Силовики пришли с обыском в ингушское отделение Красного Креста

27 мая 2019, 14:46

Здание ингушского отделения Российского Красного Креста оцеплено силовиками, рядом стоит бронетехника, рассказал сегодня руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов. МВД Ингушетии не прокомментировало информацию об обыске.

Как информировал "Кавказский узел", 27 марта протестующие без разрешения властей продлили акцию протеста, оставшись на площади в Магасе на ночь. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным Следкома, десять силовиков получили травмы. Глава Ингушетии обвинил лидеров протеста в безответственности.

В офисе Ингушского отделения Российского Красного Креста, который расположен в центре Назрани по улице Московская, примерно с 09.30 мск проводился обыск, рассказал в 12.20 мск корреспонденту "Кавказского узла" руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов. "Здание оцеплено силовиками, рядом стоит бронетехника, у дверей стоит охрана. Связаться с сотрудницами отделения Красного Креста Залиной Орцхановой и Лидой Цокиевой не представляется возможным", - отметил Муцольгов.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе Ингушского республиканского отделения Российского Красного Креста, руководитель которого Муса Мусальгов был ранее арестован, сообщил сегодня информированный источник. По его словам, внутрь здания никого не пускали, в мероприятии участвовали около десяти прикомандированных в республику силовиков, сообщил "Интерфакс".

Срок административного ареста в Нальчике Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева, которые были в числе лидеров протестов в Ингушетии, завершился 13 апреля. Однако их не освободили из-под стражи, и 14 апреля Нальчикский горсуд принял решение об их аресте на два месяца. Мальсагов задержан по подозрению в призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти.

"Нам сообщают, что обыск в ингушском отделении Красного Креста закончился (...) Находившиеся в здании сотрудники Красного Креста Лида Цокиева и Залина Орцханова вышли на связь, с ними всё в порядке", - сообщил в 12.52 мск Telegtam-канал "ФортангаORG" (4160 участников), приведя фото офиса, на которых видно сломанный косяк двери.

Telegtam-канал также разместил видео, на котором у дверей офиса стоит большая машина силовиков.

"Кавказский узел" не может проверить, достоверность информации, размещенной в Telegram-канале.

"У нас нет информации по этому поводу", – процитировало сегодня ответ пресс-службы управления МВД по Республике Ингушетия на вопрос о происходящем в здании Красного Креста в Назрани "Кавказ.Реалии".

По данным на 14.16 мск 27 мая, на сайтах МВД России и СК России по Ингушетии нет информации о проведении обысков в здании Российского Красного Креста в Назрани.

Напомним, что 15 апреля в офисе правозащитной организации "Машр" и дома у ее руководителя Магомеда Муцольгова прошли обыски. Правозащитник отметил, что в постановлении на обыск были указаны статьи - "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Массовые беспорядки". Ингушские активисты связали эти обыски с протестными акциями в республике, в которых принимал участие Муцольгов. 16 и 17 апреля силовики, как сообщил Муцольгов, приходили к нему домой с повестками о вызове по административному делу.

2 апреля, после мартовского митинга в Магасе, в Ингушетии начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".