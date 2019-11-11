Абдурахманов заявил о начале новой кампании властей Чечни против него

11 ноября 2019, 03:55

Чингиз Ахмадов, недавно назначенный директором информационного агентства "Чечня сегодня", опубликовал ролик с обвинениями в адрес Тумсо Абдурахманова во лжи. Он процитировал слова блогера о выходцах из Чечни, которые могут быть причастны к убийству в Германии Зелимхана Хангошвили. По мнению Абдурахманова, власти Чечни начали новую кампанию по его дискредитации.

Как писал "Кавказский узел", журналист ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 18 октября назначен директором республиканского информационного агентства "Чечня сегодня". Он регулярно публикует в соцсети видеоответы блогеру Тумсо Абдурахманову, споря с его аргументами и защищая чеченские власти.

Публичные дискуссии чиновников с блогером - первый продолжительный открытый диалог чеченской власти с оппозиционно настроенными людьми. Дебаты с чиновниками, которые принесли известность Абдурахманову, начались на фоне почти двухнедельного митинга в октябре 2018 года в соседней Ингушетии. Онлайн-споры Тумсо и протесты ингушских активистов поставили вопрос о соблюдении прав на свободу слова и свободу собраний, указано в видео "Кавказского узла" "Кадыровцы vs Тумсо: главные выводы из диспута".

Чингиз Ахмадов разместил на своей странице в соцсети Instagram 8 ноября ролик о блогере Тумсо Абдурахманове под названием «Топ 4 лжи и лажи путника». По данным на 03.54 мск сегодня, 11 ноября ролик набрал 19008 просмотров и 195 комментариев.

Ахмадов обвинил Тумсо Абдурахманова во лжи после того, как блогер рассказал о возможной причастности нескольких уроженцев Чечни, находящихся в Европе, которых он назвал "явными кадыровскими агентами", к убийству в Германии Зелимхана Хангошвили. При этом он называет две фамилии.

Уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. Представители чеченской диаспоры прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 28 августа, что власти России не имеют никакого отношения к этому преступлению.

"В своем последнем эфире ты снова соврал, думая, что мы забыли о твоих словах", - заявил Ахмадов, обращаясь к Абдурахманову. После этого в ролике приводится отрывок с высказыванием, где блогер говорит, что он "якобы обвинил" кого-то в причастности к убийству Хангошвили.

"Якобы обвинил? То есть ты не обвинял их в причастности к убийству человека?" – задает вопрос Ахмадов.

Комментаторы высказали различные мнения относительно видеоролика. Некоторые осудили Тумсо Абдурахманова и поддержали Чингиза Ахмадова.

«Хорошая нарезка...вот таким образом и нужно точечно выявлять ложь...», - считает jack___777.

Некоторые комментаторы поддержали Абдурахманова. "Чингиз, ты не тянешь с Тумсо. Смешно смотришься ты", - считает k.r.a.178.

"Зато очень много правды говорит! И то, что он говорил годами ранее, сейчас доказывается на примере с Исламом Кадыровым", - написал adhkk_055532.

24 октября телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. 3 ноября Ислам Кадыров извинился за издевательства над грозненцами, объяснив свои действия последствиями тяжелых травм. 4 ноября житель Кенхи Рамазан Джалалдинов рассказал, что Ислам Кадыров угрожал бюджетникам села после жалобы Путину на чиновничий произвол.

Жители Чечни отметили высокий уровень популярности Абдурахманова

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни назвали Чингиза Ахмадова главным критиком Тумсо Абдурахманова из числа представителей республиканских властей. Однако, по их мнению, несмотря на усиление волны критики в адрес блогера, на его популярности это практически не отражается.

Тумсо Абдурахманов номинирован на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа-2019" за то, что предал огласке информацию о пытках и убийствах в Чечне.

«Тумсо – самый активный критик местных властей и царящих в республике порядков. Именно в этом качестве он и воспринимается и, надо сказать, имеет большую популярность. В ответ на эту критику запущен своей проект, направленный на то, чтобы максимально дискредитировать Абдурахманова. И в роли главного критика блогера теперь выступает Чингиз Ахмадов. Но пока что эти усилия, как мне видится, особых результатов не приносят. Во всяком случае, популярность у Тумсо все еще очень высока», - заметила по этому поводу Лейла.

«Против Тумсо, насколько я могу судить, сейчас развернута настоящая информационная война... Теперь вот Ахмадов - главный «борец с Тумсо», разместил у себя видеоролик, в котором уличает того во лжи. Особо тому вся эта возня не мешает», - уверен Тимур.

«Интересно наблюдать за всей этой нешуточной борьбой наших властей с Тумсо и его поклонниками с привлечением всех ресурсов. Они, как мне кажется, недопонимают, что всеми этими своим контр-вбросами, попытками дискредитировать и унизить блогера, наоборот, делают его еще более популярным. Ведь достаточно вспомнить, как резко возрос интерес к Тумсо после его заочных диспутов с Магомедом Даудовым и Джамбулатом Умаровым», - сказала Фатима.

Абдурахманов назвал Ахмадова одним из главным рупоров кадыровской пропаганды

Борьба с Тумсо превратила Ахмадова в один из главных рупоров кадыровской пропаганды, считает сам блогер.

«Думаю он (Ахмадов) давно назначен моим штатным критиком и таким образом, Кадыров, возможно, хочет переключить мое внимание со своей персоны на Ахмадова. Но незаметно для них самих из моего штатного критика Ахмадов превратился в одного из главных рупоров кадыровской пропаганды. Именно ему дали комментировать резонансные кадры с пытающим женщин Исламом Кадыровым, позволили развить эту тему и так далее», - сказал Тумсо Абдурахманов корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, чеченские власти начали новую кампанию по его дискредитации, и от прямой полемики с ним в дальнейшем представители Рамзана Кадырова откажутся.

«Что касается дискуссий чиновников со мной, то я думаю, что после нескольких неудачных попыток и объявления кровной мести мне Даудовым, они, скорее всего, получили запрет на подобные дискуссии из Кремля. Вряд ли Кремлю хочется комментировать их провалы. А последние публикации - это часть большой кампании, направленной против меня, попытка дискредитировать», - заключил Абдурахманов.

Причиной своего уголовного преследования в России Тумсо называет конфликт с высокопоставленным родственником главы Чечни. Популярность блогера резко увеличилась после его публичных споров с представителями Рамзана Кадырова, которые попытались дискредитировать Абдурахманова. 9 марта спикер чеченского парламента Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть из-за слов об Ахмате Кадырове.

Кампания по разоблачению и дискредитации Тумсо Абдурахманова бесперспективна, поскольку не устраняет факторы, которые привели к его популярности, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Все вещи, что вокруг него предпринимает вся эта объединенная чеченская правительственная камарилья, ничего не дают. Даже укусов нет, даже если они его в чем-то разоблачат, даже в оргиях с женщинами снимут - это не меняет другого. Он говорит о преступлениях, которые совершаются в отношении населения Чеченской республики... До тех пор, пока он будет освещать эти события, он обречен быть известным, его страницу будут посещать. Ничего не сможет сломить и изменить эту ситуацию, пока власть совершает преступления, и пока Тумсо Абдурахманов освещает эти преступления», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

9 ноября Тумсо Абдурахманов опубликовал на своем youtube-канале видеоролик "Разоблачение" Тумсо и новые высказывания Кадырова". Блогер рассказал о том, что "различные кадыровские паблики" опубликовали его фотографии, на которых он изображен с женой и с неизвестной молодой женщиной, которую, по его словам, "не знает". По словам Абдурахманова, у чеченских властей находится его техника, в том числе его телефон и два компьютера, которые были изъяты во время обыска, и фотографии взяты оттуда и относятся к различным периодам. По данным на 03.54 мск сегодня, 11 ноября ролик набрал 304434 просмотра, 7,5 тысяч лайков, 517 дизлайков и 2629 комментариев.

Взлет в карьере Ахмадова Кутаев назвал следствием его последовательной, но при этом безуспешной и малоэффективной работы против Абдурахманова.

«Они понимают, что любые нападки в отношении Абдурахманова заканчиваются их поражением. Логически правильно будет, если этим будет заниматься кто-то один и, скорее всего, это возложено на Ахмадова... Что бы не говорили в отношении Тумсо, даже если его подписчики это примут, Тумсо говорит ... о власти и ее окружении, о совершаемых ими преступлениях, и это не поменяет отношение к Тумсо. Да, может быть немного больше людей теперь зайдет посмотреть, что же это за ... Тумсо Абдурахманов, и будут его читать», - заключил Кутаев.

Представители власти Чечни в дальнейшем не будут вступать в онлайн-полемику с Абдурахмановым, а будут вести против него пропаганду, считает директор чеченской общественной организации Турции «Кавказдер» Али Висхаджиев.

«Думаю, что чиновники более не будут вступать с ним в дискуссию. Они создали для этого команду, где журналист Ахмадов будет вести пропаганду против Тумсо. А насчет того, что они разместили личные фотографии Тумсо - это недостойный поступок. Никто не должен лезть в личную жизнь, показывать фотографии с женой. В любых спорах никто не должен переходить границы», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».