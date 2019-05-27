Сотрудники ингушского Красного Креста рассказали об обыске

27 мая 2019, 22:38

Силовики забрали из офиса ингушского Красного Креста два журнала и поздравительные новогодние открытки, взломав дверь в кабинет арестованного руководителя организации Мусы Мальсагова, сообщили "Кавказскому узлу" его коллеги.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня силовики пришли с обысками в ингушское отделение Красного Креста. Вмероприятии участвовали около десяти прикомандированных в республику силовиков, сообщил информированный источник. Активисты заявили, что во время обыска в офисе организации выломали дверь. Из расположенного рядом офиса Всемирного ингушского конгресса силовики изъяли два телефона и печать, рассказал адвокат Магомед Беков. Руководитель ингушского отделения Красного Креста Муса Мусальгов находится под арестом по делу о применении насилия к силовикам на митинге в Магасе.

27 марта протестующие без разрешения властей продлили акцию протеста, оставшись на площади в Магасе на ночь. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным Следкома, десять силовиков получили травмы. Глава Ингушетии обвинил лидеров протеста в безответственности.

Обыск в офисе ингушского отделения Красного Креста продолжался два с половиной часа, силовики изъяли два журнала «Дош» и поздравительные открытки с Новым годом, адресованные Мусе Мальсагову, рассказал сотрудник организации Амир Аушев корреспонденту «Кавказского узла».

В момент визита силовиков в офисе находились две сотрудницы Красного Креста, Лида Цокиева и Залина Орцханова. Силовики ознакомили их с постановлением на обыск и начали проверять помещения.

«Как и во время первого обыска, силовики взломали двери кабинета Мусы Магосагова, и двери еще одного здания, которое также принадлежит Красному Кресту и находится рядом с офисом. Ключей от этих помещений у Залины Орцхановой и Лиды Цокиевой не было, они были у меня. Никто же не предполагал, что силовики будут еще один обыск проводить, а то бы мы эти ключи положили бы на виду - ничего секретного в этих помещениях не было», - сказал Аушев.

Сотрудник организации подтвердил, что всю оргтехнику и документацию силовики забрали еще во время предыдущего обыска. «Не знаю, какую информацию они могут почерпнуть из изъятого сегодня журнала, который есть в открытой продаже, и из поздравительной открытки. На вопрос сотрудниц, когда будет возвращена оргтехника и документация, старший группы ответил, что не раньше, чем через пять-шесть месяцев», - сказал Амир Аушев.

По словам Аушева, силовики во время обыска вели себя корректно по отношению к сотрудницам офиса. Из-за изъятия техники и документов у организации возникли проблемы с подготовкой отчетов, отметил он.

Сегодняшний обыск стал для сотрудников ингушского Красного Креста неожиданностью, отметила координатор одной из программ организации Марем Точиева.

«Не было никакой необходимости взламывать двери - силовики могли бы попросить Залину и Лиду позвонить мне или Амиру, и максимум через полчаса ключи бы привезли. Во время первого обыска было изъято все, что могло представлять для них хоть какой-то интерес: все папки с отчетами, бухгалтерские документы, оргтехника, где была вся база, вся наша работа. Мы лишены возможности работать по проектам Российского Красного Креста», - сказала Точиева корреспонденту «Кавказского узла».

Деятельность ингушского отделения Красного Креста ограничена также решением республиканского Минюста, который признал организацию иностранным агентом, отметила активистка. Это решение Точиева связывает с участием руководителя организации Мусы Мальсагова в акциях протеста.

«Но когда Муса принимал участие в митингах, он находился в отпуске. Он был активным участником протестного движения, это его гражданская позиция, позиция патриота своей малой родины», - сказала Марем.

По словам Марем Точиевой, она проработала вместе с Мусой Мальсаговым в Красном Кресте больше 25 лет. «В тяжелое для республики время он проводил колоссальную работу с беженцами и вынужденными переселенцами. Все, что делал Муса, было прозрачно и открыто как для проверяющих из Москвы, так и для местных контролирующих органов. Его отличную работу на этой должности признавали власти Ингушетии, о чем говорят грамоты, подписанные главой республики Юнус-Беком Евкуровым», - отметила она.

2 апреля, после мартовского митинга в Магасе, в Ингушетии начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".