17:50, 21 апреля 2026

Житель Туапсе осужден за призывы к насилию против выходцев с Кавказа

Александр Максименко. Фото: t.me/opskuban

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд отказался смягчить приговор жителю Туапсе Александру Максименко, который получил реальный срок за призывы к насилию на национальной почве. 

Дело Александра Максименко о публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет (часть 2 статьи 280 УК России) первоначально рассматривал Туапсинский городской суд. 

Как установил суд, житель Туапсе оставил в соцсети комментарий, побуждающий к насильственным действиям по признаку национальности, языка и происхождения. Комментарий Максименко затрагивал, в частности, “представителей народов Кавказа и Средней Азии”, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Кубани. 

По статье, которая предусматривает до пяти лет заключения, Максименко получил два года колонии строгого режима с трехлетним запретом на администрирование интернет-сайтов и каналов. Он пожал апелляционную жалобу на приговор. 

Краснодарский краевой суд, рассмотрев жалобу, отказался пересмотреть приговор Максименко, оставив решение Туапсинского горсуда без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Данные уроженца Туапсе Александра Максименко были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в середине января. 26 марта Максименко исполнилось 40 лет, следует из записи в реестре.

"Кавказский узел" также писал, что в марте суд в Дагестане приговорил к условному сроку жителя села Ургула Цумадинского района, признав его виновным в призывах к эстремизму из-за публикации в Telegram. Запись, которую опубликовал обвиняемый, содержала оскорбления и угрозы "истреблением" в адрес иудеев.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

