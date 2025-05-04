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02:51, 4 мая 2025

Оппозиционный телеграм-канал сообщил о похищении родных сбежавших от отправки на Украину чеченцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченский оппозиционный Telegram-канал NIYSO сообщил как минимум о шести похищенных жителях республики, которые под давлением согласились отправить на Украину. После побега одного из них силовики захватили двух его родственников.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря 2024 года Кадыров сообщил, что из Чечни с начала военной операции отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20400 добровольцев. 2 мая глава Чечни сообщил об отправке в зону СВО сводного отряда МВД по Чечне "Ахмат".

Данные про общее число отправленных из Чечни с 24 февраля 2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. С ноября 2022 года на фоне спекуляций о большом числе отправленных силовиков Кадыров сопровождает каждое свое сообщение об отправке очередной группы призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом он регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

Чеченский оппозиционный телеграм-канал NIYSO сообщает как минимум о шести похищенных жителях республики, которые, по его данным, были подвергнуты пыткам с целью заставить отправиться на Украину.

Один из таких случаев произошел в городе Урус-Мартан, сообщили 3 мая администраторы канала корреспонденту «Кавказского узла».

По их данным, Арби Хасханов был похищен и доставлен на базу в Ханкале, где его пытались принудить к службе в одном из формируемых подразделений». «Арби удалось сбежать, но вскоре были похищены его два брата Ахмад и Салах Хасхановы. С тех пор представители [силовых структур] регулярно прочесывают родное село Арби в его поисках. Мы опубликовали это сообщение 30 апреля и сразу же обратились за уточнением информации. 2 мая наши данные подтвердились: на тот момент было известно о похищении двух братьев Арби Хасанова. Судьба всех троих на этот момент неизвестна», - рассказал представитель канала.

Еще один эпизод касается троих жителей Веденского района Анзора, Ислама и Аслана, которых, по утверждению NIYSO, похитили в середине апреля. Позднее стало известно, что они были под давлением принуждены подписать контракты.

В NIYSO подчеркивают, что подобная практика носит системный характер. «Поощрение за каждого доставленного «кандидата» в армию превращает похищения в источник заработка для сотрудников силовых структур», - заявил администратор оппозиционного телеграм-канала.

Собеседник отметил, что администраторы канала не имеют прямых контактов с родственниками, потому не располагают информацией, предпринимали ли они какие-либо попытки разыскать своих родных или обратиться в правоохранительные органы. «Мы не можем подтвердить информацию об отправке Арби на фронт с их слов. Более того, учитывая общий климат страха, даже если бы у нас был с ними контакт, маловероятно, что они решились бы на публичные комментарии. По нашим данным, братья были похищены из собственного дома в городе Урус-Мартан. Наши источники подтверждают, что Арби находился более трех месяцев на военной базе в Ханкале, после чего внезапно исчез», - сообщил представитель NIYSO.

Из соображений безопасности в NIYSO не стали уточнять детали того, как перепроверялась достоверность информации о похищении местных жителей, однако уточнили, что верификация проходила и через источники в правоохранительных органах региона. «Родственники часто боятся открыто говорить о случаях похищений [...] своих родственников. Тем не менее, мы, опираясь на проверенные источники, уверенно заявляем, что практика насильственного удержания и вербовки молодых людей в Чечне носит системный характер. Иногда их удерживают даже до наступления совершеннолетия. К сожалению, в целях безопасности мы не можем раскрывать наших источников, некоторые из которых работают внутри российских структур», - заключил собеседник.

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Автор: Алихан Мамсуров

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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