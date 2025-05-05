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22:56, 5 мая 2025

Похищение родных вынужденных "добровольцев" вписалось в практики властей Чечни

Отправка бойцов из Грозного на Украину. Кадр видео в Telegram-канале Кадырова t.me/RKadyrov_95/5642

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Похищение родных жителей Чечни, сбежавших от отправки на Украину, согласуется с практиками властей республики по принуждению к заключению военных контрактов и наказанию родственников провинившихся. 

Как писал "Кавказский узел", чеченский оппозиционный Telegram-канал NIYSO 3 мая сообщил как минимум о шести похищенных жителях республики, которые под давлением согласились отправиться на Украину. По информации канала, после побега одного из них силовики захватили двух его родственников.

17 декабря 2024 года Кадыров сообщил, что из Чечни с начала военной операции отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20400 добровольцев. 2 мая глава Чечни сообщил об отправке в зону СВО сводного отряда МВД по Чечне "Ахмат".

Сведения о жителях Чечни, похищенных для заключения военного контракта и с целью давления на их родственников, есть у правозащитников, подтвердил “Кавказскому узлу” на условиях анонимности правозащитник, осведомленный о реалиях Чечни. "Я не знаю, что писал NIYSO. У нас есть информация об этом, но не полностью, и нет разрешения от родственников на распространение, поэтому не могу комментировать подробности", - заявил он.

Чеченский политолог Руслан Кутаев не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию NIYSO, однако он отметил, что описанное целиком соответствует практике поведения чеченских властей. По информации Кутаева, они также продолжают активно принуждать к заключению контрактов правонарушителей и правозащитники активно документируют такие случаи  - последовательно фиксируют данные представителей власти, причастных к злоупотреблениям, однако обнародовать эти сведения пока нет возможности. 

“Имеют значение также симпатии и антипатии местных администраций. Низовые структуры совершали много преступлений, о которых “наверху” и не подозревают, - но с другой стороны, если где-то они могут незаметно для руководства кому-то помочь, это тоже наверняка делается. Надо сказать, что за совершенные преступления они, как правило, меньше отвечают, чем за упущения в проявлении жестокости в отношении населения", - пояснил Кутаев.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* не знает о случае, описанном NIYSO. "К нам не обращались по этому поводу, но наказание родственников - обычная практика в Чечне", - сказала она “Кавказскому узлу”, также отметив, что практика принуждения к подписанию контракта людей, совершивших какое-либо правонарушения, остается в Чечне “повсеместной”. 

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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