23:50, 25 марта 2026

Адам Кадыров впервые после информации о ДТП появился на совещании у отца

Адам Кадыров на совещании. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 25.03.26, https://t.me/RKadyrov_95/6442

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров отчитался об успехах в борьбе с диверсионными группами и завышением цен в Рамадан. Это появление Адама Кадырова на совещании у главы Чечни стало первым длительным видео с момента информации о ДТП в Грозном.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 9 февраля в первый раз упомянул о дорожной аварии с участием его третьего сына Адама, назвав все публикации медиа об инциденте "вбросом". 10 февраля он опубликовал короткое видео "позднего ужина", на котором впервые за более чем три недели продемонстрировал своего третьего сына Адама, предположительно попавшего в ДТП в середине января. Пользователи соцсети сочли странным видео, качество и длительность записи лишь породили новые вопросы в соцсети. Источники сообщили о последствиях травм для здоровья Адама Кадырова. Спекуляции о здоровье третьего сына главы Чечни возникли на фоне длительного молчания властей, хотя жители республики и говорили о безразличии к вопросу о здоровье сына главы региона.

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. В течение трех недель после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

Глава Чечни Рамзан Кадыров, отчитываясь о совещании с представителями силовых структур опубликовал видео, на котором его сын Адам докладывает о работе Совета безопасности Чечни.

Как следует из видео, Адам Кадыров читает текст по бумажке, практически не отрывая от нее глаз. На камуфляжной форме с надписью Dustum всего лишь две награды.

Продуктовые ряды на рынке в Грозном. Кадр видео City Path Explorers / YouTube
23:18 17.03.2026
Контроль цен на рынках Чечни вошел в противоречие с российскими законами
Закон не предусматривает госрегулирования цен на продовольственные товары за исключением ограниченного перечня социально значимых продуктов, и прокуратура Чечни не выявила в ходе рейдов по рынкам и магазинам нарушений закона. На все остальные товары продавцы устанавливают цены по своему усмотрению.

В своем отчете он заявил в частности, что  проведена работа "по недопущению роста цен на социально значимые продукты питания в период священного месяца Рамадан", а в случаях выявления таких случаев приняты административные профилактические меры. Также заявил о работе по выявлению диверсионных групп, мониторинге АЗС на соответствие требованиям безопасности. Конкретные данные  в сюжете не приводились.

Камера показывает участников совещания, среди которых руководители республики и представители  силовых ведомств - так на видео присутствуют глава Чечни Рамзан Кадыров, его старший сын Ахмат Кадыров, глава правительства Чечни Магомед Даудов, которые слушают доклад.

Отметим, до этого Адам Кадыров появлялся на  видео о визите на стройплощадки, опубликованном в Telegram-канале главы Чечни 17 марта, но там ему не уделялось внимание - третий сын главы Чечни держался на заднем плане. 20 марта также он присутствовал на видео о утреннем намазе по случаю  Ураза-байрама  в мечети  родового села Ахмат-Юрт, которое также разместил его отец.

Напомним, жители республики рассказали, что интерес к информации о ДТП с участием 18-летнего Адама Кадырова и состоянии его здоровья проявляют федеральные СМИ, а обычным людям в Чечне эти темы безразличны. Они признались, что их больше волнуют отключения света, низкие зарплаты и ежедневные бытовые проблемы. 

Третий сын Рамзана Кадырова начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. 30 декабря 2025 года он получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". 25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Кадыров-старший заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения

Рамзан Кадыров хотел бы видеть своего третьего сына Адама своим преемником, но в реальности ни Адам, ни другие сыновья главы Чечни не имеют гарантий Кремля, позволяющих претендовать на власть в республике, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Федеральный центр не давал Рамзану никаких гарантий, что власть перепадет именно Адаму. Поэтому конкретный пост, будь то должность секретаря Совбеза, которую занимает Адам Кадыров, или пост вице-премьера, который занимает Ахмат Кадыров, не дает никаких преимуществ никому из потенциальных наследников. В любом случае главное слово будет за Путиным", - напомнил политолог Сергей Бойко.

+49 157 72317856
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
