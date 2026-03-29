08:00, 29 марта 2026

Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах. В хуторе Чукаринском в результате атаки повреждена частная постройка.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 марта БПЛА и ракета были уничтожены в двух районах Ростовской области: Чертковском и Шолоховском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.

Минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

По его данным, люди не пострадали. "Но не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков БПЛА в Шолоховском районе в хуторе Чукаринский повреждено остекление окна постройки в домовладении. Возгорания не было. Оперативные службы отработали на месте", - написал глава региона. Жилая или хозяйственная постройка повреждена, он не уточнил.

Напомним, 14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Автор: "Кавказский узел"

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
