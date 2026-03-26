18:23, 26 марта 2026

Власти Чечни назвали звание Адама Кадырова

Адам Кадыров во время совещания. 25 марта 2026 г. Фото: https://t.me/RKadyrov_95/6442

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адам Кадыров на совещании у главы Чечни появился в погонах младшего лейтенанта, а не майора, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров отчитался об успехах в борьбе с диверсионными группами и завышением цен в Рамадан. Это появление Адама Кадырова на совещании у главы Чечни стало первым длительным видео с момента информации о ДТП в Грозном.

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. В течение трех недель после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений.  Рамзан Кадыров 9 февраля в первый раз упомянул о дорожной аварии с участием его третьего сына Адама, назвав все публикации медиа об инциденте "вбросом". 10 февраля он опубликовал короткое видео "позднего ужина", на котором впервые за более чем три недели продемонстрировал своего третьего сына Адама, предположительно попавшего в ДТП в середине января. Пользователи соцсети сочли странным видео, качество и длительность записи лишь породили новые вопросы в соцсети. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

На совещании с командирами силовых подразделений, которое провел 25 марта глава Чечни Рамзан Кадыров, Адам Кадыров появился в погонах майора, утверждает ТАСС со ссылкой на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале главы Чечни.

Как следует из записи, Адам Кадыров находится на совещании в полевой форме, у него на погонах одна звёздочка.

Секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД, заявил пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов.

"Это погоны младшего лейтенанта. У него это звание", - приводит его слова агентство.

Как майор, так и младший лейтенант полиции носит на погонах одну звезду, но у майора звезда больше - ее размер составляет 20 мм, тогда как у младшего лейтенанта - 13 мм, следует из постановления Правительства РФ от 13.10.2011 №835.

Напомним, жители республики рассказали, что интерес к информации о ДТП с участием 18-летнего Адама Кадырова и состоянии его здоровья проявляют федеральные СМИ, а обычным людям в Чечне эти темы безразличны. Они признались, что их больше волнуют отключения света, низкие зарплаты и ежедневные бытовые проблемы. 

Третий сын Рамзана Кадырова начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. 30 декабря 2025 года он получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". 25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Кадыров-старший заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения

Рамзан Кадыров хотел бы видеть своего третьего сына Адама своим преемником, но в реальности ни Адам, ни другие сыновья главы Чечни не имеют гарантий Кремля, позволяющих претендовать на власть в республике, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Федеральный центр не давал Рамзану никаких гарантий, что власть перепадет именно Адаму. Поэтому конкретный пост, будь то должность секретаря Совбеза, которую занимает Адам Кадыров, или пост вице-премьера, который занимает Ахмат Кадыров, не дает никаких преимуществ никому из потенциальных наследников. В любом случае главное слово будет за Путиным", - напомнил политолог Сергей Бойко.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Никита Журавель (в центре) в коридоре суда. Фото: СУ СКР по Волгоградской области
15:38, 26 марта 2026
Мать Журавеля отрицает получение от ФСИН данных о его местонахождении
Никита Журавель. Фото: Следственный комитет РФ
01:48, 26 марта 2026
Близкие Никиты Журавеля выразили опасения за его жизнь
Адам Кадыров на совещании. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 25.03.26, https://t.me/RKadyrov_95/6442
23:50, 25 марта 2026
Адам Кадыров впервые после информации о ДТП появился на совещании у отца
Бойцы в аэропорту Грозного. Скриншот фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 25.03.26, https://t.me/RKadyrov_95/6392.
22:20, 25 марта 2026
Даудов отчитался о 70 тысячах отправленных в зону СВО бойцов
Приговор по делу о теракте в "Крокус Сити". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:14, 25 марта 2026
За период с 9 по 22 марта в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
10:50, 24 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вывески менять никто не спешит...
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Никита Журавель (в центре) в коридоре суда. Фото: СУ СКР по Волгоградской области
26 марта 2026, 15:38
Мать Журавеля отрицает получение от ФСИН данных о его местонахождении

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com/RadioVan.fm Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
26 марта 2026, 14:39
Бахруз Самедов пожаловался на ухудшение условий содержания

Пляж в Анапе. Фото: Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»
25 марта 2026, 16:55
Судьба анапских пляжей обеспокоила пользователей Telegram

Мужчина в тюрьме. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
25 марта 2026, 13:59
Историк из Калмыкии приговорен к реальному сроку за пост в соцсети 

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Показать больше