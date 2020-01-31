Свадьба, похороны и кредит

31 января 2020, 18:18

Жители кавказских республик в целом поддерживают ограничения ритуальных бюджетов со стороны религиозных или местных организаций. Они опасаются общественного осуждения, будучи не в силах сами сопротивляться старинным традициям справлять "разорительные" свадьбы и похороны. О том, как происходила и происходит экономическая борьба за новый порядок, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Что думают люди

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии и Дагестана в основном считают, что дорогостоящие свадебные торжества, принятые на Северном Кавказе, неоправданны, но общественное мнение заставляет людей нести чрезмерно большие для их бюджета затраты.

Зарина Бритаева из Северной Осетии рассказала историю своей знакомой, которая взяла на свадьбу кредит на сумму около 1,5 миллиона рублей, а примерно через два года после свадьбы супруги развелись, и кредит еще был не погашен. Чрезмерными назвал Султан затраты на свадьбы в Чечне, а чеченский богослов Али отметил и значительные расходы на поминки. Житель Нальчика Мухамед Афаунов потратил на свадьбу сына миллион рублей: торжество проходило в самом дорогом ресторане города, гостями праздника были 400 человек, для них выступали известные музыканты и исполнители.

Расходы на пышные свадьбы и похороны нецелесообразны, но люди боятся осуждения со стороны родственников, поэтому несут это финансовое бремя, отмечают жители Махачкалы. Они выражают надежду, что "со временем люди придут к пониманию, что на свадьбы надо тратить меньше денег, и нет необходимости влезать в долги". Владикавказец Азамат Базаев также связывает непомерные траты на свадьбу с давлением и беспокойством о том, "что скажут люди". "Потому люди стараются либо пустить пыль в глаза, либо кичатся своим достатком в стране, где многие себе и мясо раз в месяц позволить не могут", - отметил он.

Жительница Нартана Зоя Тохова около пяти лет назад потратила на свадьбу для сына не менее 700 тысяч рублей. "Из этой суммы примерно 300 тысяч нам подарили родственники, остальное мы собрали сами, заранее откладывая. Но то, что нам давали родственники, подарком трудно назвать: скорее это взаимопомощь, когда у них случается какое-то торжество или горе, мы тоже им оказываем помощь", - рассказала Зоя корреспонденту "Кавказского узла".

Разорительная традиция

Историки, описывая свадебные традиции на Кавказе, отмечают их разорительность для семей молодоженов. Так, во втором десятилетии XX века в средних ингушских крестьянских семьях только калым составлял 500-600 николаевских рублей .

Не меньшие деньги тратились и на похороны/поминки: "Довольно двух, трех покойников в семье в течение одного, двух лет, чтобы совершенно разорить семью и довести ее до продажи земли" .

Дагестанские свадебные инструкции

Традиционный сценарий сватовства и свадьбы в Дагестане требует от родителей жениха и невесты больших расходов, которые оборачиваются для небогатых семей долгами. Родители молодоженов, даже не располагая крупными средствами, стремятся устроить детям масштабное торжество.

Дагестанские общины (джамаат) пытаются регулировать затраты на свадьбы. В левашинском "свадебном законе" указано, что торжество не может длиться больше одного дня, а приданое жениха (калым, выкуп) и невесты (приданое, откуп) не должны превышать 300 тысяч рублей. Несколько лет назад в одном из сел Унцукульского района имам мечети предложил местному джамаату ограничить количество блюд на столе до 5-7, а размер калыма до 50 тысяч рублей. Нарушителям полагалось выплатить большой штраф. Имама, впрочем, скоро сменили. Чиркейцам за "пышную" свадьбу угрожает "доска позора" на сельском телеэкране. Есть и специальная инструкция по заключению браков, регулирующая траты семей .

Имамы Карачаево-Черкесии призвали к сдержанности

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской республики 18 апреля 2011 года призвало представителей органов власти, имамов и всех жителей к строгому соблюдению фетвы муфтия КЧР Исмаила Бердиева.

В своей фетве муфтий регламентирует порядок совершения похорон умершего, поминальных обрядов, условия заключения никяха (мусульманского бракосочетания) и порядок его совершения.

Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии еще в 2004 году запретило финансово обременительные поминки по умершим, но верующие продолжают их практиковать.

ДУМ Адыгеи унифицирует похороны

ДУМ Республики Адыгея и Краснодарского края недавно разместило на своем сайте брошюру "Джаназа. Краткое описание похоронных обрядов", начав реформу похоронного обряда в Адыгее. Брошюра унифицирует многие вопросы: число выступающих с прощальной речью, принимающих соболезнования, участвующих в 7-дневных поминках. Также устанавливается длительности траура (3 дня), годичные поминки заменяются раздачей продуктов для неимущих и родственников, регламентируются блюда на поминках, размер памятника и надписи на нем.

Онлайн-дискуссия на "Кавказском узле" показала, что мнения людей совсем не однородны. Так, участница с ником iren714 считает категорически неприемлемым ограничение круга принимающих соболезнования в доме покойного и числа людей, которые участвуют в 7-дневных поминках, а также установление длительности траура в 3 дня и регламентацию перечня традиционных блюд. С ней солидарен участник с ником NURI.



Зарема Цеева, наоборот, поддерживает инициативу ДУМ, но отмечает, что эти предложения будут встречать сильное сопротивление, так как "у адыгов в традиционной культуре заложены обязательная внешняя демонстрация проявлений горя и продолжительный траур по близкому родственнику. За столетия сформировались жесткие ментальные структуры, воспринимающие нарушение "вековых порядков" как кощунство и святотатство, неуважение к покойному".

Свадьбы и похороны в Северной Осетии

Осетинка Алена Хачирова считает, что без крупной суммы денег даже очень скромную свадьбу сыграть в Северной Осетии сложно. При этом многие специально устраивают пышные торжества - свой выбор они мотивируют тем, что свадьба должна быть только раз в жизни, поэтому событие должно запомниться и самим молодоженам, и их близким. "Я бы лично не влезла в кредиты ради свадьбы. Нецелесообразно тратить огромные суммы на свадьбу и потом расплачиваться за нее годами", - сказала Хачирова корреспонденту "Кавказского узла".

"Высший совет осетин" в последние годы не раз поднимал вопрос о сокращении расходов на поминальные обряды. В 2018 году старейшины предложили установить символическую сумму ритуальных пожертвований, отказаться от поминального обеда в день похорон и приема денег на других ритуальных мероприятиях, ограничить сумму пожертвований для "посторонних" на похоронах 500 рублями. Также предлагалось ограничить свадебный бюджет 150 тысячами рублей, отказаться от подарков для родных, уменьшить ассортимент праздничных блюд и сократить количество алкогольных напитков. Пользователи соцсетей не оценили заботу об их же семейных бюджетах и подвергли инициативу обструкции. Новость о ней даже удалили с проправительственного ресурса "15-й Регион" .

Южный Кавказ: "Люди уже боятся умирать"

В апреле 2017 года редакция "Мейдан ТВ" провела расследование "экономики похорон" в трех столицах Южного Кавказа. Журналисты выяснили, что в Тбилиси и Ереване траты в среднем составляют более 2 000 долларов, а в Баку – более 5 000 .

Еще раньше в СМИ появлялись сообщения, что власти Азербайджана начали дискуссии о запрете "пышных похорон" .

Только ли на Кавказе?

Кредит на свадьбу в России - один из самых популярных потребительских кредитов, а некоторые банки, например, Альфа-банк и Ситибанк, предлагают его как отдельную услугу .

Всего треть казахстанцев полностью довольны своим финансовым положением, но почти половина берет крупные кредиты, чтобы провести свадебный той или похоронить родственника .

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