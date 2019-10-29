Публикация сюжета об Исламе Кадырове подтвердила версию Тумсо

29 октября 2019, 04:42

Видеозаписи о жестокости бывшего мэра Грозного подтверждают слова Тумсо Абдурахманова о его конфликте с Исламом Кадыровым, отметили пользователи YouTube.

Как писал "Кавказский узел", чеченские власти продемонстрировали преимущество в споре с критиком кадыровского режима Тумсо Абдурахмановым, предоставив ему полные версии видеозаписей о жестокости бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова. Блогер возразил, что получил эти видео от своего источника три недели назад, и расценил скандальный телесюжет о Кадырове как попытку опередить его публикации. Он назвал сам факт публикации "беспрецедентным" случаем для режима Рамзана Кадырова.

24 октября ЧГТРК "Грозный" опубликовала видеокадры, на которых бывший мэр Грозного Ислам Кадыров угрожает местным жителям расправой и применяет электрошокер. Сведения о таком поведении мэра Грозного стали в 2015 году поводом для его увольнения, пояснил пресс-секретарь главы Чечни. Пользователи соцсетей после демонстрации видео о жестоких методах работы Ислама Кадырова призвали наказать его самого и его окружение.

Блогер Тумсо Абдурахманов вечером 28 октября прокомментировал ситуации с записями действий Ислама Кадырова в эфире Русской службы BBC. Он подтвердил, что получил все исходники записей еще в начале октября, но не публиковал видео, чтобы его информатор смог покинуть Россию.

"Одна из причин, почему я сейчас это могу говорить, в том, что сами кадыровцы эти записи опубликовали. И сейчас его (информатора) безопасность больше зависит от известности этой истории. Теперь уже лучше выходить и заявлять обэтом, иначе его могут по-тихому убить", - сказал блогер.

Он добавил, что работники ЧГТРК показали в эфире "самые шокирующие" кадры с Исламом Кадыровым. "Если бы они их не показали, они понимали, что тогда их я покажу. И у них не было выбора. Либо эту информацию опубликовал бы я, и это было бы для них еще болезненнее, - либо они должны были сами их опубликовать попытаться как-то обыграть эту историю в свою пользу", - объяснил блогер.

Абдурахманов добавил, что власти Чечни сами показали, как пытают людей в республике. "Людей в Чечне пытают не только в секретных тюрьмах и подвалах, - их пытают даже в кабинетах, в официальных государственных и муниципальных учреждениях", - заключил он.

Видеоролик Тумсо Абдурахманова "Как и почему "слили" Ислама Кадырова" продолжительностью около 33 минут, был опубликован на YouTube 28 октября. К 2.45 мск 29 октября он набрал 199 484 просмотра и 2 483 комментария. В записи блогер демонстрирует данные видеофайлов - согласно системной информации, записи были сохранены на его компьютере между 4 и 10 октября, то есть за 2-3 недели до демонстрации их в эфире ЧГТРК.

"Тумсо, эти записи буквально иллюстрируют все твои слова, о том как обходились и с тобой. Наглядно показывают твою правоту", - написал пользователь AlehandroA. "Теперь, я думаю, у польских властей не останется сомнений в правдивости истории Тумсо", - отметил G C.

Причиной уголовного преследования в России Тумсо называет конфликт с высокопоставленным родственником Рамзана Кадырова. Популярность блогера резко увеличилась после его публичных споров с представителями Кадырова, которые попытались дискредитировать Абдурахманова. О диспутах Абдурахманова с чеченскими чиновниками можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: как дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

"А федеральные власти молчат в тряпочку. Не видят преступления", - обратил внимание пользователь Сахрат Гарунов.

"Так и думал что третьим лицам попали видео и они решили ва-банк пойти, показать какие они правильные и благородные. Но не думал, что Тумсо слили эти видео", - написал Михаил Анохин.

"Ты будь осторожнен с тем человеком который тебе дал эти материалы. Возможно [Кадыров] отправил к тебе этого человека чтобы выяснить где ты", - предостерег блогера Виталий Кличок.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".