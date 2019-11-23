Жители Чечни раскритиковали репортаж гостелекомпании об "обществе бездельников"

23 ноября 2019, 12:02

Чеченцы не желают работать, несмотря на множество вакансий в республике и высокие зарплаты, сказал представитель "Чеченстроя" в репортаже ЧГТРК "Грозный". Жители Чечни заявили, что на деле рабочих часто обманывают, не выплачивая или занижая зарплату. Власти республики пытаются переложить ответственность за высокий уровень безработицы на местных жителей, считают активисты.

10-минутный репортаж "Чечню строят не чеченцы?" был показан телеканалом "Грозный" в ночном выпуске новостей. "Чеченцы, народ, веками славившийся своим трудолюбием, сегодня становится похож на общество бездельников, где даже высокая зарплата не всегда повод выйти на работу", - заявил журналист. По данным телеканала, местные жители проигнорировали сотни вакансий, открывшихся при строительстве в центре Грозного торгово-развлекательного комплекса "Грозный-молл", и в результате из 800 человек, которые трудятся на этом объекте, 70% составляют иностранцы.

Жителей Чечни не привлекли даже относительно высокие зарплаты - 40 тысяч рублей и выше, отметил в эфире телеканала представитель "Чеченстроя" Хас-Магомед Дашкуев. На строительстве ТРЦ "Грозный-молл" работают в основном граждане Азербайджана и среднеазиатских республик, добавил он.

В сюжете также были показаны архивные кадры выступления главы республики Рамзана Кадырова на одном из совещаний. "Тысячами работают узбеки, таджики, [рабочие] из Азербайджана, из европейских стран люди. Они дешевле, чем наши местные, это делают, быстрее и лучше. А наши не хотят [работать], хотя им платят больше денег, хотя они у себя дома. <...> Чеченцы что делают? Уходят [с работы], сказав, что им нужно на похороны, и потом, не возвращаясь с этих похорон, бросают работу", - заявил глава Чечни.

Жители Чечни объяснили нежелание работать в республике

Информация, озвученная в репортаже, недостоверна, заявили опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни. "Никаких зарплат в 40-50 тысяч у нас здесь не выплачивают. Более того, людей просто «кидают» на деньги. Я какое-то время работал на этом самом «Грозный-молл». Работа с утра до позднего вечера, один выходной в две недели, и заплатили всего 25 тысяч, да и то с большим трудом и скандалом. Какие там 40 тысяч? Я не понимаю, зачем вот так вот открыто врать, что у нас полно рабочих мест с большими зарплатами, но никто работать не хочет?" - возмутился житель Грозного Иса.

Он также привел пример, когда не смог наняться на стройку, потому что работодатель отдал предпочтение иностранной бригаде. "На стройки у нас предпочитают набирать гастарбайтеров. Два года назад, когда у нас в поселке стали строить школу, мы с друзьями пошли туда устраиваться, но нас не взяли, сказав, что у них есть бригада узбеков", - рассказал Иса корреспонденту "Кавказского узла".

Зарплаты от 40 тысяч рублей, о которых говорится в сюжете, получают лишь специалисты, пояснил другой житель республики, Хасан. "Я был на этой стройке («Грозный-молл». - Прим. «Кавказского узла»). Работа с 8 утра до 7 вечера, без выходных и праздников - раз в две неделю только выходной там. Тысяч 40 платят, но только если ты высококлассный специалист - сварщик, например, или крановщик. Разнорабочие, как я, получают 22-25 тысяч максимум, хотя работа очень тяжелая", - рассказал Хасан.

"Месяц я там всего поработал, больше не смог. Бетонными работами занимались: бетон надо ровнять после заливки, арматуры вязать, да еще таскать их туда-сюда. Работа тяжелая, с утра до позднего вечера, а платят фактически копейки. Мне обещали вначале 25 тысяч, потом 22, а в итоге не заплатили вовсе. И таких, как я, обманутых очень много", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Аслан.

На крупных стройках в Грозном нередко обманывают рабочих, утверждает другой житель города, Зайнди. "Только прорабы и бригадиры хорошо зарабатывают. Я полгода работал на строительстве дома в городе. Так наш бригадир, что на «семерке» ездил, иномарку купил. А нам обещанных зарплат не выдавали. Обязательно тысяч пять, как минимум, снималось под разными предлогами. Поэтому желающих работать на стройках нет, а не от того, что молодежь работать не хочет. Иначе бы наши парни по другим местам не ездили на заработки. У меня брат и два друга в Крыму работают, в месяц по 30 тысяч получают. Они бы с удовольствием бы у себя дома работали, тем более, если бы платили по 40-50 тысяч, как уверяют. Неправда это все", - сказал он.

"Я не знаю, как там обстоят дела с узбеками и азербайджанцами, но нашим на стройках нормально денег не платят. Всегда задержки, и платят меньше, чем было обещано - оттого никто и не хочет здесь работать, а предпочитают искать работу за пределами Чечни. Кто в Москву едет, кто еще куда. Меня раздражает, когда по телевидению вот так вот нагло и беззастенчиво врут о том, что у нас открываются тысячи рабочих мест, что создаются все условия, но вот ленивая молодежь просто не хочет трудиться", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" другой местный житель, Сулейман.

"Я разговаривал и с узбеками, и с таджиками, что здесь работают, так что знаю, что к чему. У них на родине они в месяц в лучшем случае зарабатывают 3-5 тысяч российскими деньгами, а 15-25 тысяч, что им платят здесь - это для них огромные деньги. А вот нам, местным, ни денег вовремя не выплачивают, ни работать не дают нормально, по любому поводу выгоняют, и берут других, а деньги идут в карманы начальства. Вот и весь «секрет» нежелания нашей молодежи трудоустраиваться", - сказал житель Грозного Сахиб.

Вакансии, о которых ежедневно объявляется по телевидению, на деле оказываются неактуальными, заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Чечни Хеда. "Меня раздражают постоянные заверения о том, что у нас в республике созданы и создаются «тысячи рабочих мест». Где они созданы, кем создаются? Каждый вечер на телевидении показывают рубрику «Банк вакансий», где около двух тысяч мест предлагается. Я окончила медколледж, имею специальность. Сколько раз звонила по разным номерам, что приводились, и каждый раз следуют ответы: вакансия уже не актуальна, место занято или, в лучшем случае, предлагают перезвонить через день-два. И все. Если нет вакансий, зачем их выставлять? А потом еще говорят, мол, наши люди работать не желают. Желают, и еще как", - возмутилась жительница республики.

Местные жители работали бы на стройках даже за меньшие деньги, чем 40 тысяч рублей, но опасаются обмана, написал isa_evro_remont в комментарии к публикации от 20 ноября на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram. "Если бы платили 25-40 тысяч рублей, то чеченцы бы работали. Очень много мест, где деньги не выплатили, поэтому чеченцы не работают. Я бы делал эту работу и троих своих сыновей взял бы с собой работать. <...> разборки бывают из-за невыплаты денег, поэтому наши люди не работают. Доверия нет, ушло доверие", - пояснил пользователь соцсети.

"В Чечне по документам 35-40 тысяч зарплаты, а выплачивают всего 10-12 тысяч рублей. У меня сестра двоюродная говорит, что у них так", - прокомментировал публикацию astra_30_55. "Мой друг все еще не получил свою зарплату. Хотя уже почти год [прошел]", - заявил bersan_hadisov_907.

"Я там работал за самую низкую зарплату. Но все равно мне не отдали денег", - заявил artur_aliev_95. "Как в других регионах, дома (в Чечне. - Прим. "Кавказского узла") не платят. С радостью бы остались, никуда не уезжая", - отметил a.a._95_26. "Не от хорошей жизни ребята едут на стройки в России", - добавил molodoi_shel.

"Эй, это что за репортаж? Везде сейчас берут на работу мигрантов, как дешевую рабочую силу. Кто вам сказал, что кто-то отказывается работать? Люди по всей России едут работать, по всему миру разъехались, пашут. <...> как будто мы не знаем систему", - возмутилась kheda8566.

По состоянию на 12.00 мск 23 ноября публикация собрала 65,2 тысячи просмотров.

Власти пытаются оправдаться за высокий уровень безработицы, считают жители Чечни

За репортажем государственной телекомпании стоит желание властей объяснить проблему безработицы в республике, считают местные активисты. "Официально говорят, что безработица в республике составляет чуть больше 8%, но на деле же эта цифра в разы выше. Тысячи молодых людей у нас едут в поисках заработков в Москву, Крым, другие регионы. Все потому, что здесь нет нормальной работы. Естественно, это обсуждается и здесь, и там, где наши люди работают. Возникают неудобные вопросы, вот власть и реагирует таким своеобразным способом на это, чтобы как-то нивелировать ситуацию. Мол, работа есть, только вот люди у нас ленивые и не хотят работать и зарабатывать", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Абубакар.

По данным Роструда, к началу июля уровень безработицы в Чечне составлял 8,1%. По уровню безработицы Чечня уступает только одному российскому региону - соседней Ингушетии.

Репортаж о нежелании чеченцев работать отражает обычную для местных властей риторику, указал другой активист, Исраил. "Как только заходит речь о безработице. Кадыров начинает говорить, что чеченцы не хотят работать за 25-40 тысяч рублей, хотя иностранцы с удовольствием на это соглашаются. Это просто лукавство. Даже во время депортации, даже во время военных кампаний у нас люди работали. Почему вдруг они массово обленились? Не от того ли, что трудоустроиться здесь можно либо за деньги, либо по связям? Или от того, что на тех «тысячах строек», о которых говорилось в репортаже на телевидении, рабочим выплачивают копейки за их тяжелый труд? Об этом следовало бы говорить в первую очередь, а не списывать все на нежелание нашей молодежи работать. У наших властей уже вошло в привычку винить во всех бедах населения само население", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Исраил.

По словам местного жителя, в его собственной семье работает лишь один из четырех трудоспособных. "Такая ситуация, как у меня, практически в каждой семье. Естественно, руководство и чиновников это не касается. У них там все трудоустроены или учатся в престижных вузах", - считает он.

"Такие репортажи, что был на днях на ЧГТРК «Грозный», нужны им для того, чтобы оправдать факт массового оттока жителей республики в поисках работы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой местный житель, Султан.