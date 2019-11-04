Село Кенхи в Шаройском районе Чеченской республики. Фото: Brainwashing - CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kenkhi01.jpg

04 ноября 2019, 18:20

Рамазан Джалалдинов сообщил об угрозах Ислама Кадырова жителям Кенхи

После жалобы Путину на чиновничий произвол в селе Кенхи Ислам Кадыров приезжал в Шаройский район Чечни и угрожал местным бюджетникам, сообщил сегодня автор жалобы Рамазан Джалалдинов.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров в должности мэра Грозного угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. В МВД сообщили о начале проверки после публикации видео. 3 ноября Ислам Кадыров публично признал свое обращение с задержанными грозненцами "неадекватным и неподобающим". При этом он объяснил свои действия последствиями тяжелых травм.

Скриншот публикации Рамазана Джалалдинова о визите Ислама Кадырова в Кенхи в 2016 году, https://www.facebook.com/100020721800207/videos/435218107178912/Рамазан Джалалдинов отреагировал сегодня на извинения бывшего мэра Чечни Ислама Кадырова за жестокое обращение с жителями Грозного сообщением о том, что Ислам Кадыров прибегал к подобным методам воздействия на людей и в Шаройском районе Чечни в 2016 году.

"После моего видеообращения к Путину 2016 году Ислам Кадыров поехал ночью в Шаройский район, после полуночи собирал всех кенхинских сельских бюджетников (учителей)", - написал сегодня Джалалдинов на своей странице в Facebook. Джалалдинов утверждает, что бюджетники подверглись угрозам, после чего их заставили выступить на видео.

Активист сопроводил публикацию фрагментом видеосюжета ЧГТРК "Грозный", в котором рассказывалось о визите в Кенхи Ислама Кадырова, тогдашнего руководителя администрации главы и правительства Чечни. "Ислам Кадыров <...> потребовал у местных властей в скорейшем времени разобраться в причинах такого поступка Рамазана Джалалдинова. Кроме этого, он отметил недопустимость ложных обвинений в бездействии руководства республики", - говорится в сюжете.

В апреле 2016 года Рамазан Джалалдинов опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову и Владимиру Путину, сообщив, что жители села Кенхи не могут получить компенсации за жилье, разрушенное во время боевых действий. После этого видеообращения дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, а позже и сам мужчина покинул Чечню из-за угроз со стороны силовиков. В мае 2019 года Джалалдинов констатировал, что проблемы села остались нерешенными.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Ислама Кадырова относительно заявления Джалалдинова.

Подробнее о ситуации в Кенхи говорится в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенхи: цена критики Кадырова". Кроме того, в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" содержатся биографии Рамзана Джалалдинова.

Примечание:

"Видео Ахмадова о Валиде Яхиханове заинтриговало пользователей Instagram", "Молчание властей спровоцировало споры о судьбе Ислама Кадырова", "Публикация сюжета об Исламе Кадырове подтвердила версию Тумсо".

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