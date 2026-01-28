×

17:43, 28 января 2026

Суд сократил срок педагогу из Сочи по делу о демонстрации свастики

Краснодарский краевой суд. Фото Елены Синеок, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре на два месяца сократил срок 54-летней учительнице Ирине Костровой, осужденной за использование пропагандистского плаката времен нацистской Германии в соцсети. Ей предстоит провести в колонии-поселении год и четыре месяца.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа 2024 года Центральный райсуд Сочи оштрафовал Ирину Кострову на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Поводом для составления протокола стало несколько постов в соцсети. 26 ноября 2025 года суд в Сочи приговорил 54-летнюю учительницу истории Ирину Кострову к полутора годам колонии-поселения по статье о повторной демонстрации запрещенной символики.

В августе 2023 года Кострова добавила в альбом пропагандистский плакат нацистской Германии. На нем изображен солдат, стоящий на танке с буквой V и держащий в руках флаг со свастикой. На плакате написано Victoria. Изображение учительница сопроводила пояснением о том, как его использовали в нацистской пропаганде. Она отказалась признать вину.

54-летней сочинке Ирине Костровой в апелляции снизили  срок до года и четырех месяцев колонии-поселения, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Марию Спасибухову.

Ирина Кострова пока находится на свободе. Она должна самостоятельно добраться до учреждения, в котором будет отбывать наказание, говорится в публикации.

Как следует из карточки дела на сайте Краснодарского краевого суда, апелляционная жалоба поступила в суд 24 декабря 2025 года, рассмотрение состоялось сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Краснодаре назначил штраф зоозащитнице Елене Наседкиной по статье о дискредитации российских вооруженных сил. Донос на Наседкину написал Z-блогер и депутат городской думы, который угрожал ей уголовным преследованием.

