Силовики оцепили суд в Нальчике из-за процесса по делу Барахоева

05 июня 2019, 12:27

Здание Нальчикского горсуда, где проходит заседание о продлении срока ареста ингушского старейшины Ахмеда Барахоева, оцепили вооруженные силовики. Родственников в суд не пустили, заявила адвокат Фатима Урусова.

Как информировал "Кавказский узел", 30 апреля Верховный суд Кабардино-Балкарии подтвердил решение об аресте ингушского активиста Ахмеда Барахоева до 11 июня. Барахоев указал, что перевод во владикавказское СИЗО из Нальчика ограничил его возможность консультироваться с адвокатом

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. По данным Следственного комитета, травмы в ходе столкновений получили десять сотрудников правоохранительных органов. Три лидера протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Здание суда города Нальчик, где проходит заседание по продлению срока содержания под стражей ингушского старейшины Ахмеда Барахоева, доставленного из Владикавказа, плотно оцеплено вооружёнными силовиками в масках, рассказала в 11.27 мск корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Фатима Урусова.

"В зал суда не пускают родственников. Впервые за все это время, что идут судебные процессы в отношении активистов протестного движения в Ингушетии, правоохранительными органами предприняты такие беспрецедентные меры охраны здания суда", - подчеркнула она.

Напомним, что находясь под арестом, Ахмед Барахоев с 4 по 13 апреля проводил голодовку. Этот протест - уникальный для Ингушетии случай, поскольку старейшина добивался соблюдения не столько своих прав, сколько прав других людей, говорится в размещенной на "Кавказском узле" биографии Ахмеда Барахоева.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".