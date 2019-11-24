Сюжет о "бездельниках" в Чечне спровоцировал заочный спор Тумсо и Ахмадова

24 ноября 2019, 23:24

Жителей Чечни возмутил телерепортаж о "бездельниках", показанный ЧГТРК "Грозный" на фоне экономического удушения населения, заявил блогер Тумсо Абдурахманов. Многие люди в Чечне готовы браться за любую работу, чтобы иметь хотя бы 15-20 тысяч рублей в месяц, отметили глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и политолог Руслан Мартагов.

Как писал "Кавказский узел", представитель "Чеченстроя" в репортаже ЧГТРК "Грозный" обвинил жителей республики в нежелании работать. По его словам, в Чечне множество вакансий с высокими зарплатами, но на стройках работают в основном граждане Азербайджана и среднеазиатских республик. Жители Чечни заявили, что на деле рабочих часто обманывают, не выплачивая или занижая зарплату.

За репортажем государственной телекомпании стоит желание властей объяснить проблему безработицы в республике, и фактически они стремятся переложить ответственность за высокий уровень безработицы на местных жителей, считают местные активисты. По данным Роструда, к началу июля уровень безработицы в Чечне составлял 8,1%. По уровню безработицы Чечня уступает только одному российскому региону - соседней Ингушетии.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов обвинил руководство Чечни в экономическом "удушении" жителей республики. На сюжет ЧГТРК он отреагировал во время одного из прямых эфиров. Отрезок эфира Абдурахманова опубликовал канал YouTube TV Caucasus. По состоянию на 21.50 мск 24 ноября ролик "Тумсо про речь Кадырова о лености чеченцев" набрал 5153 просмотра и 31 комментарий.

"ЧГТРК показали сюжет, о том, чеченцы ленивый народ. У нас, оказывается, так много рабочих мест в республике, много строится объектов - и на всех этих объектах работают иностранцы [...] Очень хорошие зарплаты, всем вовремя платят зарплату, чеченцы просто по натуре, оказывается, такой вот народ нетрудолюбивый [...] Очень много возмущенных этим репортажем людей писали мне. Людям все варианты для заработка перекрыли! Если так много рабочих мест, почему повально все таксуют? Люди не идут к вам, потому что вы кидаете, не оплачиваете труд этих людей", - заявил блогер.

По словам блогера, чеченские сельчане лишены даже возможности пасти скот, поскольку поля вокруг сел приватизированы чиновниками. "Если корова обычного сельского жителя зайдет на частную территорию этого чиновника, он получает дикий штраф. И ему невыгодно содержать эту корову - легче продать корову, чтобы она не приносила ему проблем", - сказал Абдурахманов. Он упомянул названия нескольких сел, жители которых, по его данным, лишены пастбищ.

Авторы комментариев под видео поддержали блогера. "Тумсо, ты все правильно говоришь", - написал пользователь с ником Мститель Храбрец. "Чеченцы очень трудолюбивый народ! Как они работают, таких (людей) к сожалению в России мало, дайте им работу и они будут работать и работать!" - написал в комментарии к видео Юрий Бембеев из Калмыкии.

На слова Абдурахманова о нехватке пастбищ отреагировал его главный оппонент в блогосфере, сотрудник ЧГТРК "Грозный" и директор информационного агентства "Чечня сегодня" Чингиз Ахмадов. Поздно вечером 23 ноября он опубликовал в своем Instagram очередной издевательский ролик о "польском блогере". Видео Ахмадова начинается с высмеивания прически Абдурахманова, и лишь после этого автор постепенно переходит к основной идее ролика. "Скот у нас пасти можно. Кто хочет тот пасет. Кто хочет тот находит чем заработать на жизнь. Сотни тысяч работают, зарабатывают благородным трудом, кормят свои семьи. Не надо лезть к нам", - написал Ахмадов в своем посте с видео. За сутки ролик собрал 158 комментариев, авторы которых в основном поддерживали Ахмадова.

"Хочу посмотреть на ваш диалог в прямом эфире с Тумсо. Когда это будет?" - спросил пользователь с ником lubitel_afganskih_roz05. Ахмадов, активно отвечающий на комментарии в своем аккаунте, этот вопрос оставил без ответа.

О диспутах блогера Тумсо Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

Жители Чечни не выбирают работу и зарплату

Жители Чечни не озабочены престижностью работы - ситуация в республике такова, что квалифицированным специалистам приходится браться практически за любой труд, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Главная проблема - отсутствие рабочих мест. Приведу пример своих родственников: они закончили вузы, прочили образование, но не могут найти работу архитектора. Они сейчас траншею роют, а кто-то подсобником работает. Но и здесь есть проблема: экономист не может стать каменщиком, он может делать раствор для него - и он соглашается на такую работу, потому что стоит вопрос выживания. Вопрос престижности перестал существовать - главное найти работ, хоть какую", - сказал "Кавказскому узлу" Кутаев.

По словам активиста, строительные специальности сегодня входят в число самых почетных и перспективных в Чечне. "Строители традиционно считались уважаемыми людьми в Чечне. Вообще для чеченцев безработица новое явление: в СССР все занимались строительством и много чего построили. Сейчас тоже профессия строителя очень востребована, молодежь охотно идет учиться на строителя, потому что сравнительно легче находить работу", - рассказал он.

Кутаев отмечает, что в республике уничтожен малый и средний бизнес. "Все принадлежит приближенным Рамзану Кадырову людей. Когда-то обычные люди держали у своих домов теплицы, и я помню, как приходили и уничтожали эти теплицы, чтобы они не мешали бизнесу больших людей. Так же в других сферах: малого и среднего бизнеса нет, все проглотили большие компании, принадлежащие окружению руководства [республики]", - сказал он.

В таких условиях жители республики соглашаются почти на любую зарплату, лишь бы иметь хоть какой-то стабильный доход. "Многие работают нелегально, официально не оформлены. В целом люди готовы работать за 15-20 тысяч рублей", - подытожил Руслан Кутаев.

Чеченский политолог Руслан Мартагов также отмечает, что из-за нехватки рабочих мест жители республики готовы работать за 20 тысяч рублей. "В основном размер зарплаты, на которую соглашается человек, зависит от благосостояния его семьи. Бывает ситуации, когда ты на все соглашаешься. Иногда бывает, что 20 тысяч - достаточно, а бывает, что это смешные деньги. Самый низший предел - это 15-20 тысяч, но обычно для мужчины немного стыдно такие деньги получать", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, престижной в республике считается работа юристов и силовиков. "Но юристы, экономисты и менеджеры, толпами ходят в республике и не могут найти работу. А из практических работ - это водители, автослесари, сварщики, но пропаганда в сторонке держит эти профессии. В информационном поле в основном юристы и менеджеры", - отметил Мартагов.

Он также констатирует, что малого и среднего бизнеса в республике почти нет. "Это в основном торговля и мелкое строительство, строительные бригады, но это полуподпольно делается, чтобы не платить большие налоги", - добавил он.