Возвращение домой подчеркнуло социальное родство Ахметханова с кадыровцами

01 мая 2020, 23:05

Рамзан Кадыров разрешил Асламбеку Ахметханову вернуться домой, поскольку бизнесмен является социально близким элементом для руководства Чечни и смирился с нанесенным оскорблением, а его финансовые ресурсы могут быть полезны власти, считают опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля ЧГТРК "Грозный" показала сюжет о том, как Рамзан Кадыров в резких выражениях отчитал руководителя нефтяной компании Асламбека Ахметханова за употребление спиртного и стрельбу в воздух. Ахметханов публично извинился перед главой Чечни, но после этого, по словам односельчан, не появлялся в селе Гехи и перестал выходить на связь. В конце апреля односельчане сообщили, что Ахметханов вернулся домой.

Рамзан Кадыров не ограничится словесным порицанием Ахметханова, предположили жители села Гехи. Некоторые пользователи интернета выразили опасение за жизнь и здоровье Асламбека Ахметханова. Другие участники дискуссий предположили, что предприниматель задержан или скрывается. Супруга Асламбека Ахметханова в видеообращении к главе Чечни попросила Кадырова простить ее мужа. Обращение жены Ахметханова вошло в противоречие с чеченскими традициями, но оно продиктовано безысходностью и обоснованными опасениями за безопасность супруга, объяснили кавказоведы и правозащитники.

Ахметханову разрешили вернуться домой, поскольку он смирился с унижением, которое нанес ему Кадыров, полагает председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Ахметханов смирился с этим своим положением и дальше их отношения [с Кадыровым] будут складываться так, как того захочет Кадыров. Это еще зависит и от экономических целей, потому что речь идет о богатом человеке и не исключено, что это в той или иной степени может сыграть роль", - сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Ганнушкина напомнила, что иногда Кадыров после подобных инцидентов приближал к себе людей, которые соглашались со справедливостью унижения и признавали его правоту. "Раз человек вернулся домой, значит, он в большей степени чувствует себя в безопасности в Чечне, нежели в любом другом регионе России", - считает она.

Рамзан Кадыров позиционирует себя как поборник чеченских и мусульманских традиций, но унижение Асламбека Ахметханова с этими традициями не соотносится, отметила Ганнушкина. "Как мне рассказывали чеченские старейшины, такое поведение, а именно, прилюдное унижение человека, не соответствует чеченским традициям. Среди чеченцев высоко ставится достоинство человека и унижать это достоинство крайне опасно, поэтому никак в чеченскую этику унижение человека не вписывается", - добавила она.

Прилюдное унижение человека неприемлемо для вайнахов, хотя в конкретном случае распространено мнение, что вызывающее поведение Ахметханова спровоцировало Кадырова на резкие высказывания в адрес бизнесмена в присутствии большого числа его родственников и чиновников, отметил полковник МВД ЧИАССР в отставке Хамзат Исраилов.

Вайнахский этикет в ряде случаев оскорбления личности и вражды между людьми допускает и даже поощряет убийство, поскольку "пострадавшая сторона может потерять честь «и свое лицо»". "Причиной подобных столкновений может быть оскорбление, нанесенное мужчиной-горцем другому, или затронутая честь матери, жены, сестры, дочери", - говорится в книге "Мужской костюм и воинское снаряжение чеченцев и ингушей ХIX – начала ХХ вв", изданной Грозненским книжным издательством в 2016 году. В этой же книге приводится цитата из произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ": "Какой горец решится оскорбить другого просто так, как оскорбляем мы друг друга по пьянке, по распущенности, по капризу? (...) Ведь в ответ может быть не слово, не ругательство, а удар ножа в бок".

Где находился Ахметханов в течение нескольких недель до своего возвращения, не знает никто, кроме самого Ахметханова и его ближайшего окружения, отметил Исраилов. "Думаю, об этом хорошо осведомлен и сам Кадыров. И то, что Ахметханов вернулся домой к своей семье, произошло это лишь с разрешения главы [Чечни]", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская сомневается, что возвращение Ахметханова можно трактовать, как прощение за его проступок. "Это сделано, на мой взгляд, для того, чтобы показать всем, что Ахметханов жив-здоров и с ним ничего не случилось. Случай этот довольно резонансный, к тому же с участием самого Рамзана Кадырова. Тем более это важно сейчас, когда имеется повышенное внимание к Чечне в связи с нарушениями прав человека в ходе установления жесткого режима самоизоляции", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Опираясь на свой многолетний опыт работы в Чечне, Сокирянская напомнила, что в разное время в республике в первый день мусульманского поста на свободу отпускали узников секретных тюрем. "Возможно, и в этом году Ахметханова отпустили домой, к семье", - предположила Екатерина Сокирянская.

Власти Чечни извлекли из конфликта с Ахметхановым все, что можно, и даже более того, считает политолог Тимур Алхастов. "Еще раз все убедились, что в республике все вопросы решает один человек, который может и казнить, и миловать. Мне кажется, Ахметханов власти выгоден на свободе. Он может зарабатывать, и доходы, в том числе, пойдут в определенные фонды. Более того, Ахметханов идейно близок к тем, кто решает судьбу республики: те же дорогие пистолеты, та же помпезность, только в других масштабах. Кадыров признает, что по его понятиям, Ахметханов далек от его идеалов, но он, хоть и с определенными изъянами, свой", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Асламбек Ахметханов – председатель совета директоров компании "Юг-нефть", основанной в 2006 году. О бизнесе и противоречивых публичных данных Ахметханова можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Унижение Ахметханова: как зарабатывал пропавший бизнесмен".

Земляки Ахметханова посочувствовали ему в соцсетях

Возвращение Асламбека Ахметханова в Гехи не вызвало бурных обсуждений в социальных сетях, но несколько небольших сообществ, связанных с родным селом бизнесмена, опубликовали посты об этом.

Так, паблик noxchi_today, на который подписано 4832 пользователя Instagram, опубликовал 29 апреля два поста: на одном видео Ахметханов находится во дворе своего дома, на другом - сидит в доме за столом. "Асламбека отпустили", - говорится в подписи к одному из видео. Каждый из постов набрал за два дня менее 1,5 тысячи просмотров.

"Каждому человеку свойственно ошибаться, я его не знаю, знаю, что о нём все хорошо отзываются, что он многим помогает", - написал пользователь zar___0000. "Он очень хороший человек и отзывы о нем очень благородные, про него никогда плохо не слышала", - написала ahmadawa_999.

"Позор для меня было то, что он в ресторане говорил, что никто не может ему запретить пить вино, и вообще, как он себя вел. Для мусульманина это неприемлемо. Больше всего жалко стало его семью, жену и детей маленьких, которые плакали, прося прощения у Кадырова. После такого унижения своих детей и жены на его месте [свое лицо] показывать стыдно должно быть", - написала ki_ki8998.

"Асламбек, лучше оставить ради Всевышнего это ребячество со стрельбой, а также грехи с концертами, музыкой, алкоголем", - написал пользователь "ВКонтакте" Ayub Zakaev под постом о возвращении Ахметханова в Гехи. Пост был опубликован 30 апреля в сообществе inforce, на которое подписаны 21 754 пользователя соцсети.

"Может, этот момент послужит ему точкой переосмысления своей жизни, в плане того, что не всегда деньги и связи все решают", - предположил Zakaria Mistov.

Власти Чечни демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты. Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".