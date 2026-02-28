×

Главная   /   Лента новостей
04:51, 28 февраля 2026

Максим Бондаренко подал встречный иск по делу об изъятии имущества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава Приморско-Ахтарска Максим Бондаренко, чье имущество требует изъять в доход государства Генеральная прокуратура Российской Федерации, подал встречный иск, заявив, что готов доказать законность приобретения своих активов.

Как писал "Кавказский узел", 20 января силовики провели обыски у главы Приморско-Ахтарского округа Максима Бондаренко, а на следующий день чиновник был отправлен в отставку в связи с утратой доверия губернатора Кубани. В начале февраля суд арестовал имущество Бондаренко после того, как прокуратура подала иск об обращении его в доход государства.

Утрате доверия к Бондаренко предшествовала проверка, организованная губернатором после информации прокуратуры о том, что еще в августе 2025 года Бондаренко был уличён в коррупционных нарушениях. По данным прокуратуры, Бондаренко предоставлял губернатору недостоверные сведения о доходах и имуществе и был вовлечен в конфликт интересов при распределении земельного участка.

Бывший глава Приморско-Ахтарского округа Максим Бондаренко подал иск по делу об обращении в доход государства его имущества, пишет 27 февраля ТАСС.

Бондаренко пытается оспорить претензии Генеральной прокуратуры, которая считает, что его имущество приобретено незаконно. Ранее в своем телеграм-канале он написал, что у него имеется множество аргументов и доказательств, что имущество приобретено законным путем. "Мне нечего скрывать, судебный процесс открытый! Мои декларации в открытом доступе. Арифметика проста. Любой желающий может удостовериться и посчитать!" - написал, в частности, он.

Максим Бондаренко прославился тяжбой с пенсионеркой Маргаритой Белых: в 2024 году он подал на пожилую женщину в суд, оскорбившись ее комментариями в интернете. Приморско-Ахтарский райсуд признал не соответствующими действительности и порочащими честь Бондаренко комментарии про "зарвавшегося чиновника" со словами "врет как дышит". Суд обязал Маргариту Белых удалить комментарии, опубликовать опровержение и выплатить чиновнику 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако Бондаренко этим решением не удовлетворился и в 2025 году подал новый иск к Белых, требуя возместить ему около 300 тысяч рублей судебных издержек. Суд удовлетворил иск частично и обязал 80-летнюю пенсионерку выплатить чиновнику 85 тысяч рублей.

Автор: "Кавказский узел"

