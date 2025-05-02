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23:13, 2 мая 2025

Отряд чеченских полицейских отправлен в зону СВО

Отряд чеченских полицейских. Стоп-кадр видео из Instagram (деятельность компании Meta, которая владеет соцсетью, запрещена в России) ЧГТРК "Грозный" от 01.05.25, https://www.instagram.com/p/DJGjSgFxExO/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сводный отряд МВД по Чечне «Ахмат» отправлен в зону спецоперации, полицейские заменят своих коллег, которые находятся в Запорожской области.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря 2024 года Кадыров сообщил, что из Чечни с начала военной операции отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20400 добровольцев.

Данные про общее число отправленных из Чечни с 24 февраля 2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. С ноября 2022 года на фоне спекуляций о большом числе отправленных силовиков Кадыров сопровождает каждое свое сообщение об отправке очередной группы призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом он регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

В зону СВО отправился сводный отряд МВД по ЧР «Ахмат» для проведения ротации, сообщила чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный".

Сотрудников полиции в зону спецоперации проводил министр внутренних дел Чечни Аслан Ирасханов. "Он осмотрел снаряжение, форму и оружие бойцов. Также полицейские прошли физическую подготовку с учетом задач на СВО. В Запорожской области находятся их коллеги, которых бойцы должны сменить при очередной ротации", - указано в сообщении в Instagram* телекомпании от 1 мая.

Напомним, 23 января 2024 года стало известно, что из Чечни в зону военной операции направлен сводный отряд "Ахмат", сформированный из сотрудников отделов МВД по Гудермесскому району и Серноводскому району. В состав отряда вошли начальники этих ОМВД Исхак Чалаев и Иса Закриев.

24 февраля 2024 года в район боевых действий отправился отряд сотрудников полиции, который возглавили начальник ОМВД по Урус-Мартановскому району Валид Бацилов и начальник отдела полиции №2 УМВД по Грозному Абутахир Висмурадов.

19 сентября 2024 года в зону боевых действий отправился сводный отряд чеченских полицейских, его возглавили начальники Наурского и Надтеречного райотделов.

Отправка сотрудников МВД Чечни в зону военной операции вряд ли была добровольной, но отказ мог привести к преследованию их самих и их родных, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

В декабре 2022 года Кадыров утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции.

Еще в июле 2022 года стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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