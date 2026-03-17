Конфисковано имущество Максима Бондаренко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по иску прокуратуры конфисковал имущество бывшего главы Приморско-Ахтарска Максима Бондаренко, он намерен оспорить решение.

Как писал "Кавказский узел", 20 января силовики провели обыски у главы Приморско-Ахтарского округа Максима Бондаренко, а на следующий день чиновник был отправлен в отставку в связи с утратой доверия губернатора Кубани. В начале февраля суд арестовал имущество Бондаренко после того, как прокуратура подала иск об обращении его в доход государства, а в конце февраля Бондаренко подал встречный иск.

Утрате доверия к Бондаренко предшествовала проверка, организованная губернатором после информации прокуратуры о том, что еще в августе 2025 года Бондаренко был уличён в коррупционных нарушениях. По данным прокуратуры, Бондаренко предоставлял губернатору недостоверные сведения о доходах и имуществе и был вовлечен в конфликт интересов при распределении земельного участка.

Приморско-Ахтарский районный суд 16 марта по иску прокуратуры конфисковал в пользу государства имущество бывшего главы округа Максима Бондаренко, пишет "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

В государственную казну переданы три земельных участка общей площадью более трех тысяч квадратных метров, три жилых дома площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, одно нежилое помещение, три автомобиля и снегоболотоход. Суд отклонил встречный иск несовершеннолетнего сына Бондаренко об освобождении принадлежащего ему автомобиля от ареста.

Сам Бондаренко прокомментировал решение суда в своем телеграм-канале. Он заявил, что все его имущество задекларировано с 2012 года, а цифру в 250 миллионов рублей "кто-то придумал для придания важности своим действиям". Также Бондаренко заявил, что дом, где он проживает с семьей, строился три с половиной года, но его засчитали в доходы только в год ввода в эксплуатацию. "Три автомобиля, о которых все радостно пишут, это "Лада Ларгус" 2016 года, "Жигули" 1972 года и минивэн 2019 года! Вездеход 2014 года выпуска. Земельный участок 3000 кв. м - это 30 соток в станице", - также указал он, добавив, что к доходам также относятся средства от сдачи в аренду имущества, приобретенного до выхода на государственную службу.

Бондаренко надеется опровергнуть решение суда о конфискации.

Максим Бондаренко прославился тяжбой с пенсионеркой Маргаритой Белых: в 2024 году он подал на пожилую женщину в суд, оскорбившись ее комментариями в интернете. Приморско-Ахтарский райсуд признал не соответствующими действительности и порочащими честь Бондаренко комментарии про "зарвавшегося чиновника" со словами "врет как дышит". Суд обязал Маргариту Белых удалить комментарии, опубликовать опровержение и выплатить чиновнику 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако Бондаренко этим решением не удовлетворился и в 2025 году подал новый иск к Белых, требуя возместить ему около 300 тысяч рублей судебных издержек. Суд удовлетворил иск частично и обязал 80-летнюю пенсионерку выплатить чиновнику 85 тысяч рублей.