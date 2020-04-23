Муфтият Чечни назвал дату начала Рамадана

23 апреля 2020, 22:09

Председатель духовного управления мусульман Чечни Салах-Хаджи Межиев объявил первым днем священного месяца Рамадан 24 апреля.

Как писал "Кавказский узел", имамы и представители муфтиятов в регионах Северного Кавказа заявили, что из-за коронавируса священный для мусульман месяц Рамадан может пройти без коллективных молитв и уединения в мечети, но пост отменять нельзя. Они также допустили рекомендацию не посещать родственников во время празднования Ураза-байрама.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. По преданию, в этом месяце пророку Мухаммаду было ниспослано первое божественное откровение, которое стало основой Корана - священной книги мусульман. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр, или Ураза-байрам, который длится три дня. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справочные материалы о Рамадане и Ураза-байраме.

В этом году первый день поста приходится на 24 апреля, сообщила со ссылкой на муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева "Чечня сегодня". "Из Мекки поступило сообщение о том, что видна луна. Поэтому сегодня мы должны приготовится к тому, чтобы завтра держать пост", - приводит слова муфтия издание.

"Наступил священный месяц поста - Рамадан, месяц очищения сердец, благих мыслей, добрых дел и прощения грехов", - говорится в сообщении Межиева на официальной странице Духовного управления мусульман Чечни в Instagram, насчитывающей 114 тысяч подписчиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в "ВКонтакте" сегодня поздравил жителей с наступлением Рамадана, призвав молиться, чтобы священный месяц "послужил избавлению от коронавируса".

Первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". К 23 апреля в Чечне было подтверждено 347 случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике скончался шестой пациент с положительным тестом на коронавирус, состояние четверых больных оценивалось как крайне тяжело. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки, обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса 24 марта муфтий республики Салах Межиев призвал местных жителей не посещать пятничные молитвы и не проводить многолюдные свадьбы и поминки, отметив, что их "необходимо проводить в кругу семьи и как можно с меньшим участием людей". 30 марта Межиев пояснил, какие из обрядов, включаемых в исламские похороны, являются ключевыми, и есть ли такие, которые соблюдать не обязательно в условиях распространения коронавируса. Муфтий отметил, что жители Чечни "обязаны хоронить человека по религии". В обязательные действия на похоронах входят омовение умершего, намаз над ним и его похороны, а посещение родных умершего с целью соболезнования всегда было лишь желательным действием, объяснил Межиев. Тогда же опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы признали возможность сокращения основных обрядов на похоронах в условиях пандемии. Жители республики рассказали, что вынуждены сокращать количество религиозных обрядов во время похорон, снижаются и расходы на организацию поминок.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".