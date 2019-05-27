Активисты заявили о порче имущества при обыске в ингушском Красном Кресте

27 мая 2019, 20:18

Силовики не нашли ничего нового в отделении ингушского Красного Креста, где уже проходили обыски, но изъяли два телефона и печать из расположенного рядом офиса Всемирного ингушского конгресса, рассказал адвокат Магомед Беков.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня силовики пришли с обысками в ингушское отделение Красного Креста. Здание оцеплено силовиками, рядом стоит бронетехника, рассказал сегодня руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов. Внутрь здания никого не пускали, в мероприятии участвовали около десяти прикомандированных в республику силовиков, сообщил информированный источник. МВД Ингушетии не прокомментировало информацию об обыске. Руководитель ингушского отделения Красного Креста Муса Мусальгов находится под арестом по делу о применении насилия к силовикам на митинге в Магасе.

27 марта протестующие без разрешения властей продлили акцию протеста, оставшись на площади в Магасе на ночь. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным Следкома, десять силовиков получили травмы. Глава Ингушетии обвинил лидеров протеста в безответственности.

Обыск в ингушском отделении Красного Креста был связан с уголовным делом о призывах к массовым беспорядкам, однако все документы и техника были изъяты из офиса организации во время предыдущего обыска, рассказал адвокат Магомед Беков.

"Все было корректно, составили протокол обыска, вручили копию. Они ищут материалы, связанные с публикацией 25 марта, так написано в постановлении. [...] Речь идет о том, что якобы кто-то на своем аккаунте выложил материал, в котором призывал к беспорядкам. Следствие пытается установить автора, как я понимаю", - приводит слова адвоката "МБХ - Медиа".

По словам Бекова, обыск прошел также в соседним с помещением Красного Креста офисе Всемирного ингушского конгресса - оттуда силовики изъяли печать организации и два телефона.

Во время обыска в ингушском отделении Красного Креста было повреждено имущество, сообщил, в свою очередь, паблик ингушской оппозиции "Фортанга.ORG". На снимках, опубликованных в Facebook, видна поврежденная коробка двери, ведущей в один из кабинетов. Сотрудницы организации Лида Цокиева и Залина Орцханова, которые находились во время обыска в здании, не задержаны.

На сайтах МВД Ингушетии и республиканского управления СКР по состоянию на 20.10 мск 27 мая нет никакой информации об обысках в местном отделении Красного Креста.

2 апреля, после мартовского митинга в Магасе, в Ингушетии начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".