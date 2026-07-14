Один человек ранен при атаке дронов на Северский район

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В Северском районе Краснодарского края местный житель получил ранения в результате падения обломков беспилотника, на Афипском НПЗ произошел пожар.

По данным властей, в Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника один человек получил ранения. Его госпитализировали.

Обломки дронов упали в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошло возгорание. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов выбиты стекла, повреждены дверь и потолок в одной из квартир. Также получило повреждения здание на железнодорожном переезде, передал сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание. На одной из дорог в хуторе Коваленко произошло возгорания из-за падения обломков дрона. В станице Смоленской фрагменты беспилотника упали в огороде частного дома, сказано в сообщении.

В Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

"Кавказский узел" также писал, что Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. Так 8 июля на территорию предприятия в Северском районе упали обломки беспилотника, также произошло возгорание. 3 июля в Приморско-Ахтарске также упали обломки дрона, в ряде частных домов была повреждены остекление и кровля.

На фоне атак дронов на НПЗ, в том числе расположенных на Кубани, возникла проблема с горючим. Топливный кризис в Краснодарском крае спровоцировал резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Автосервисы записывают клиентов на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования увеличилась почти вдвое, а вместе с ажиотажем выросли и цены на пропан.

Несмотря на это, часть жителей Кубани считает переход на газ единственным способом сократить расходы, тогда как другие уверены, что нынешний кризис носит временный характер и не приведет к массовому переоборудованию автомобилей. Перебои с поставками бензина летом привели к длинным очередям на автозаправках, а многие жители края начали рассматривать газомоторное топливо как альтернативу традиционному бензину.

Материалы о топливном кризисе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кавказ: что с бензином?"