Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области

Военные минувшей ночью сбили беспилотники в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах. В хуторе Чукаринском в результате атаки повреждена частная постройка.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 марта БПЛА и ракета были уничтожены в двух районах Ростовской области: Чертковском и Шолоховском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.

Минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

По его данным, люди не пострадали. "Но не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков БПЛА в Шолоховском районе в хуторе Чукаринский повреждено остекление окна постройки в домовладении. Возгорания не было. Оперативные службы отработали на месте", - написал глава региона. Жилая или хозяйственная постройка повреждена, он не уточнил.

Напомним, 14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.