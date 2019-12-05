Жалоба на нехватку хирургических нитей привела к публичным извинениям жителя Чечни

05 декабря 2019, 14:40

Опубликованное в Instagram видеосообщение жителя Чечни, что медицинские материалы для операции его брату пришлось покупать дополнительно, обернулось новым эпизодом кампании публичных порицаний. 4 декабря, на следующий день после публикации, автор видео извинялся за свои слова в эфире гостелевидения Чечни. Пользователи соцсети сообщили, что проблема с приобретением лекарств и расходных материалов действительно существует в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году житель села Автуры в эфире чеченского телеканала назвал ошибкой публикацию своего видеоролика с критикой работников местного медучреждения, которые якобы вывозили поставленные туда лекарства.

Жители Чечни регулярно подвергаются порицанию и просят прощения, в том числе в эфире республиканского телеканала, и за неподобающее поведение, и за сообщения в соцсетях, и за употребление алкоголя. Авторы публичных извинений приносят их по своей воле, узнав, что их слова или действия задевают честь чеченского народа, заявил директор ЧГТРК Ахмед Дудаев. Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к этим словам.

Житель Чечни записал видео, в котором пожаловался на отсутствие в Гудермесской центральной районной больнице расходных материалов для операции. "Моего брата положили в больницу (в Гудермесе). Сказали, что ему срочно надо сделать операцию. Сказали, нужны нитки и тому подобное.... Я обошел шесть аптек,.. с трудом нашел", - перевел с чеченского языка слова автора видео "Кавказский узел". "Про капельницы я вообще молчу - их-то покупают, - но неужели даже ниток у (врачей) не должно быть?", - говорит житель Чечни на видео, опубликованном 3 декабря в сообществе "ЧП Грозный" в Instagram. К 14.30 5 декабря публикация собрала 13321 лайк и 517 комментариев.

На опубликованном ролике не было видно лица автора. На видео был был показан листок бумаги с написанным от руки названием шовного материала, затем в кадр попало здание больницы.

"Не всем везет, что доказательство на руках. Главное, что не придумано", - отреагировал пользователь под ником bugatti_ahkchoi. "Главное, чтобы теперь его не заставили пожалеть о правде", - с опаской высказался @_ismail_018_. "Представляю как лизоблюды со всех сторон бегут к этой больнице с нитками,чтобы на следующий день перед главой (Чечни) отчитаться, что автор видео - лжец", - иронизировал justdoitgr.

Рамзан Кадыров на одном из совещаний с силовиками оправдал врачей, которые потребовали от жительницы Чечни плату за лечение в грозненской больнице. Это вызвало критику со стороны популярного блогера Тумсо Абдурахманова. Он назвал лживыми аргументы Кадырова, сославшегося на высокую стоимость лечения в Европе.

"Теперь этого парня скорее всего заставят снять опровержение, что он все не так понял, что из личной обиды снял данное видео, что бес попутал и в этом роде", - предположил Тумсо Абдурахманов, опубликовавший 3 декабря репост сообщения о проблеме с хирургическими нитями в своем Teltegram-канале.

Автор ролика и его оперированный брат извинились перед врачами

Анонимность не помешала чеченской гостелекомпании уже на следующий день, 4 декабря, выпустить в рамках выпуска вечерних новостей сюжет о публичном покаянии автора видео.

«Я неправильно понял. Я не был свидетелем этого разговора (о шовном материале). (В больнице) все необходимое, качественное было. Я снял это видео, а после того, как (брат) все объяснил, я удалил (ролик). Увидев провокации в Интернете, (понял, что) зря это снял. Прошу прощения у врачей, которые здесь работают. Я сказал то, чего не было. "Этого нет, то купи" они не говорили. Прошу остальных не снимать (такие) видео, не разобравшись (в ситуации)", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий Адама Мутаева, автора ролика о хирургических нитях .

За брата извинился и Арби Мутаев, который, по информации ЧГТРК, был 25 ноября госпитализирован в больницу Гудермеса с поврежденным сухожилием. "Насчет ниток... Это случилось из-за недопонимания между (братом) и врачом. Поторопившись он это (видео) снял. Не распространяйте видео, которое разошлось в Интернете. Все хорошо, нога заживает потихоньку», - сказал Арби, сидевший в кабинет врача. Крупным планом в сюжете ЧГТРК была показана перевязанная нога пациента.

Отметим, что сюжет изобиловал традиционными для публичных телеизвинений речевыми оборотами. По мнению сотрудников гостелекомпании, информацию с критикой распространяют те, "чья задача - очернить власти и навести смуту... вместо того, чтобы послушать реальное мнение адекватного большинства". В качестве иллюстрации был показан лежащий на койке пациент, чье имя в сюжете не называлось. «Лучшей больницы, а я уже не молод, не видел. Никаких лекарств покупать не сказали. Когда вежливо с тобой (врачи больницы) говорят,.. бывает (улучшение состояния)», - отметил пожилой житель Чечни.

По словам еще одного участника телесюжета, врача-травматолога больницы в Гудермесе Алихана Шамидева, проблем с медикаментами в лечебном заведении нет, а хирургические нити вызвались приобрести сами родственники Арби Мутаева. "(Его) отец начал задавать вопросы по поводу шовного материала, где-то ему порекомендовали лучший (материал). Я не стал отказывать и сказал: "если Вы можете достать лучшие нитки, то, без проблем". Если есть у пациентов желание купить (материалы) лучшего качества, то это их право. Но никакие нитки мне переданы не были, они их не покупали, (врачи) использовали свой материал", - сказал Шамидев.

Проблема с медикаментами актуальна для больниц Чечни, считают пользователи Instagram

Опубликованное в социальной сети видео нашло поддержку пользователей, по мнению которых, с необходимостью приобретать лекарства и расходные медицинские материалы регулярно сталкиваются жители региона.

"Моей сестре после ДТП делали операцию, нитки мы сами покупали... Может не выдают (врачам) их", - отметил пользователь s.seda8. "Я не удивляюсь. Моей маме тоже так сказали: нет бинтов, перевязочных (материалов) и даже йода у них нет, чтоб обработать рану. "Идите и купите, а потом мы вас перевяжем", - поделился своим опытом пользователь под ником llizz200. "Мы всегда покупаем, что они (врачи) говорят... Никто на месте не жалуется, поэтому сами и приучили", - считает poroshok.95.

"Красавчик, брат, все как есть надо говорить. Если (бы) таких как ты было больше у нас, было бы все и везде", - высказал свою поддержку _ismail_018_ автору видео. "Пожаловался человек, и вот тебе результат на лицо - публичное извинение. Вот почему не жалуются", - заключил kim_vorrever.

Однако, некоторые пользователи высоко оценили работу врачей в Гудермесе. "Я племянника привез туда, все сделали на высшем уровне. Снимок сделали на первом этаже бесплатно, а в Грозном попросили 1000 руб за снимок", - отметил aslambekov.magomed.

Пользователи YouTube подвергли критике качество медицинских услуг в Чечне. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители заявили, что больные часто ездят в другие регионы для подтверждения диагнозов и проведения операций, так как врачи в республике ошибаются и не гарантируют результат. Медцентры в Чечне достаточно хорошо оснащены, но компетентных врачей не хватает, считают медработники из Северной Осетии.

Публичное порицание и извинения и ранее следовали за жалобами жителей Чечни на проблемы в социальной сфере. Так, в сентябре уроженки Чечни Асет Эльбазурова, Зарема Лорсанова и Яхмат Митишева, которые 20 лет назад переехали в Дагестан, обратились к Рамзану Кадырову с просьбой помочь, поскольку "проживают в плохих условиях, и им некому помочь". По распоряжению Кадырова всех трех женщин доставили в Чечню, и 10 сентября они извинились за свое обращение в эфире телеканала "Грозный".

В июле жительница Чечни Лизан Исакова обратилась в Правозащитный центр "Мемориал" с жалобой на отсутствие помощи от властей республики. Женщина сообщила, что парализована и потеряла зрение, а власти отказываются переселять ее из аварийного дома, хотя обещали улучшить условия ее жизни еще в 2017 году. 3 июля Исакова и ее сын были арестованы по делу о мошенничестве со статусом инвалида. ЧГТРК "Грозный" показала серию обличительных спецрепортажей о Лизан Исаковой и ее сыне. Власти Чечни устроили из разоблачения Исаковой "политическое телешоу", констатировали жители республики.

В том же месяце телекомпания "Грозный" посвятила новостной сюжет критике жителя Чечни, пожаловавшегося на нехватку помощи властей. Инвалида-колясочника заставили извиняться за комментарий к анонсу спецрепортажа об Исаковой.

О практике публичных извинений в Чечне и за ее пределами "Кавказский узел" рассказывает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".