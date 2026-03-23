Жительница Краснодара пожаловалась на отсутствие поддержки властей после атаки БПЛА

Представители властей за несколько суток не оказали помощи в восстановлении квартиры, поврежденной при атаке БПЛА в Краснодаре, пожаловалась местная жительница. Заменой окон и остекления балкона, по ее словам, занялся застройщик.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 марта в результате атаки беспилотников в Краснодаре погиб человек. Были повреждены медцентр, ресторан, несколько жилых домов и автомобили. В 11 квартирах выбиты окна и стёкла балконов, в домах повреждены крыши и фасады, сообщили власти города.

Спустя четверо суток, помощи, на которую рассчитывали пострадавшие, власти так и не оказали, пожаловалась изданию 93.ru жительница Краснодара, чья квартира была повреждена 18 марта при атаке БПЛА.

Женщина сообщила, что в момент атаки находилась дома. "Взрыв. Подпрыгнула кровать и я вместе с ней. Сразу же побежала в комнату к ребенку, схватила дочку и отнесла в ванную, а затем пошла искать мужа, он как раз собирался на работу. Встретившись, мы осмотрели друг друга, оба были целы. В шоковом состоянии я стала собирать сумку, позвонила отцу, чтобы он забрал нас с дочкой, в это время муж связался с МЧС. Они приехали очень быстро - минут через 15-20. Мы еще собирали вещи, а они уже были в квартире", - рассказала она.

В квартире оказался поврежден балкон, окна, межкомнатные двери, а в одной из комнат в стене около окна возникла трещина. К пострадавшим приходили следователи, сотрудники управляющей компании и специалисты службы спасения, которые помогли заклеить окна пленкой, но, по словам женщины, акта о повреждениях семье так и не предоставили.

"Сроки, дальнейшие действия по ремонту, суммы компенсации, - ничего об это не было сказано. Нам никто ничего не объяснил, более того, за всё время с нами никто не связался ни из мэрии, ни из краевой администрации, ни из соцслужб. Связался только застройщик, который заявил, что поменяет нам балкон", - сказала она.

По ее словам, замена окон силами застройщика началась 21 марта, а к работам на балконе приступили 22 марта.

"Как говорят рабочие, к администрации они никакого отношения не имеют. Как там дальше - я не знаю. Но опять же повторюсь, что с сотрудниками администрации мы не говорили ни разу с момента случившегося", - сказала жительница Краснодара.

Она подчеркнула, что "от госорганов мы не получали никакой обратной связи". "Даже со стороны детского сада [где занимается дочь] не было никакой поддержки. У меня нет понимания, окажут ли ей там помощь. Сейчас она не ходит на занятия. Мы за свои деньги сейчас записали ребенка на терапию, потому что с шоковой травмой важно работать быстро в течение 72 часов. Сейчас мы пытаемся понять, как дальше жить. Базовое чувство безопасности сильно подорвано", - пожаловалась женщина.

Мэр Краснодара Евгений Наумов, по состоянию на 10.45 мск 23 марта, после 18 марта не возвращался в своем телеграм-канале к теме домов, поврежденных при атаке, и их жильцов.

Напомним, в Волгограде 3 февраля при атаке БПЛА также пострадали женщина и подросток. По данным властей, было повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.

17 декабря 2025 года в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА были повреждены кровли и окна в нескольких домах. В ноябре того же года как минимум четыре раза были зафиксированы аналогичные атаки на город, в результате которых также были повреждены дома.

Пострадавшим выплачено суммарно более 5,3 миллиона рублей, отчитался 16 марта оперштаб Краснодарского края. В том числе 12 человек получили по 78,3 тысячи рублей за частичную утрату имущества, а трое - по 156,7 тысячи рублей за полную утрату имущества первой необходимости.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.