Кавказский узел

21:00, 31 мая 2026

Улицы и дома подтоплены на Кубани после дождей

Подтопленная Рождественская набережная. Скриншот фото из telegram-канала "Сельхоз ЮМР Краснодар" от 31.05.26, https://t.me/selhoz_umr_krasnodar/14759.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре подтоплены набережные, в том числе Рождественская набережная, против строительства храма на которой выступают местные жители. В Северском районе вода затопила несколько домов в станицах Крепостной и Калужской.

За 24 часа в городе выпало 37 мм осадков. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, последствия подтоплений устраняются. Сейчас 24 машины задействованы в Музыкальном микрорайоне и поселке Российском. В Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной вода вышла на пешеходную зону, сообщает мэрия Краснодара в своем Telegram-канале. 

Как передает "Краснодар ЮМР", на набережной планируют устанавливать противопаводковые боны.

Кубань затопила предполагаемое место строительства храма на Рождественской набережной. "Думаю, что попытка строить  в этом месте приведет к тому, что река заберёт себе это место", - пишет активистка Яна Антонова в своем Telegram-канале.

В Северском районе откачивают воду с подтопленных приусадебных участков в станицах Крепостной и Калужской.

Из-за проливных дождей из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. В станице Крепостной оказались подтоплены 15 приусадебных участков, в станице Калужской – 11, в том числе в 5 домов зашла вода. Пострадавших нет. Эвакуация жителей не требуется, информирует оперштаб Краснодарского края.

В станице Григорьевской Северского района сегодня утром временно перекрывали движение по мосту из-за поднятия уровня воды в реке Шебш, вечером движение было восстановлено.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 1 июня в Краснодаре ожидается умеренный дожь, согласно прогнозу выпадет 18 миллиметров осадков. Температура воздуха составит  +10 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Активисты несколько лет ведут борьбу против застройки набережной

Напомним, 15 декабря 2025 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента.

16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. 19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против осуществления религиозных обрядов на Рождественской набережной Краснодара, однако комиссия сочла мнение противников строительства храма несущественным и рекомендовала мэру предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер, комиссия просто проигнорировала мнение жителей. Активисты неоднократно проводили пикеты, в том числе с требованием отставки главы города. 

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2025 года противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей под требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где согласно новому генплану города планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом.

Жители микрорайона активно протестовали против застройки набережной, поясняя, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Однако в ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки их протестам.Протестующие и патриарх Кирилл. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Боны в мазуте на Приморском пляже Туапсе. Скриншот фото из Telegram-канала "Мой Туапсе" от 31.05.26, https://t.me/my_tuapse/35688.
19:00, 31 мая 2026
Информация о загрязнениях в Туапсе поступает на фоне объявленного открытия пляжей
Один из участков пляжей (Центральный пляж - от Лечебного пляжа до пляжа санатория "Бимлюк"), разрешенных для отдыха в Анапе. Иллюстрация из телеграм-канала главы города https://t.me/sbmaslova/6319
15:00, 31 мая 2026
Власти Анапы объявили об открытии песчаных пляжей для отдыхающих
Рождественская набережная. Скриншот фото Telegram-канала "Краснодар ЮМР" https://t.me/KrasnodarUMR/23172.
20:00, 30 мая 2026
Суд отказался принять иск к Гордуме Краснодара о храме на набережной
Обстановка близ Туапсе 29.05.26. Скриншот фото проекта "Прозрачный мир", https://t.me/twrussia/6127.
19:00, 30 мая 2026
Спутниковый снимок показал шлейф близ морпорта Туапсе
Видео с анапского пляжа от 29.05.26 из Telegram-канала "Маковозовы", https://t.me/makovozovy/61074
15:00, 30 мая 2026
Видео с анапского пляжа обеспокоило пользователей соцсети
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Кутаев Руслан*. Фото: RFE/RL
11:02, 28 мая 2026
Кутаев Руслан*
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
29 мая 2026, 21:27
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

БПЛА над предприятием. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 09:36
Сотрудник химпредприятия погиб при атаке беспилотников на Волжский

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
