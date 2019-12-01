Тумсо назвал ложью рассуждения Кадырова о медицине в Чечне

01 декабря 2019, 20:45

Блогер Тумсо Абдурахманов обвинил во лжи главу Чечни, который оправдал требование платы с жителя республики за лечение в грозненской больнице. Пользователи соцсети вслед за блогером подвергли критике качество медицинских услуг в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", чеченский блогер Тумсо Абдурахманов регулярно критикует заявления властей Чечни на государственном телеканале "Грозный". Так, 21 ноября он раскритиковал репортаж о нежелающих работать жителях республики: блогер обвинил руководство Чечни в экономическом "удушении" людей, лишенных возможности зарабатывать и даже пасти скот.

О диспутах Тумсо Абдурахманова с чеченскими чиновниками, из-за которых популярность блогера резко возросла, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Видео Абдурахманова под названием "Ложь Кадырова, от которой больно" было опубликовано на канале блогера в YouTube 30 ноября. Видео продолжительностью 30 минут 42 секунды набрало по состоянию на 20.45 мск 119 тысяч просмотров и 1459 комментариев.

"Допустим, похищения, пытки людей - это все-таки то, что повально не касается всех людей. Есть у нас часть населения, которая никогда с этим не сталкивалась, и они могут не понимать, насколько эта тема тяжелая, опасная. Но тема здравоохранения и социальной необеспеченности наших людей - это то, о чем знают вообще все [...] насколько сложно больному человеку получить качественное лечение в республике", - отмечает Тумсо.

Блогер цитирует видеофрагмент недавнего выступления Кадырова на совещании с силовиками, где глава Чечни затронул тему здравоохранения. Кадыров на видео говорит по-чеченски, Абдурахманов перевел его слова на русский и сопроводил видео субтитрами. Рамзан Кадыров рассказывал о некой жительницы Чечни, которая жаловалась, что у ее матери потребовали деньги за лечение.

"Ну я сказал министру [здравоохранения] проверить. Министр записал свой разговор с ней. Потом, говорит, они поехали в Грозный. Подожди, если ты без направления поехала, они не имеют права, тебе должны дать направление по месту жительства. А если ты просто зайдешь в больницу и скажешь, что хочешь лечиться, то конечно... Мы же говорим, что в Германии, в Израиле, в Турции хорошие врачи. Конечно хорошие, ведь там просто за обследование нужно заплатить 7-10 тысяч евро, а за операцию 50-100 тысяч евро. Конечно, они будут хорошие. Одна женщина говорит: "Я приехала в Европу на лечение ребенка, но они не лечат, если я не заплачу". А ты, когда ехала в Европу, не знала об этом? В Европе есть VIP, средний и малоимущий уровни. "У меня попросили 50-100 тысяч евро за операцию!" - конечно, попросят!" - приводятся слова Кадырова в видеоролике блогера.

Тумсо Абдурахманов выбран первым среди равных на первом этапе конкурса "Герой Кавказа - 2018". В ходе голосования читатели "Кавказского узла" отдали за него 49,33% голосов.

Как объясняет Абдурахманов, Кадыров назвал правомерным требование платы за лечение с жителя Чечни в Грозном, поскольку человек отказался лечиться в своем районе и хотел выбрать столичного врача. "Он объясняет, что деньги взяты правомерно", - говорит блогер.

Тумсо опроверг слова Кадырова о разделении жителей европейских стран на классы - "VIP, средний и малоимущий". По словам блогера, жители стран Европы, и в том числе беженцы, получают медицинскую помощь бесплатно и в большинстве случаев лечатся в местной больнице, а пациентов со сложными случаями также бесплатно направляют из региональных клиник в столичные. "Кадыров не упоминает, по какой причине этот человек не хочет лечиться у себя в Урус-Мартане. Уровень медицины в республике, не говоря уже о его районе - это дно даже не то что в сравнении с Европой, а [...] по сравнению с другими регионами, даже близлежащими", - заявляет блогер.

Пользователи соцсети раскритиковали чеченские больницы

В комментариях к видео Тумсо пользователи YouTube подтвердили его слова о качестве и платности медицинских услуг в Чечне и Европе. Комментаторы также отмечают, что многие жители Чечни уезжают на лечение в другие регионы.

"15 тысяч - это ещё по-божески. Месяц назад племянницу моей подруги оперировали в Грозном. Заметьте, по месту прописки, там, куда её посреди ночи привезла скорая помощь с разрывом аппендикса. Три часа длилась операция, а после с матери потребовали 25 тысяч! За удаление аппендикса! Якобы только 11 тысяч нужно отдать анестезиологу! Это правомерно? Это законно? Если даже операция по удалению аппендикса платная, то о чём говорить вообще?" - возмутился Ok Boomer.

"Это очень печально. За рентген ребенку отдал 300 рублей. Квитанцию не выдали за услугу. Потом проверка приехала и все чудом стало бесплатно на некоторое время", - написал Алик Салтанов.

"Я живу в Ростове-на-Дону и могу подтвердить, в любой клинике в Ростове полно чеченцев и дагестанцев особенно в онкологических! Многие мои родственники приезжают сюда на лечение. Мне кажется, из-за Тумсо скоро совещания Кадырова будут закрытыми", - написал Мурат Амурханов.

"В Ставрополе, в Астрахани, Волгограде в больницах полно чеченцев", - написал Ассад 95. "Со мной в Астрахани лежал чеченец Заур в палате, он такие ужасы рассказывал про больницы в Чечне", - пишет Са фА.

"Я живу в Германии уже 18 лет, и я не гражданин этой страны. Я вам клянусь, мне сделали операцию, которая стоила немало денег, но эту операцию мне сделали бесплатно", -- написал alik Siemens.

"Когда приехал в Германию, моему сыну делали операцию [...]. Я живу в маленьком городке и операция была не из лёгких и я думал справятся ли тут, но они сделали это на 100. И всё это за бесплатно от А до Я", - написал пользователь Ккк Ррр. "И ещё даже такси присылают чтобы в больницу поехать. В Голландии", - отметил Damian Marley.

"Живу в России. Мне бесплатно пересадили мозг посредством телевизора. Теперь вот излечиваюсь на канале Тумсо", - пошутил пользователь дмитрий например,Смирнов. Другие комментаторы похвалили его чувство юмора.