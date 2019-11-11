Обвинения в адрес Тумсо не опровергли версию о чеченском следе в деле Хангошвили

11 ноября 2019, 21:49

Сотрудник ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов повторно обвинил Тумсо Абдурахманова во лжи из-за его слов о возможных соучастниках убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине. Журналистам-расследователям предлагали ложную гипотезу о нечеченском происхождении киллера Хангошвили.

Как писал "Кавказский узел", директор информационного агентства "Чечня сегодня" Чингиз Ахмадов опубликовал ролик с обвинениями в адрес Тумсо Абдурахманова во лжи. Он процитировал слова блогера о выходцах из Чечни, которые могут быть причастны к убийству в Германии Зелимхана Хангошвили. По мнению Абдурахманова, власти Чечни начали новую кампанию по его дискредитации.

Уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа. По подозрению в убийстве арестован 49-летний гражданин России. Представители чеченской диаспоры прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 28 августа, что власти России не имеют никакого отношения к этому преступлению.

Ахмадов 10 ноября опубликовал в Instagram очередной видеоролик о Тумсо Абдурахманове, обвинив блогера во лжи. Он вновь сослался на слова Тумсо об убийстве Хангошвили. "Обвинил живущих за границей чеченцев что они причастны к убийству - утверждает, что не обвинял", - говорится в описании видео.

Запись по состоянию на 20.35 мск набрала 15,4 тысячи просмотров и 166 комментариев, всего на Ахмадова подписаны 31,3 тысячи человек. Новая запись, как и другие видео Ахмадова, представляет собой нарезку мелких фрагментов эфиров Тумсо, перемежающуюся комментариями самого Ахмадова и различными шутливыми вставками - фрагментами фильмов или вирусных видеомемов.

Комментаторы видео в основном высказывают поддержку Ахмадову, однако некоторые пользователи соцсети высказывают возражения. "С чего ты взял что он оскорбляет сотни тысяч людей? Он только на кадыровцев говорит. А кадыровцы это не сотни тысяч, это не Чечня. И говорит он многое по факту", - написал _magomed_bekmurziev_.

"Я сколько видел, ты каждый раз порафинишь этого человека. Ты уже не знаешь как пропиариться, все, что можешь сказал", - отмечает chingis.nalgiev. "Конечно, видео монтировать вы умеете", - заметил пользователь 25.05.olau.

В ролике Ахмадов использовал фотографию Тумсо в фетровой банной шапочке, которую оппоненты блогера пытаются представить свидетельством его неподобающего поведения. "По моему мнению какие бы фото не было не красиво чужие фото без разрешение выкладывать на общее обозрение", - написал oxotnik0572.

Ахмадов обвинил Тумсо во лжи после того, как блогер заявил о возможной причастности нескольких уроженцев Чечни, находящихся в Европе, к убийству в Германии Зелимхана Хангошвили. Ахмадов вырезал и противопоставил два фрагмента видео блогера: в одном фрагменте Абдурахманов назвал в связи с убийством Хангошвили две фамилии людей, которых он считает "явными кадыровскими агентами", а в другом фрагменте говорит, что не обвинил, а "якобы обвинил" некоего человека в причастности к убийству.

Чингиз Ахмадов в своем видео не пояснил, в какой последовательности Абдурахманов сделал эти заявления, и не уточнил, о каком человеке говорил блогер во втором случае. Абдурахманов изначально аргументировал свою точку зрения, когда говорил о причастности к убийству Хангошвили выходцев из Чечни.

"Невозможно сегодня убить чеченца, не привлекая к этому других чеченцев, которые сливали бы информацию, давали бы какую-то картину, схему действий. Я уверен, что у этих российских агентов в Европе, кадыровцев, там есть их роль и они её выполнили", - говорил Тумсо в свое видео, опубликованном 30 августа. Эти рассуждения блогера Ахмадов при нарезке видео удалил.

Чеченские "эскадроны смерти" действуют не только в России, но и за ее пределами, всюду преследуя врагов Кадырова. Умара Исраилова, бывшего охранника чеченского главы, убили в Вене, Сулима Ямадаева - в Дубае, Али Осаева, считавшегося полпредом лидера "Имарата Кавказ" (запрещенная в России судом террористическая организация) Доку Умарова, – в Стамбуле. В 2017 году на Адама Осмаева, бойца АТО из чеченского "батальона им. Джохара Дудаева", напал в Киеве убийца, выдававший себя за журналиста. Ответным огнем киллера тогда ранила жена Осмаева - Амина Окуева, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова".

Личность киллера Хангошвили остается неизвестной

Предположения Тумсо Абдурахманова о той или иной степени причастности к убийству Зелимхана Хангошвили выходцев из Чечни пока не опровергаются данными расследования. Мужчина с российским паспортом, задержанный по подозрению в этом преступлении, спустя два месяца после убийства отказывается давать показания, сообщило со ссылкой на представителя прокуратуры Берлина Мартина Стелтнера 3 ноября CNN.

Стелтнер отметил, что расследование продолжается, но подозреваемый может оставаться под стражей в Германии максимум 6 месяцев. Если спустя полгода после убийства у немецких правоохранительных органов не будет достаточно доказательств против него, он будет отпущен на свободу.

"Кремль отрицает свою причастность, а Германия отказывается указывать пальцем на Москву без определенных доказательств", - отмечается в публикации.

Следствие по делу Хангошвили пытались повести ложным путем

Журналисты вскоре после убийства пришли к выводу, что убийство Зелимхана Хангошвили было организовано при участии российских спецслужб. Арестованный в Берлине мужчина имеет небиометрический загранпаспорт паспорт на имя 49-летнего Вадима Андреевича Соколова, уроженца Иркутска и жителя Санкт-Петербурга. Авторы расследования российского издания The Insider, журналистской группы Bellingcat и немецкого Der Spiegel выяснили, что в базах данных такого человека и его документа нет, а значит, он не смог бы пересечь российскую границу без поддержки спецслужб.

Авторы расследования не исключали, что "Соколов" имеет чеченское происхождение, как утверждали ранее некоторые источники, однако после публикации Bellingcat появилась версия, указывающая на невайнахское происхождение "Соколова".

В конце сентября газета New York Times опубликовала материал о том, что подозреваемым может быть бывший полицейский из Петербурга Владимир Степанов, осужденный в 2006 году на 24 года лишения свободы за причастность к организованной преступной группировке и заказным убийствам. Издание ссылалось на основной анонимный источник, на подтверждение его информации со стороны "западной разведывательной службы и на собственное сравнение фотографий Степанова и арестованного в Берлине мужчины - человека с паспортом на имя Соколова.

После появления этой версии Bellingcat 14 октября выпустила вторую часть расследования. Из материала следует, что анонимный источник уже через несколько часов после первой публикации предложил расследователям ту же версию о причастности к убийству Хангошвили Владимира Степанова - он утверждал, что узнал осужденного петербургского полицейского на фото человека, арестованного в Берлине.

Проверяя эту гипотезу, команда Bellingcat связалась с источником в колонии, где Степанов по сей день должен отбывать срок, а также с двумя бывшими заключенными, которые до недавнего времени находились там. Бывшие заключенные подтвердили, что сидели вместе со Степановым, подтвердили его личность по фото из паспорта Степанова, однако не узнали недавнего сокамерника на фото арестованного в Берлине "Соколова". Один из недавних заключенных также отметил, что у Степанова в колонии не было татуировок на теле, тогда как у предполагаемого убийцы Хангошвили, арестованного в Берлине, татуировки есть. Сотрудник колонии также подтвердил, что Владимир Степанов по состоянию на середину сентября 2019 года продолжает отбывать срок.

Петербургское издание "Фонтанка" также опровергло данные о том, что берлинский киллер может быть Вадимом Степановым. "Последние 15 лет Степанов находится в полной безопасности за охраняемым периметром", - говорится в публикации издания от 26 сентября.

К выводу о том, что "Соколов" и Степанов разные люди, пришел и профессор Университета Брэдфорда Хассан Угейль, который специализируется на распознавании лиц и моделировании старения. Вместе с тем авторы расследования отмечают, что на первый взгляд гипотеза казалась правдоподобной, поскольку у Степанова и "Соколова" приблизительно один возраст и есть сходство черт лица.

"Если команда Bellingcat или другое СМИ обвинили бы Степанова в том, что он скрывался под личностью «Соколова», российские власти могли бы легко продемонстрировать Степанова", - отмечается в расследовании.