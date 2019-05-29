Минюст приостановил работу Совета тейпов Ингушетии

29 мая 2019, 20:06

Решением министерства юстиции деятельность Совета тейпов ингушского народа приостановлена на три месяца. Временный глава организации Мурад Даскиев заявил, что Совет тейпов не намерен прекращать работу.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов арестован по уголовному делу о применении насилия к полицейским во время мартовского митинга в Магасе. 23 мая Магасский райсуд назначил ему второй по счету штраф в связи с октябрьским митингом 2018 года. Исполняющего обязанности главы Совета тейпов Мурада Даскиева задержали в Магасе 16 мая. На него завели два административных дела - о распространении фейковых новостей и об участии в несанкционированном шествии в 2018 году.

Даскиева преследуют по новой статье Административного кодекса, которая вступила в силу в марте 2019 года, после принятия Госдумой 7 марта закона о фейковых новостях в Интернете. Санкции статьи предусматривают до 100 тысяч рублей штрафа. Ложные сведения правоохранители усмотрели в призыве Совета тейпов к депутатам "не принимать закон о готовящемся соглашении об установлении границ с Северной Осетией, в результате которого за Северной Осетией будет закреплен Пригородный район". По словам Мурада Даскиева, "никаких ложных сведений в этом обращении нет".

Минюст предписал приостановить деятельность Совета тейпов ингушского народа, сообщил сегодня Мурад Даскиев. Он отметил, что организация продолжит работу, несмотря на запрет, информировало сегодня "МБХ медиа".

22 мая республиканское управление Минюста России вынесло Совету тейпов Ингушетии предупреждение в связи с призывом к парламенту по поводу территориальной принадлежности Пригородного района. Это призыв Минюст счел экстремистским. Соответствующее нарушение Совет тейпов должен устранить к 22 июля, говорится в документе, копия которого была опубликована сегодня на Telegram-канале "ФортангаORG".

"Приостановить на три месяца деятельность регионального движения Ингушетии "Совет тейпов ингушского народа"", - говорится в распоряжении, также опубликованном сегодня на канале. Этот документ, как и первый, датирован 22 мая и подписан начальником управления Минюста по Ингушетии Наурбиевым.

Осенью 1992 года между осетинами и ингушами, живущими в Пригородном районе Северной Осетии, произошел вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие". По состоянию на 27 мая беженцы из Пригородного района по-прежнему живут в бараках в Назрани, а о результатах работы созданной главой республики рабочей группы пока ничего не известно, на место она не выезжала, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

По состоянию на 20.05 мск 29 мая на сайтах управления Минюста по Ингушетии и Совета тейпов ингушского народа нет информации о приостановке работы общественной организации.

Отметим, что 23 мая Минюст приступил к внеплановой проверке ингушской правозащитной организации "Машр", руководство которой принимало участие в протестах. Плановая проверка должна была состояться в июле, изменение этих сроков связано с кампанией властей против активистов, сочли активисты "Машра". 27 мая силовики пришли с обысками в ингушское отделение Красного Креста. Они забрали два журнала и поздравительные новогодние открытки, взломав дверь в кабинет арестованного руководителя организации Мусы Мальсагова, сообщили "Кавказскому узлу" его коллеги.

Новости о протестах в Ингушетии и преследовании их участников можно прочитать в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Кроме того, "Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".