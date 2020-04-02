Жители Чечни согласились на сокращение похоронных обрядов из-за коронавируса

02 апреля 2020, 23:05

В Чечне религиозные обряды во время похорон сведены к минимуму, рассказали местные жители после призыва муфтия ограничиться соблюдением основных требований к погребению умерших из-за распространения коронавируса. Исламоведы признали возможность сокращения основных обрядов на похоронах в условиях пандемии.

Как писал "Кавказский узел", к 2 апреля в Чечне официально были подтверждены десять случаев заражения, 1 апреля стало известно о первом случае смерти пациента с коронавирусом. В Чечне действует карантин. Еще 24 марта муфтий республики Салах Межиев призвал местных жителей не посещать пятничные молитвы и не проводить многолюдные свадьбы и поминки, отметив, что их "необходимо проводить в кругу семьи и как можно с меньшим участием людей".

С 5 апреля в республике введен режим полной самоизоляции, въезд в регион и выезд из него закроют, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Жители Чечни сокращают обряды похорон

Жесткие меры карантина, введение чеченскими властями в связи с коронавирусом, привели к сокращению религиозных обрядов во время похорон. Помимо этого жители региона сообщают, что не имеют возможности посещать похороны знакомых из-за блокирования населенных пунктов.

«Обычно тезет (обряд поминок) у нас длится три дня, совершаются мавлиды, зикры, раздается саг1а (милостыня), собираются сотни людей, но сейчас этого нет. Собирать много людей запрещено, как и проводить мавлиды и зикры. Разрешено только раздавать жертвенное мясо до погребения, провести само погребение и ограничиться основными обрядами в узком кругу. Эти меры необходимы для того, чтобы максимально обеспечить безопасность людей», - заявил 1 апреля корреспонденту «Кавказского узла» представитель муфтията Чечни.

Жители республики рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что вынуждены сокращать количество религиозных обрядов во время похорон, снижаются и расходы на организацию поминок.

«У нас родственница умерла накануне. Зарезали корову, раздали мясо соседям и родственникам, а вот мавлиды и зикры, что обычно в течение трех дней совершались, не делали, потому что запрет собирать много людей. На кладбище человек 15 поехали на шести машинах, а прежде целые колонны бывали», - рассказал местный житель Мансур.

«У моей жены умерла сестра. Зятю полагается все три дня поминок присутствовать, но я там был всего один день. Родственники сами попросили, чтобы люди не собирались, да и ездить куда-то сейчас проблемно - неместных в села не пускают, и в Грозный - тоже. Есть указание властей ограничить любые мероприятия. Даже задерживаться после выражения слов соболезнования на тезете (поминках) сейчас никому не дают, благодарят и просят уйти», - сообщил другой житель республики Мовсар.

Еще один житель Чечни Умар подсчитал, насколько уменьшились расходы его земляков на организацию похорон. По его словам, ранее похороны, которые считались «пышными», с жертвоприношениями, милостыней, мавлидами с участием больших групп мюридов обходились в 120-140 тысяч рублей. «Теперь же, как мне думается, из-за отмены всех этих действий, расходы сократились примерно процентов на 40, а то и больше», - предположил мужчина.

По словам грозненца Лукмана, похороны жители Чечни проводили больше в соответствии с нормами адатов, а не шариату. «По шариату умершего мусульманина следует обмыть, совершить намаз по нему, предать тело земле и установить небольшой надмогильный камень. У нас же принято до погребения раздать жертвенное мясо коровы или бычка. Затем неделю раздавать соседям халву и лепешки, плюс три дня совершать мавлиды и зикры с участием десятков мюридов. Родственников, соседей и знакомых, кормить собравшихся в качестве милостыни, а на четвертый день опять же собрать людей, совершить большой зикр и мавлид и раздать саг1а. Естественно, каждый день десятки и сотни людей идут с соболезнованиями. Но сейчас этого делать нельзя из-за коронавируса. Получается, что мы сейчас больше следуем шариату в этом вопросе», - полагает он.

Муфтий рассказал о необходимых и необязательных действиях во время похорон

30 марта в паблике «Чечня Сегодня» в Instagram было опубликовано короткое видео с выступлением муфтия Чечни по теме организации похорон во время карантина. Он пояснил, что является необходимым, а что – необязательным.

«Мы обязаны хоронить человека по религии. А вот проведение зикров и обряда садака в это время не является обязательным. Также мы обязаны соблюсти все правила в части подготовки умершего к похоронам (искупать труп, совершить намаз по усопшему и предать его земле)», - рассказал муфтий, добавив, что поход с намерением выразить соболезнования родственникам погибшего не является обязанностью. «В сложившейся ситуации также нельзя винить тех, кто не пришел к вашему дому выразить соболезнование. Если же вы не можете не пойти выразить слова соболезнования, то вам надлежит поздороваться (у ворот или дверей), соблюдая меры предосторожности, выразить слова соболезнования и, не оставаясь надолго, покинуть похороны», - заявил Салах Межиев.

Видео за три дня собрало более 8 тысяч просмотров и несколько комментариев. Пользователи соцсети оставили одобрительные комментарии под этими словами муфтия. «Можно было бы так и оставить и после», - написал один из них, adam_dadak_sdt.

Дорогостоящие свадебные торжества, принятые на Северном Кавказе, неоправданны, но общественное мнение заставляет людей нести чрезмерно большие для их бюджета затраты, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" жители Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии и Дагестана. От традиции пышных похорон люди постепенно отказываются, отметили некоторые из них. "Кавказский узел" опубликовал справку "Свадьба, похороны и кредит", которая рассказывает об экономической борьбе за новый порядок проведения ритуальных мероприятий.

В условиях пандемии похоронный процесс может и должен быть видоизменен, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Похожие пандемии уже бывали. И следует разделять процесс на обязательные части обряда и на второстепенные, которые могут быть опущены. В обязательном порядке должно быть проведено омовение умершего, доставка и похороны на кладбище. Этот процесс никогда не отменялся – даже в условиях чумы или войны. Пожертвовать же можно прощанием. В условиях распространения инфекции нет нужды в обязательном порядке собираться. Можно приехать, проститься и сразу же уехать. Если ситуация станет опасной, то можно отказаться и от прощания вообще. Сейчас есть телефон, стоит лишь набрать родственникам и дать понять, что звонящий разделяет горе, он с родными усопшего», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Кутаев.

Исламоведы признали возможность сокращения основных обрядов на кавказских похоронах

Учитывая пандемию коронавируса, похороны могут быть сокращены буквально до нескольких часов, считает заместитель директора Кунсткамеры, исламовед Ефим Резван.

«Ислам предписывает хоронить человека. Процесс занимает очень короткий промежуток времени. Это связано с жарой [у арабов]. Сегодня в условиях эпидемии и ужесточившихся санитарных мер можно сократить похороны до омовения и похорон, или по возможности сократить время прощания. Уверен, никто не будет кидаться палками. Однако все упирается в финансовую составляющую и самосознание людей: богатый желает закатить похороны на неделю с кучей гостей, а на могиле бедного будет вдова и сын», - рассказал Резван.

Он напомнил, что во всех исламских течениях похороны шахида проходят одинаково. «Он уже и так в рай попал. Игнорируется масса вещей», - добавил Резван.

В связи с пандемией в похоронный обряд на Кавказе могут быть безболезненно внесены коррективы: прежде всего, это относится к объятиям, поцелуям, рукопожатиям, считает и старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«При необходимости можно провести похороны без трапезы - выразить соболезнования, проститься и уйти. Стоит минимизировать контакты», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Михаил Рощин.

Похоронные обряды жителей регионов Северного Кавказа имеют сходства и различия

Ингушский и чеченский похоронные обряды идентичны и не имеют различий, сообщил Руслан Кутаев. Однако, по его словам, есть разница между вайнахскими процессиями и дагестанскими – кумыкскими и аварскими. К примеру, в Чечне не принято кормить и поить чаем на похоронах; в Дагестане также гостей не кормят, но обязательно поят чаем. Согласно же чеченским традициям, кормить и поить гостей, а также родственников умершего, должны соседи, поскольку считается, что «родным умершего совсем не до готовки».

«Как-то раз я приехал на похороны к одной кумыкской семье. После прощания с покойным мне предложили выпить чаю, на что я смутился – мол, неудобно, семья в горе, а я тут сяду. Тогда глава семьи рассказал мне притчу. Жил когда-то горец, и прослыл он тем, что избивает своих гостей. Решил это проверить на себе молодой кумык и наведался к горцу. Хозяин предложил поесть, попить чаю, уложил спать, а на утро, вручив подарок, отправил кумыка своей дорогой. Тогда молодой кумык спросил: «Как же так, почему про тебя говорят, будто ты бьешь своих гостей? Меня ты и пальцем не тронул». Горец ответил: «Ты, как и положено гостю, сделал все, что попросил хозяин – поел, попил, лег спать. А бывают гости, которые пытаются хозяину перечить, их-то я и учу уму», - рассказал Кутаев.

По его словам, в дагестанских традициях – накормить гостей, но подальше от дома усопшего, в Чечне же процесс похорон не предусматривает в обязательном порядке приема пищи. «Чеченцы приезжают, прощаются и уезжают. Не толпятся», - сказал Кутаев, добавив, что на кавказских похоронах полностью исключен алкоголь. Кавказские похороны схожи тем, что соболезнования принимаются от большого числа гостей родственниками усопшего, продолжил Кутаев. Если прощание проходит в сельской местности, то умершего в обязательном порядке выносят во двор, где ставится шатер – эта исламская традиция. Однако если у дагестанцев для прощания возводится сооружение, больше похожее на палатку, то у чеченцев - на навес. Прощание проходит во дворе дома в любое время года независимо от погоды, подчеркнул Кутаев. «В этом плане кавказские похоронные мероприятия перекликаются и похожи. Главное – выразить соболезнование родным умершего, живым, показать, что есть близкие друзья, готовые разделить печаль», - прокомментировал Кутаев.

Ефим Резван указал на причины различий в кавказских процессиях. По его словам, это следствие наложение ислама на национальный колорит. «При наличии общих элементов, например, организации могильного пространства, шитья савана, омовения покойника и собственно похорон, есть тысячи отличий, которые характерны для каждого региона. Базовые элементы ритуала соблюдаются по всему Кавказу, но значительные части процесса связаны как с видом ислама, который исповедуется на данной территории, так и с адатом, местными традициями… Различия обусловлены и национальным колоритом», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ефим Резван.

Похороны на Кавказе - важный момент местной культуры, отметил, в свою очередь, Михаил Рощин. По его словам, разница в похоронных процессах разных народов есть, но она незначительная, поскольку люди живут очень близко друг к другу, исключением может быть лишь Кабардино-Балкария. «Процессии в Дагестане, Ингушетии и Чечне сильно похожи. Во всех народах считается, что после похорон следует длительное соболезнование, когда в дом усопшего приходят односельчане, родные, друзья. Сделать это в день похорон очень трудно, поскольку он наступает внезапно – мусульманина хоронят в день смерти, если нет форс-мажорных обстоятельств… Процессия в КБР несколько отлична – она не так ритуализирована. Это связано с тем, что здесь корни мусульманской религии слабее, в связи с чем строгость процесса слабее», - рассказал Рощин.

По его словам, в Дагестане традицию соболезновать родных усопшего соблюдают не только мусульмане, но и представители других конфессий. В дом усопшего выразить свою скорбь приходят и православные. Существует ли такое в Чечне, Рощин сомневается.

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