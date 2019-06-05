Суд в Нальчике продлил арест Ахмеду Барахоеву

05 июня 2019, 20:10

Нальчикский городской суд продлил содержание под стражей ингушского старйшины Ахмеда Барахоева на три с половиной месяца и отклонил ходатайство защиты об отводе судьи.

Как писал "Кавказский узел", Барахоев, первоначально содержавшийся в СИЗО Нальчика, был переведен во Владикавказ. Сегодня здание Нальчикского горсуда во время рассмотрения вопроса о продлении Барахоеву ареста оцепили вооруженные силовики.

Суд оставил Ахмеда Барахоева под стражей до 25 сентября, на срок продления следствия. На судебное заседание пустили только жену, а двум сестрам и брату судья не разрешил пройти в зал, сославшись на некую справку о возможных беспорядках, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Барахоева Фатима Урусова.

По ее словам, перед началом судебного заседания Барахоев заявил отвод судье. "Он заявил, что нарушена территориальная подсудность, поскольку событие, о котором на суде идет речь, произошло в Ингушетии, где, кстати, он и проживает. "В Ингушетии так же, как и в Кабардино-Балкарии, имеются все судебные структуры для того, чтобы проводить судебные заседания", - процитировала своего подзащитного Урусова.

По ее словам, защита поддержала требование об отводе судьи, заявив о предвзятом отношении к Барахоеву. На заседание не пустили престарелых родственников, которые приехали из другого региона в надежде увидеть брата и поздравить его с большим мусульманским праздником Ураза-байрам, указала Фатима Урусова. Однако в ходатайстве об отводе судьи было отказано.

За два месяца, пока Барахоев находился под стражей, никакие следственные действия с ним не проводились, отметила Урусова. "И, как мне известно, в ближайшее время ничего проводиться не будет", - добавила адвокат. Ахмед Барахоев чувствует себя нормально, на здоровье не жалуется, отметила она.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. По данным Следственного комитета, травмы в ходе столкновений получили десять сотрудников правоохранительных органов. Три лидера протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

В первые дни ареста, с 4 по 13 апреля, Барахоев проводил голодовку, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографии Ахмеда Барахоева.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".