Жители Чечни заявили о недоверии местным врачам

02 декабря 2019, 20:00

Пациенты из Чечни часто едут в другие регионы для подтверждения диагнозов и проведения операций, так как врачи в республике ошибаются и не гарантируют результат, заявили местные жители, опрошенные "Кавказским узлом" после критики чеченской медицины Тумсо Абдурахмановым. Медцентры в Чечне достаточно хорошо оснащены, но компетентных врачей не хватает, считают медработники из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел" блогер Тумсо Абдурахманов обвинил во лжи главу Чечни, который оправдал требование платы с жителя республики за лечение в грозненской больнице. Пользователи соцсети вслед за блогером подвергли критике качество медицинских услуг в Чечне.

О диспутах Тумсо Абдурахманова с чеченскими чиновниками, из-за которых популярность блогера резко возросла, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда". Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

В Грозном остро ощущается дефицит врачей-офтальмологов и онкологов, поэтому жители республики чаще всего выезжают за ее пределы для лечения глазных заболеваний и онкологии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Тамерлан Осмаев.

"Онкобольные чаще едут в Ростов-на-Дону, а по зрению в Нальчик, Краснодар и Уфу. Эти две категории выезжают часто для подтверждения грозненского диагноза, а для операций выезжает каждый третий. В Чечне есть онкоцентр, но кто раз соприкасался, второй раз не пойдет. Глазного центра нет, есть отделения в нескольких больницах, поэтому выезжают еще в Каспийск, в глазной центр. Часть выездов, если это входит в плановое лечение, оплачивают по квоте. В экстренных случаях многие оплачивают иногороднее лечение самостоятельно. Мелочи - ЭКГ, аппендицит, несложные операции - проводят тут. Сложные операции по удалению чего-то или, например, операции на желудке, решают на выезде", - рассказал Тамерлан.

Он также отметил высокую стоимость лекарств для онкологических больных в Чечне. "Лекарства стоят столько, сколько стоит все лечение в другом городе. Сосед мой несколько раз выезжал в Ростов-на-Дону, его оперировали, потом проводили терапию несколько раз. Сейчас долечивается в нашем онкоцентре, то есть его там наблюдают. Третий год как лечится. Во многом это пожелание пациентов: если остаться [дома], можно пострадать от действия врачей", - заключил он.

Житель одного из районов Чечни, попросивший не называть своего имени, сообщил, что возил малолетнюю сестру в Уфу на офтальмологическую операцию. "У сестры косоглазие. В Грозном не обещали, что сохранят зрение после исправления косоглазия, в Уфе обещали. Выезжали три раза, оперировали. Сестра сейчас носит очки, зрение сохранилось", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Житель республики Адам рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что часто выезжает из региона для лечения. "Часто приходится выезжать по разным, даже незначительным болезням. Детей вывозят отсюда, взрослых, по онкологии вывозят. Результаты анализов, бывает, неправильно дают, назначают кучу антибиотиков, по шаблону выписывают. Чаще всего выезжаем во Владикавказ, Ставрополь. Многие едут в Ростов, Москву, а с более серьезными болезнями - за границу", - рассказал он.

По словам Адама, его семья сталкивалась с неквалифицированной медицинской помощью в Чечне. "Ребенку поставили неправильный диагноз. Во Владикавказе поставили совсем другой диагноз. По бесплодию также знакомый лечился здесь, ничего не помогло. Выехал в Махачкалу - очень доволен лечением. Также от бесплодия другой знакомый лечится, не получилось, выехал в Москву, там проходит лечение. По онкологии сразу отсюда уезжают в Ростов и дальше. Оборудование у нас самое хорошее, но врачей и специалистов в регионе нет", - заключил Адам.

Врачи в Северной Осетии рассказали о лечении жителей Чечни

В Республиканскую онкологическую больницу Северной Осетии жители Чечни чаще всего обращаются за операциями по абдоминальной хирургии и гинекологии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" врач-онколог на условии анонимности. Он отметил, что официальный комментарий уполномочены давать лишь представители пресс-службы учреждения.

"Чеченцы-пациенты всегда есть, это гинекология, абдоминальная хирургия, где-то чаще, где-то реже. Ничего плохого в этом не вижу, у любого человека в стране есть права, согласно которым он может выбрать не только регион, где он будет оперироваться, но и ту или иную услугу и врача", - считает онколог.

Потенциал для повышения качества медицины в Чечне есть, полагает врач. "У чеченцев большой потенциал в здравоохранении, связано это с хорошим оснащением медцентров, но ничего не могу сказать о врачах. Там шикарные УЗИ-аппараты, КТ, МРТ, все, что нужно, у них есть. Единственное, у них нехватка толковых кадров. В регионе есть хороший онколог Ширвани [Гадаев]. Если есть условия - всегда найдутся люди, которые захотят в хороших условиях заниматься своим любимым делом и зарабатывать хорошо", - добавил он.

В Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр в Беслане также часто обращаются жители Чечни, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в приемном отделении. "Пациенты из Чеченской Республики чаще всего обращаются в наш центр к специалистам отделения неврологии и нейрохирургии. Чаще приезжают за уточнением диагноза. В большинстве случаев исследования, которые они делают у себя в регионе, не соответствуют в описании реальному диагнозу, потому они едут не столько за самими исследованиями, сколько за консультацией специалистов, для подтверждения и уточнения диагноза", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" медсестра приемного отделения.

Пользователи соцсети рассказали о поборах и ошибочных диагнозах чеченских врачей

"Мало того, что денег возьмут с тебя, ещё и калечат. Сам столкнулся с этим, пришлось в Ставрополе лечиться от имеющейся болезни и плюс заработанной в больнице из-за неправильного назначения и лечения", - написал в комментариях к видео Тумсо на YouTube пользователь "Адам чип".

Тумсо Абдурахманов выбран первым среди равных на первом этапе конкурса "Герой Кавказа - 2018". В ходе голосования читатели "Кавказского узла" отдали за него 49,33% голосов.

"Медицина в Чечне - это ниже дна! Два года назад у моего брата случился инсульт, была сделана операция в [...] гор.больнице, заплатили, сколько запросили. За отдельную палату 50 тысяч попросили и отдали лекарства, бинты, шприцы", - написала chigu 242.

"Меня привезли в [...] гор больницу с подозрением на сотрясение. Упала в гололёд сильно. Врачи наотрез отказались делать рентген, сказали попить пустырник. Оказывается, за день до этого приезжал глава и сказал не брать деньги. И вот всем отказывают. А потом опять стали брать", - рассказала Mmmtri88.

"В Аргуне работал из Дагестана отличный врач-хирург. Люди были довольны. Недавно его оттуда выгнали. Причины: 1. потому что он даг[естанец] 2. какого-то высокого начальника человека поставили на его место. Ему дали час-два собрать свои вещи и уехать. Люди, которые его там знали были очень удручены. Так как врач был профессионал, и как человек хороший", - написала Рукъигат Мах1мудова.

"Приехали в Москву, чтобы сделать диагностику, которую на Кавказе никто не делает. Даже в Москве только в трех больницах. При этом онкологи в Чечне не хотят давать направление, им дали такое указание. И жизнь человека ничего не стоит", - добавил Isa.

"К нам в Махачкалу приезжает немало чеченцев для диагностики заболеваний. Да и ЭКО у нас в разы дешевле, чем в том же Ростове или Астрахани", - отметил Djos 78. "В Астрахани зайдешь в Александровскую больницу и там одни чеченцы, которые приехали получать медицинские услуги", - утверждает Alexandra Smirnova. "Я свидетель того, что, когда мы едем поездом Грозный - Астрахань, 95% людей едут на лечение. Я в шоке была", - отметила Luna Luna.