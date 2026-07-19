Рост цен на автогаз на Кубани возмутил пользователей соцсети

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За месяц цены на пропан на частных заправках подскочили в Краснодарском крае на 40%, при этом на АЗС федеральных сетей они остались неизменными, отметили пользователи соцсети. Число открытых заправок в Краснодаре продолжает сокращаться, сегодня утром хоть один вид топлива был на 60 АЗС, при этом двумя днями ранее власти рапортовали о 63 работающих заправках.

Как писал "Кавказский узел", утром 17 июля в Краснодаре АИ-95 был лишь на 40 АЗС, хоть один из видов топлива есть на 63 заправках, тремя днями ранее власти рапортовали о 70 открытых АЗС. Заправки, на которых стоимость литра составляет 189 рублей, при этом пустуют.

Пост о подорожании газа на заправках в Краснодарском крае опубликовал Instagram*-паблик «ЧП Краснодара».

«Буквально за месяц розничная цена пропана с 29 рублей поднялась до 42 рублей, что составляет около 40%! За федеральных АЗС («Роснефть», «Лукойл», «Газпром») цена по-прежнему составляет около 30 рублей. Вроде бы официального кризиса с газом и очередей на всех этих АЗС нет!» — говорится в публикации. В ней также содержится призыв к региональному управлению Федеральной антимонопольной службы «разобраться в данном вопросе и стабилизировать цены».

Публикация набрала 12 комментариев к 23.59 мск.

Часть пользователей назвали цены на заправках, которыми они пользуются.

«Газпром — 37», - пишет alexexsandr.

«У нас с 24 до 45», - указал murrat858, не уточнив населенный пункт.

Где по 30, туда не пробраться из-за очереди

"«Газпромнефть» на Тургеневском шоссе — 38 рублей", - отметил shuliko.37.

«Где по 30, туда не пробраться из-за очереди», — пишет ruruevo.

Пользователи выразили опасения, что цена газа продолжит рост.

«Не удивлюсь, если цену на пропан сравняют с 92-м бензином, как и ДТ сделали, говорили временно, теперь постоянно», — прокомментировал ivchenkomax90.

«Да, когда-то дизель был как мусор. А потом бац — и дороже 92-го. Не забуду недоумение людей, которые владели дизельными легковушками, объясняя дешевизной солярки», — ответил ему fortunpalch.

«Устабилизируют... Сравняют везде до 45... Не переживайте», — предложил slitvorenko.

«База рыночной экономики: спрос растёт — за ним и цена», — констатировал arturkhusht.

«Фас ничего не могут», — высказал мнение пользователь budaev_taxi.

По ситуации с бензином власти Краснодара сегодня утром отчитались о 60 работающих АЗС.

В наличии: АИ-92 — на 43 АЗС, АИ-95 — на 35 АЗС, АИ-100 — на 8 АЗС, ДТ — на 55 АЗС, говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.

При этом в сообщении перечисляются адреса работающих заправок, но не указано, какие именно виды топлива есть на них в наличии.

Напомним, топливный кризис в Краснодарском крае спровоцировал резкое повышение спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Стоимость этой услуги увеличилась почти вдвое, автосервисы записывают клиентов на несколько месяцев вперед. Вместе с ажиотажем выросли и цены на пропан.

Часть жителей Кубани заявила, что считает переход на газ единственным способом сократить расходы. Другая часть уверена, что нынешний кризис носит временный характер и не приведет к массовому переоборудованию автомобилей.