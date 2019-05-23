Суд назначил Малсагу Ужахову новый штраф за митинг в Магасе

23 мая 2019, 19:51

Магасский райсуд назначил арестованному главе Совета тейпов Ингушетии второй по счету штраф в связи с октябрьским митингом в Магасе, обязав Малсага Ужахова выплатить 10 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", утром 20 апреля Малсага Ужахова увезли из дома вооруженные люди, которые, по словам его сына Руслана Ужахова, не представились и не показали документов. Лишь вечером того же дня адвокат Ужахова узнал, что активист стал подозреваемым по делу о применении насилия к полицейским и помещен в изолятор в Нальчике. Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался отпустить Ужахова под домашний арест. В конце апреля Ужахов и еще один лидер протеста, старейшина Ахмед Барахоев, были этапированы из Нальчика во Владикавказ.

26 марта в Магасе прошел митинг, участники которого потребовали отставки главы Ингушетии. Попытка разогнать протестующих утром 27 марта привела к столкновениям. По данным Следкома, 10 силовиков получили травмы. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней были задержаны 40 человек, о последующих задержаниях можно прочитать в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Магасский районный суд рассмотрел 22 мая административное дело Малсага Ужахова и признал его виновным в нарушении правил митинга в Магасе в октябре 2018 года. Активисту назначен штраф в 10 тысяч рублей, хотя ранее он уже был оштрафован на аналогичную сумму в связи с октябрьской многодневной акцией протеста, сообщил сегодня паблик "ФортангаORG" в Facebook.

Изначально Ужахову вменяли нарушение порядка организации публичного мероприятия. Защита напомнила судье, что активист уже был оштрафован ранее как организатор многодневной акции, начавшейся 4 октября. Судья возразил, что Ужахова оштрафовали за события 4 октября 2018 года, а новое дело возбуждено в связи с событиями 5 октября. Сам активист участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО Владикавказа.

С 4 по 17 октября в Магасе проходила круглосуточная акция протеста против изменения границы с Чечней. При этом первые дни акции были не согласованы с властями, правительство Ингушетии лишь 6 октября объявило, что митинг будет считаться санкционированным с 8 по 17 октября.

Адвокат главы Совета тейпов Джабраил Куриев указал судье, что "проведение несанкционированного публичного мероприятия является по своей природе длящимся правонарушением". Правоохранительные органы и суд не могут разбивать единое событие на отдельные эпизоды.

"Если следовать логике суда, можно разбить по часам события, произошедшие 4 или 5 октября 2018 года, и таким образом возбудить 48 административных материалов, и соответственно, наложить 48 штрафов", - приводит довод адвоката пресс-служба Совета тейпов в публикации на своем сайте.

Судья переквалифицировал дело Малсага Ужахова по другой части статьи 20.2 КоАП и признал активиста не организатором, а участником несанкционированного митинга 5 октября 2018 года. Доказательства нарушения закона Ужаховым в качестве участника митинга приведены не были - суд посчитал достаточным факта присутствия активиста на акции, отмечает Совет тейпов Ингушетии.

На сайте Магасского райсуда по состоянию на 19.50 мск 23 мая нет информации о решении по административному делу Малсага Ужахова.

Материалы, касающиеся территориальных споров Чечни с соседями, публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".