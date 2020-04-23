23 апреля 2020, 22:09

Муфтият Чечни назвал дату начала Рамадана

Председатель духовного управления мусульман Чечни Салах-Хаджи Межиев объявил первым днем священного месяца Рамадан 24 апреля.

Как писал "Кавказский узел",  имамы и представители муфтиятов в регионах Северного Кавказа заявили, что из-за коронавируса священный для мусульман месяц Рамадан может пройти без коллективных молитв и уединения в мечети, но пост отменять нельзя. Они также допустили рекомендацию не посещать родственников во время празднования Ураза-байрама.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. По преданию, в этом месяце пророку Мухаммаду было ниспослано первое божественное откровение, которое стало основой Корана - священной книги мусульман. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр, или Ураза-байрам, который длится три дня. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и Ураза-байраме.

В этом году первый день поста приходится на 24 апреля, сообщила со ссылкой на муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева "Чечня сегодня". "Из Мекки поступило сообщение о том, что видна луна. Поэтому сегодня мы должны приготовится к тому, чтобы завтра держать пост", - приводит слова муфтия издание.

"Наступил священный месяц поста - Рамадан, месяц очищения сердец, благих мыслей, добрых дел и прощения грехов", - говорится в сообщении Межиева на официальной странице Духовного управления мусульман Чечни в Instagram, насчитывающей 114 тысяч подписчиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте" сегодня поздравил жителей с наступлением Рамадана,  призвав молиться, чтобы священный месяц "послужил избавлению от коронавируса".

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". К 23 апреля в Чечне было подтверждено 347 случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике скончался шестой пациент  с положительным тестом на коронавирус, состояние четверых больных оценивалось как крайне тяжело. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки, обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса 24 марта муфтий республики Салах Межиев призвал  местных жителей не посещать пятничные молитвы и не проводить многолюдные свадьбы и поминки, отметив, что их "необходимо проводить в кругу семьи и как можно с меньшим участием людей". 30 марта Межиев пояснил, какие из обрядов, включаемых в исламские похороны, являются ключевыми, и есть ли такие, которые соблюдать не обязательно в условиях распространения коронавируса. Муфтий отметил, что жители Чечни  "обязаны хоронить человека по религии". В обязательные действия на похоронах входят омовение умершего, намаз над ним и его похороны, а посещение родных умершего с целью соболезнования всегда было лишь желательным действием, объяснил Межиев. Тогда же опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы признали возможность сокращения основных обрядов на похоронах в условиях пандемии. Жители республики рассказали, что вынуждены сокращать количество религиозных обрядов во время похорон, снижаются и расходы на организацию поминок.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пользователей Instagram обеспокоило решение властей о закрытии границ Чечни", "Грозненцы рассказали о нюансах карантина по коронавирусу", "Угроза коронавируса заставила чеченские власти сменить риторику".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 апреля 2020, 21:25

23 апреля 2020, 21:13

23 апреля 2020, 20:30

  • Глава дагестанского села обвинен в махинациях с землей

    Руководитель администрации села в Дербентском районе бесплатно раздал земельные участки общей стоимостью 20 миллионов рублей людям, уже получавшим землю от государства, заявили следователи и отчитались о передаче дела в суд.

23 апреля 2020, 20:20

23 апреля 2020, 20:02

  • Ужесточены приговоры шестерым ингушским активистам

    Обвинение добилось более строгих условий заключения для шести участников митинга в Магасе, признанных виновными в нападении на силовиков. "Мемориал" связал ужесточение приговоров с разгоном митинга в Северной Осетии.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи