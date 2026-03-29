Кавказский узел

09:58, 29 марта 2026

Волгоградская область и Кубань оказались в зоне атаки БПЛА

БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью военные сбили беспилотники в Волгоградской области и Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых нет, но повреждена постройка в частном домовладении в хуторе Чукаринском.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены 203 украинских беспилотника, в том числе в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областях и в Крыму. Сколько беспилотников сбито в каждом из регионов, ведомство не уточнило.

Администрация Волгоградской области и оперштаб Кубани, по состоянию на 09.55 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о ночной атаке.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Напомним, 13 февраля в Волгограде при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, было повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.

В Краснодаре 18 марта в результате атаки беспилотников погиб человек. В 11 квартирах были выбиты окна и стёкла балконов, в домах повреждены крыши и фасады. Представители властей за четверо суток не оказали поддержки в восстановлении квартиры, пожаловалась одна из пострадавших. Заменой окон и остекления балкона, по ее словам, занялся застройщик.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

В других регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, также запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
