×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:46, 14 июля 2026

Один человек ранен при атаке дронов на Северский район

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северском районе Краснодарского края местный житель получил ранения в результате падения обломков беспилотника, на Афипском НПЗ произошел пожар.

По данным властей, в Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника один человек получил ранения. Его госпитализировали.

Обломки дронов упали в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошло возгорание. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов выбиты стекла, повреждены дверь и потолок в одной из квартир. Также получило повреждения здание на железнодорожном переезде, передал сегодня в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание. На одной из дорог в хуторе Коваленко произошло возгорания из-за падения обломков дрона. В станице Смоленской фрагменты беспилотника упали в огороде частного дома, сказано в сообщении.

В Краснодарском крае с сентября 2025 года действует запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

"Кавказский узел" также писал, что Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. Так 8 июля на территорию предприятия в Северском районе упали обломки беспилотника, также произошло возгорание. 3 июля в Приморско-Ахтарске также упали обломки дрона, в ряде частных домов была повреждены остекление и кровля.

На фоне атак дронов на НПЗ, в том числе расположенных на Кубани, возникла проблема с горючим. Топливный кризис в Краснодарском крае спровоцировал резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Автосервисы записывают клиентов на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования увеличилась почти вдвое, а вместе с ажиотажем выросли и цены на пропан.

Несмотря на это, часть жителей Кубани считает переход на газ единственным способом сократить расходы, тогда как другие уверены, что нынешний кризис носит временный характер и не приведет к массовому переоборудованию автомобилей. Перебои с поставками бензина летом привели к длинным очередям на автозаправках, а многие жители края начали рассматривать газомоторное топливо как альтернативу традиционному бензину.

Материалы о топливном кризисе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кавказ: что с бензином?"

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
21:38, 13 июля 2026
Названо имя убитого в Курской области военного из Дагестана
15:55, 13 июля 2026
Боец со Ставрополья убит в военной операции
11:57, 13 июля 2026
Контрактник из Дагестана убит в военной операции
07:59, 13 июля 2026
Высказывания о военной операции привели жителя Прохладненского района к штрафу
04:00, 13 июля 2026
Пожар произошел в ставропольском хуторе после атаки БПЛА
02:01, 13 июля 2026
Введен запрет на движение транспорта по Транскаму
Все события дня
Новости
Дмитрий Тропский. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" самим активистом.
01:51, 14 июля 2026
Сочинский активист Дмитрий Тропский оказался под угрозой депортации из США
Пляж в Анапе. Фото: Юрий Озаровский https://vk.com/seaoz?z=photo-145347798_457421741%2Fwall-145347798_304954
18:55, 13 июля 2026
"Яблоко" потребовало раскрыть данные о разливе мазута на фоне отчетов об открытии пляжей Анапы
Затопленное поле. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:00, 13 июля 2026
Ущерб сельхозпроизводителям Кубани от паводков превысил 300 миллионов рублей
Александр Шабанов. Фото с личной страницы в соцсети "ВКонтакте".
09:56, 12 июля 2026
Александр Шабанов пожаловался на поступающие ему угрозы
Водоросли в Анапе. Кадр из видео https://t.me/tipichkras/80946
07:58, 12 июля 2026
Пользователи Сети указали властям Анапы на нерешенную проблему с водорослями в море
Персоналии
Анастасия Зиновкина. Фото https://sovanews.tv/2025/11/03/penitencziarnaya-sluzhba-zinovkinoj-okazyvaetsya-nadlezhashhaya-medpomoshh/
17:24, 13 июля 2026
Зиновкина Анастасия
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
10:44, 13 июля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
14:30, 10 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Оборотная и лицевая стороны новой двухрублевой монеты. Фото: пресс-служба ЦБ РФ
13 июля 2026, 20:40
Центробанк посвятил Ахмату Кадырову двухрублевую монету

Пляж в Анапе. Фото: Юрий Озаровский https://vk.com/seaoz?z=photo-145347798_457421741%2Fwall-145347798_304954
13 июля 2026, 18:55
"Яблоко" потребовало раскрыть данные о разливе мазута на фоне отчетов об открытии пляжей Анапы

Наводнение в Дагестане. Фото: ГУ МЧС России по Дагестану
13 июля 2026, 14:55
Часть эвакуированных после подтоплений жителей Дагестана остается у родственников

Чеченская семья. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 июля 2026, 10:58
Отчет властей о примирении разведенных супружеских пар вызвал скепсис у жителей Чечни

Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Показать больше