в одном магазине, однако силовики, по словам местных жителей, не дают покупать спиртное и там. Из-за фактического запрета на алкоголь местные жители выезжают за ним в другие регионы, рассказали "Кавказскому узлу" жители Чечни.

Жители Чечни регулярно приносят публичные извинения, в том числе за критику властей или госучреждений, за сообщения в мессенджерах, публикации в соцсетях и за неподобающее поведение. Люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".