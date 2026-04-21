Житель Туапсе осужден за призывы к насилию против выходцев с Кавказа

Краснодарский краевой суд отказался смягчить приговор жителю Туапсе Александру Максименко, который получил реальный срок за призывы к насилию на национальной почве.

Дело Александра Максименко о публичных призывах к экстремистской деятельности через интернет (часть 2 статьи 280 УК России) первоначально рассматривал Туапсинский городской суд.

Как установил суд, житель Туапсе оставил в соцсети комментарий, побуждающий к насильственным действиям по признаку национальности, языка и происхождения. Комментарий Максименко затрагивал, в частности, “представителей народов Кавказа и Средней Азии”, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Кубани.

По статье, которая предусматривает до пяти лет заключения, Максименко получил два года колонии строгого режима с трехлетним запретом на администрирование интернет-сайтов и каналов. Он пожал апелляционную жалобу на приговор.

Краснодарский краевой суд, рассмотрев жалобу, отказался пересмотреть приговор Максименко, оставив решение Туапсинского горсуда без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Данные уроженца Туапсе Александра Максименко были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в середине января. 26 марта Максименко исполнилось 40 лет, следует из записи в реестре.

"Кавказский узел" также писал, что в марте суд в Дагестане приговорил к условному сроку жителя села Ургула Цумадинского района, признав его виновным в призывах к эстремизму из-за публикации в Telegram. Запись, которую опубликовал обвиняемый, содержала оскорбления и угрозы "истреблением" в адрес иудеев.