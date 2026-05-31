Улицы и дома подтоплены на Кубани после дождей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре подтоплены набережные, в том числе Рождественская набережная, против строительства храма на которой выступают местные жители. В Северском районе вода затопила несколько домов в станицах Крепостной и Калужской.

За 24 часа в городе выпало 37 мм осадков. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, последствия подтоплений устраняются. Сейчас 24 машины задействованы в Музыкальном микрорайоне и поселке Российском. В Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной вода вышла на пешеходную зону, сообщает мэрия Краснодара в своем Telegram-канале.

Как передает "Краснодар ЮМР", на набережной планируют устанавливать противопаводковые боны.

Кубань затопила предполагаемое место строительства храма на Рождественской набережной. "Думаю, что попытка строить в этом месте приведет к тому, что река заберёт себе это место", - пишет активистка Яна Антонова в своем Telegram-канале.

В Северском районе откачивают воду с подтопленных приусадебных участков в станицах Крепостной и Калужской.

Из-за проливных дождей из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. В станице Крепостной оказались подтоплены 15 приусадебных участков, в станице Калужской – 11, в том числе в 5 домов зашла вода. Пострадавших нет. Эвакуация жителей не требуется, информирует оперштаб Краснодарского края.

В станице Григорьевской Северского района сегодня утром временно перекрывали движение по мосту из-за поднятия уровня воды в реке Шебш, вечером движение было восстановлено.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 1 июня в Краснодаре ожидается умеренный дожь, согласно прогнозу выпадет 18 миллиметров осадков. Температура воздуха составит +10 градусов.

Активисты несколько лет ведут борьбу против застройки набережной

Напомним, 15 декабря 2025 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен в ходе прямой линии президента.

16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. 19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против осуществления религиозных обрядов на Рождественской набережной Краснодара, однако комиссия сочла мнение противников строительства храма несущественным и рекомендовала мэру предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной. Результаты общественного обсуждения носят рекомендательный характер, комиссия просто проигнорировала мнение жителей. Активисты неоднократно проводили пикеты, в том числе с требованием отставки главы города.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2025 года противники строительства храма в Юбилейном совместно с представителями КПРФ начали сбор подписей под требованием об отставке мэра Евгения Наумова.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона Краснодара протестовали против застройки Рождественской набережной, где согласно новому генплану города планировалось строительство храма. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом.

Жители микрорайона активно протестовали против застройки набережной, поясняя, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Однако в ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки их протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года активистка Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.