Пользователи Instagram раскритиковали доводы Ахмадова в споре с Тумсо

25 ноября 2019, 14:49

Директор ИА "Чечня Сегодня" Чингиз Ахмадов в заочном диспуте с блогером Тумсо Абдурахмановым неубедительно аргументирует позицию властей и злоупотребляет переходом на личности, обратили внимание некоторые пользователи соцсети. Часть пользователей YouTube поддержали блогера в споре с властями Чечни о причинах безработицы в республике.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября блогер Тумсо Абдурахманов раскритиковал власти Чечни за телерепортаж ЧГТРК "Грозный" о нежелающих работать жителях республики. Он обвинил руководство Чечни в экономическом "удушении" людей, лишенных возможности зарабатывать и даже пасти скот. Оппонент Абдурахманова, сотрудник ЧГТРК и директор ИА "Чечня сегодня" Чингиз Ахмадов 23 ноября опубликовал в Instagram издевательский ролик о "польском блогере", поддержав позицию властей. За сутки ролик собрал 158 комментариев, авторы которых в основном поддержали Ахмадова.

Чеченский народ "становится похож на общество бездельников, где даже высокая зарплата не всегда повод выйти на работу", заявил в телесюжете журналист ЧГТРК "Грозный". Представитель "Чеченстроя" обвинил жителей республики в нежелании работать, указав, что в Чечне множество вакансий с высокими зарплатами, но на стройках работают в основном уроженцы других регионов. Жители Чечни рассказали, что на деле рабочих часто обманывают, не выплачивая или занижая им зарплату.

Видеоролик Чингиза Ахмадова набрал к 14.47 мск 16 тысяч просмотров, под ним размещено 167 комментариев. Авторы новых комментариев также в основном поддержали его в споре с блогером, при этом в качестве аргументов высказали уничижительные реплики по поводу внешности Тумсо Абдурахманова.

"Кавказский узел" не может отследить, какая часть комментариев в Instagram Ахмадова написана пользователями, а какая привлеченными специалистами. Однако некоторые пользователи в новых комментариях раскритиковали Чингиза Ахмадова.

"Я тебе вот что скажу, как бы ты ни старался показать его [Тумсо Абдурахманова] вруном и больным, у тебя это не получится. А те, кто его не любят, они и без тебя его слушать не будут. Я уже давно наблюдаю за твоей работой - если честно, слабовато. [...] Так что зря не трать свое время по вечерам", - в частности, посоветовал директору информагентства пользователь adledv.

Журналист ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 18 октября был назначен директором республиканского ИА "Чечня сегодня". Он публикует в соцсети видеоответы Тумсо Абдурахманову, защищая чеченские власти. Сам Абдурахманов расценил назначение Ахмадова как новый виток кампании властей Чечни по дискредитации неугодного блогера.

"Если ты пилишь ролики с ним, значит, он где-то тебе перекрывает воздух", - укорил Ахмадова пользователь zagirhalu.

Пользователь с ником adam_buhara подверг критике формат дискуссии, выбранный Ахмадовым. "Если уж вести такого рода рубрику, то по делу - вот он выставил противоречивый ролик - аргументируйте! А то как-то по детски: он про пытки - вы про прическу", - написал пользователь.

Видео Ахмадова начинается с высмеивания прически Абдурахманова, и лишь после этого журналист постепенно переходит к основной идее спора.

Этот комментарий, который за 15 часов с момента публикации набрал 18 отметок "нравится", вызвал удивление Чингиза Ахмадова. "Я только про прическу говорю, да? Пройдись по моему аккаунту сначала", - посоветовал критику сотрудник ЧГТРК.

"Увидел эту публикацию , как услышал - сразу про гель, лак, причёску", - возразил adam_buhara. По состоянию на 14.47 мск, Чингиз Ахмадов не отреагировал на этот комментарий.

Пользователи YouTube рассказали Тумсо о проблемах с работой в Чечне

Под полуторачасовой записью, озаглавленной "Прямой эфир | 21.11.2019" и размещенной на YouTube-канале Тумсо Абдурахманова, опубликовано, по состоянию на 14.47 мск, 403 комментария. В них содержится как и поддержка, так и критика в адрес блогера. Сюжет о "бездельниках" в Чечне прокомментировали лишь несколько пользователей.

"Когда обустраивали проспект Путина белым камнем, мы выгружали этот камень из вагонов на товарном дворе, и это было в месяц Рамадан, нас тогда тоже кинули на деньги!" – поделился, в частности, Енмолькоман Енмолькоман.

"Чеченцы не ленивые люди!!! За счет трудолюбия своего чеченцы хорошо живут в других странах", - написал Zzz xxx.

Фрагмент эфира Абдурахманова, опубликованный на YouTube-канале TV Caucasus и озаглавленный "Тумсо про речь Кадырова о лености чеченцев", набрал к 14.47 мск 5,8 тысячи просмотров, под ним размещено 40 комментариев. Авторы некоторых новых комментариев согласились с позицией блогера.

"Я живу в Грозном, тут везде иностранцы работают на стройках, а чеченцев не берут на работу", - написал, в частности, пользователь Джони Яяяя.

За репортажем государственной телекомпании стоит желание властей объяснить проблему безработицы в республике, и фактически они стремятся переложить ответственность за высокий уровень безработицы на местных жителей, считают местные активисты. По данным Роструда, к началу июля уровень безработицы в Чечне составлял 8,1%. По уровню безработицы Чечня уступает только одному российскому региону - соседней Ингушетии.

Ситуация в Чечне такова, что люди не озабочены престижностью вакансий, и квалифицированным специалистам приходится браться практически за любой труд, сообщил ранее "Кавказскому узлу" местный житель, президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Главная проблема - отсутствие рабочих мест. Приведу пример своих родственников: они закончили вузы, получили образование, но не могут найти работу архитектора. Они сейчас траншею роют, а кто-то подсобником работает. Но и здесь есть проблема: экономист не может стать каменщиком, он может делать раствор для него - и он соглашается на такую работу, потому что стоит вопрос выживания", - рассказал Руслан Кутаев.

О диспутах Тумсо Абдурахманова с чеченскими чиновниками, из-за которых популярность блогера резко возросла, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".